Program telewizyjny na sobotę, 26.03.2022. Co obejrzeć w sobotę, 26 marca w TV?

Przed nami sobota, 26 marca 2022 roku. Dziś w repertuarze nowy odcinek "The Voice Kids", "Mask singer" oraz kasowy hit z uniwersum Marvela. To nie wszystko! Więcej ciekawych pozycji poniżej. Sprawdźcie, co warto obejrzeć dzisiaj w TV! Oto program telewizyjny na sobotę, 26.03.2022.

Program tv na sobotę, 26 marca 2022 r.:

Po odcinkach Przesłuchań w Ciemno następuje drugi etap... etap Bitew. Trójka dzieci występuje na ringu, ale tylko jedno z nich przejdzie dalej. W finałowym odcinku zostanie wyłoniony zwycięzca, który wróci do domu nie tylko z tytułem "The Voice", ale również ze stypendium przeznaczonym na przyszłą edukację. Otrzyma też szansę nagrania własnego singla.

"The Voice Kids" - TVP 2, godz. 20:00

Muzyczne widowisko, które zdobyło uznanie pół miliarda widzów w 41 krajach. Hity polskich i światowych list przebojów oraz aktorzy, sportowcy i politycy, którzy skrzętnie ukrywają swoją tożsamość pod maską. Publiczność w studio oraz czworo "detektywów" - Julia Kamińska, Kuba Wojewódzki, Kacper Ruciński i Joanna Trzepiecińska - próbują rozszyfrować tropy i odgadnąć, kogo skrywa kostium. Wybierają najlepszy występ, a uczestnik z najmniejszą liczbą głosów ujawnia tożsamość.

"Mask singer" - TVN, godz. 20:00

Japonia wieku XVIII. Półkrwi Japończyk Kai jako dziecko zostaje znaleziony w lesie i przygarnięty przez księcia Ako-Naganoriego Asano. Dorastając, zakochuje się ze wzajemnością w Mice, córce gospodarza. Tymczasem Asano przygotowuje się do wizyty szoguna Tsunayoshi. Ma mu w tym pomóc urzędnik z dworu szoguna, lord Kira. Zamiast tego z pomocą wiedźmy doprowadza do śmierci Asano, przejmuje księstwo, wypędza 300 samurajów i więzi jego córkę. Kilka miesięcy później jeden z samurajów zbiera 46 roninów, by dokonać zemsty na Kirze. Kai do nich dołącza.

"47 roninów" - TVN 7, godz. 20:00

Thanos dołożył wszelkich starań, by zrównać wszechświat z ziemią. W konsekwencji Iron Man i Nebula utknęli na planecie Tytan. Sytuacja robi się coraz bardziej napięta. Avengersi postanawiają działać. Ich drogi krzyżują się z Ant-Manem oraz Kapitan Marvel, którzy dołączają do zespołu i jednoczą siły z superbohaterami w walce ze złem.

"Avengers: Koniec gry" - Polsat, godz. 21:10

Co robią i jak zachowują się najważniejsi ludzie w kraju, kiedy gasną światła kamer i spadają maski? Jak władza i dostęp do publicznych pieniędzy wpływa na osoby piastujące najwyższe urzędy i pełniące obowiązki wobec Narodu? Bezkompromisowa "Polityka" odpowiada na te pytania. To film o przedstawicielach wszystkich frakcji i ugrupowań politycznych w Polsce, o rządzących i opozycji, o świeckich liderach i politykach w sutannach.

"Polityka" - TVN, godz. 21:25

Minęło 31 lat od kataklizmu, w wyniku którego Ziemia stała się pogorzeliskiem. Samotny wędrowiec, Eli, kieruje się na zachód, dokąd ma dostarczyć cenną księgę. Mężczyzna unika konfrontacji z gangami. Napadnięty próbuje odpierać ataki pokojowymi sposobami. Pewnego dnia trafia do miasta zbudowanego na zgliszczach. Rządzi tu Carnegie, który zamierza stworzyć więcej osad, by sprawować w nich władzę na zasadach zawartych w pewnej księdze. Ponieważ jej nie posiada, wysyła ludzi na poszukiwania wartościowego woluminu.

"Księga ocalenia" - TVP 1, godz. 21:35

