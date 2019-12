Program telewizyjny na sobotę, 28.12.2019. Co obejrzeć 28 grudnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Czas na ostatnią sobotę 2019 roku! Co chcecie dzisiaj obejrzeć w TV? Film? Serial? A może skusicie się na finał programu "The Voice Senior"? Będzie się działo! Sprawdźcie, co warto dzisiaj obejrzeć w telewizji. Oto program TV na sobotę, 28.12.2019.

Program tv na sobotę, 28 grudnia 2019 r.:

Łucja i Edmund Pevensie zostają wraz z kuzynem Eustachym wciągnięci do wnętrza obrazu i przetransportowani do Narnii. Tam trafiają na pokład wspaniałego statku o dumnej nazwie "Wędrowiec do Świtu" i przyłączają się do króla Kaspiana i szlachetnej myszy Ryczypiska. Odważni podróżnicy wyruszają w rejs na tajemnicze wyspy, gdzie muszą stawić czoła mitycznym potworom. Celem misji jest odnalezienie potężnego lwa Aslana, a od jej powodzenia zależny jest los Narnii.

"Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu" - Polsat, godz. 20:00

Wiek nie może być barierą uniemożliwiającą realizowanie pasji. Utalentowane wokalnie osoby po 60. roku życia otrzymują szansę na występ na dużej scenie i udowodnienie, że na spełnienie marzeń nigdy nie jest za późno. Historie uczestników zostaną opowiedziane w nowy sposób. Prowadzący odwiedzą bohaterów w domach. Podczas przesłuchań w ciemno każdy trener musi skompletować 4-osobową drużynę. W trzecim odcinku uczestnicy zmierzą się w formule "Sing off". W odcinku finałowym wystąpi 8 uczestników.

"The Voice Senior" FINAŁ - TVP2, godz. 20:05

Fotograf amator Sean Falco i jego przyjaciel Derek Sandoval są lokajami w luksusowej restauracji. Prawdziwe zyski czerpią z włamań do domów bogaczy - klientów lokalu. Pewnego dnia mężczyźni włamują się do domu antypatycznego Cale'a Erendreicha. Podczas przeszukiwania rezydencji Sean znajduje w jednym z pokoi kobietę przywiązaną do krzesła i zakneblowaną. Chłopak wraca do restauracji i wzywa policję. Okazuje się jednak, że wpływy Cale'a sięgają znaczniej dalej, niż sądził włamywacz.

"Zły samarytanin" - Ale kino+, godz. 20:10

Alice Howland jest cenionym profesorem lingwistyki. Zaangażowana w pracę naukową kobieta dba także o rodzinę - męża i troje dorosłych dzieci. Zaczyna mieć kłopoty z pamięcią. Po jakimś czasie okazuje się, że cierpi na chorobę Alzheimera. Informacja ta zmienia życie pani profesor i jej bliskich. Każdy na swój sposób próbuje poradzić sobie z sytuacją i jednocześnie zapewnić Alice poczucie bezpieczeństwa.

"Motyl. Still Alice" - TVP Kultura, godz. 20:30

W rodzinnej miejscowości Tomek "Szyja" Zarówny prowadzi spokojne życie u boku despotycznej żony, Jadźki, której jest podporządkowany. Pewnego dnia poznaje agentkę gwiazd, seksowną Klementynę. Dziewczyna dostrzega podobieństwo chłopaka do znanego aktora. Namawia "Szyję" na wypad do stolicy, gdzie miałby wybawić od obowiązków zmęczonego bywaniem na salonach gwiazdora. W Warszawie Tomek staje się celebrytą. Nie podoba się to jego żonie, która postanawia sprowadzić męża do domu. "Fikoł" rusza na ratunek przyjacielowi.

"Wkręceni II" - TVP1, godz. 21:30

Dziesięć historii miłosnych rozgrywających się w Londynie w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia. Bohaterów łączą związki rodzinne i towarzyskie, a każdy wątek ukazuje inny odcień miłości. Karen i Harry są małżeństwem z kilkunastoletnim stażem. Pewnego dnia żona dowiaduje się, że w życiu męża jest inna kobieta. Odkrywszy zdradę małżeńską, autor kryminałów wyjeżdża do Francji, gdzie spotyka wielką miłość. Wdowiec usiłuje nawiązać kontakt z pasierbem. A premier Wielkiej Brytanii zakochuje się w sekretarce pierwszego dnia urzędowania.

"To właśnie miłość" - TVN 7, godz. 22:25

Mac i Kelly Radner realizują marzenia o spokojnym życiu na przedmieściach. Jednocześnie zmagają się z poczuciem końca młodości, spontanicznych imprez oraz czasu dla przyjaciół. Gdy do domu obok wprowadzają się studenci z bractwa Delta Psi Beta, którym przewodzi charyzmatyczny prezes Teddy Sanders, wydaje się, że Radnerowie będą mogli połączyć obie sfery życia. Za dnia będą odpowiedzialnymi rodzicami, a wieczorami - królami parkietu u sąsiadów. Wkrótce coraz głośniejsze imprezy skłaniają parę do wezwania policji i rozpoczęcia sąsiedzkiej wojny.

"Sąsiedzi" - TVN, godz. 22:50

