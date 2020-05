Program telewizyjny na sobotę, 30.05.2020. Co obejrzeć 30 maja w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Przed nami sobota, 30 maja 2020 roku. Macie dzisiaj ochotę obejrzeć film, serial, a może program rozrywkowy? Każdy znajdzie coś dla siebie! Sprawdźcie, co warto dzisiaj obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na sobotę, 30.05.2020.

Program tv na sobotę, 30 maja 2020 r.:

7-letni Tim jest jedynym dzieckiem w rodzinie, gdy na świecie pojawia się jego mały braciszek. Malec nie zachowuje się tak, jak przystało na bobasa. Jest ubrany w garnitur, nosi teczkę i zachowuje się jak typowy biznesmen, co stanowi zagrożenie dla wypracowanej przez Tima pozycji w oczach rodziców. Gdy próbuje on odzyskać dotychczasowy status, poznaje tajemny spisek, w którego centrum jest młodszy brat. Aby uratować rodziców i świat, bobas musi wtajemniczyć Tima w swoją misję.

"Dzieciak rządzi" - Polsat, godz. 20:00

Opowieść o poszukiwaniu szczęścia w mieście, które nigdy nie zasypia. W Nowym Jorku roi się od singli szukających drugiej połówki. Wśród nich są Alice, Robin, Lucy, Meg, Tom oraz David. Nieważne czy pragną miłości na całe życie, rozrywki na jedną noc, czy czegoś pomiędzy jednym a drugim. W gąszczu SMS-owych flirtów i przygodnego seksu łączy ich wszystkich potrzeba zrozumienia, jak to jest tak naprawdę być singlem w świecie pełnym miłości, nieustannie na nowo definiowanej.

"Jak to robią single" - TVN, godz. 20:00

Akcja toczy się w roku 1957 w Connecticut - podmiejskim amerykańskim raju zamożnej klasy średniej. Żyjąca tu Cathy Whitaker (Julianne Moore) ma wszystko, o czym wolno marzyć kobiecie jej epoki: piękny dom, świetnie zarabiającego męża (Dennis Quaid) i oddanych przyjaciół. Ten idylliczny świat spełnionych marzeń rozpada się na kawałki, kiedy bohaterka odkrywa, że mąż ją zdradza, w dodatku z innym mężczyzną. Niewierność małżeńska - pod warunkiem, że dyskretna - da się jeszcze zmieścić w ramach mieszczańskich reguł obowiązujących Whitakerów.

"Daleko od nieba" - TVP Kultura, godz. 20:15

Dwoje studentów przybywa do Nowego Jorku. Ich udziałem stanie się seria niespodziewanych zdarzeń. Komedia w reżyserii Woody'ego Allena. W bohaterów wcielają się gwiazdy młodego pokolenia, Timothée Chalamet i Elle Fanning. Na ekranie pojawiają się także Selena Gomez, Jude Law i Liev Schreiber.

"W deszczowy dzień w Nowym Jorku" - CANAL+, godz. 21:00

CIA aresztuje mężczyznę podejrzanego o planowanie ataku na Londyn. Agentka Alice Racine, niegdyś as wywiadu, obecnie odsunięta od czynnej służby, zostaje wezwana na miejsce przesłuchania. Odkrywa, że w szeregach CIA jest zdrajca. Rozpoczyna się pościg, którego stawką jest życie milionów ludzi i bezpieczeństwo kraju. Choć oficjalnie Alice to niebezpieczny zbieg, tylko ona może powstrzymać terrorystów. Wśród garstki osób, którym może zaufać, jest tajemniczy Jack Alcott, który razem z nią staje do walki o Londyn.

"Tożsamość zdrajcy" - TVP1, godz. 21:35

"Sfora" to grupa przyjaciół pracujących w policji i prokuraturze. Gdy jeden z nich ginie, pozostała trójka postanawia wydać prywatną wojnę mafijnemu bossowi Starewiczowi, który zlecił morderstwo. By dopiąć celu, Olbrycht, Duch i Nowicki muszą niejednokrotnie naginać czy wręcz łamać prawo. Wiedzą doskonale, że w otaczającym ich świecie nie sposób inaczej dojść sprawiedliwości.

"Bez litości" - TVP2, godz. 23:50

Sprawdź pełny program telewizyjny na sobotę, 30.05.2020 >>