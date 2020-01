Program telewizyjny na sobotę, 4.01.2020. Co obejrzeć 4 stycznia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Przed nami sobota, 4 stycznia 2020 roku. Co chcecie dzisiaj obejrzeć w TV? Film? Serial? Program rozrywkowy? Każdy znajdzie coś dla siebie! Sprawdźcie, co warto obejrzeć dzisiaj w TV! Oto program telewizyjny na sobotę, 4 stycznia 2020 roku.

Program tv na sobotę, 4 stycznia 2020 r.:

Utalentowane wokalnie dzieci spróbują zachwycić jurorów i publiczność w programie, który ma wyłonić osobę o największym talencie i najlepszym głosie. Uczestnicy mają od 8 do 15 lat. Na etapie przesłuchań w ciemno jurorzy wybierają najbardziej obiecujących aspirujących piosenkarzy i tworzą z nich drużyny. Następnie rozgrywany jest etap bitew na głosy. Najlepsi wokaliści i wokalistki zmierzą się w finale.

"The Voice Kids 3" - TVP2, godz. 20:05

Relacja z Gali Mistrzów Sportu, organizowanej przez "Przegląd Sportowy" oraz telewizję Polsat. Podczas wydarzenia odbędzie się plebiscyt na najlepszego sportowca 2019 roku. Wśród nominowanych znaleźli się m.in.: Wilfredo Leon, który z siatkarską reprezentacją Polski wywalczył brązowy medal mistrzostw Europy, i Robert Lewandowski, architekt awansu piłkarzy na UEFA Euro 2020. Podczas gali zostaną przyznane także dodatkowe wyróżnienia, np. "Superczempion", "Trener roku" i "Człowiek roku".

85. plebiscyt na najlepszego sportowca Polski 2019 roku - Polsat, godz. 20:05

Zaginął senior rodu, poeta Beverly. By wyjaśnić sprawę i wesprzeć chorą na raka, uzależnioną od leków matkę, do domu przyjeżdżają dorosłe córki Westonów: przeżywająca kryzys małżeński Barbara z mężem oraz stara panna Karen, dla której spotkanie z rodziną to przykry obowiązek. Trzecia z sióstr, Ivy, nie wyprowadziła się od rodziców. Tłumi uczucia, pozwala sobą pomiatać i marzy o zjednoczeniu rodziny. Krewne muszą zmierzyć się z emocjami, które doprowadziły do zerwania kontaktów. Gdy rodzina zasiada do wspólnego posiłku, dochodzi do konfrontacji.

"Sierpień w hrabstwie Osage" - TVP Kultura, godz. 20:30

Tomek Janicki, zawodnik MMA, zdobył sławę i pieniądze, jednak w wyniku kilku źle podjętych decyzji jego kariera sportowa legła w gruzach. Okryty niesławą, postanowił opuścić miasto, aby w innym miejscu zacząć życie od nowa. Tomek zakochuje się z wzajemnością w charyzmatycznej lekarce i zaczyna wierzyć, że jego życie wraca na dobre tory, lecz ten stan rzeczy nie trwa długo. Gdy doganiają go demony przeszłości, Janicki musi się zmierzyć z pewnym gangsterem.

"Fighter" - CANAL+, godz. 21:00

Nastoletni Jason jest zafascynowany wschodnimi sztukami walki. Pewnego dnia poznaje imigranta z Chin - sklepikarza o imieniu Hop. W drodze do domu Jason zostaje zaczepiony przez chuliganów, którzy wykorzystują chłopaka do przeprowadzenia napadu na sklep. Postrzelony przez lidera bandy Hop przekazuje Jasonowi tajemniczą laskę i każe odnaleźć jej właściciela. Jason trafia do wioski w Chinach. Tam poznaje mnichów oraz piękną dziewczynę, która chce się zemścić za śmierć bliskich. Mnisi pomagają nastolatkowi zgłębić tajniki chińskich sztuk walki.

"Zakazane królestwo" - TVP1, godz. 21:30

Początek lat sześćdziesiątych XX wieku. Świat żyje w cieniu potencjalnego konfliktu, który może wybuchnąć między Stanami Zjednoczonymi i ZSRR. Niektórzy chcą, by wojna rozpoczęła się jak najszybciej. Należą do nich członkowie elitarnego Hellfire Club, któremu przewodzi obdarzony potężnymi mocami Sebastian Shaw. Na trop jego intrygi wpada dwójka młodych mutantów - Charles Xavier i Erik Lehnsherr. Mimo dzielących ich różnic w pochodzeniu i światopoglądzie postanawiają połączyć siły, by przeciwstawić się nikczemnemu Shawowi.

"X-Men: Pierwsza klasa" - Polsat, godz. 22:45

