Program telewizyjny na sobotę, 8.02.2020. Co obejrzeć 8 lutego w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Przed nami sobota, 8 lutego 2020 roku. Na co dzisiaj macie ochotę w telewizji? Film? Serial? A może program rozrywkowy? Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie! Oto program TV na sobotę, 8.02.2020.

Program tv na sobotę, 8 lutego 2020 r.:

Vincent van Gogh jest uznawany za jednego z największych i najbardziej wpływowych malarzy. Za życia był odrzucany i wyszydzany. Niejednokrotnie spotkał się z brakiem zrozumienia ze strony ludzi sztuki oraz ze strony społeczeństwa. Ostatnie lata życia artysta spędził w prowansalskim miasteczku Arles. Za namową przyjaciela opuścił Paryż i zamieszkał na słonecznej prowincji, gdzie zaczął zatracać się w pięknie natury, ale i własnym umyśle.

"Van Gogh. U bram wieczności" - CANAL+, godz. 19:10

Czterdziestoletni kawaler, Eddie, nie stroni od rozrywek ani nie myśli o ożenku. Gdy poznaje miłą dziewczynę, ojciec i kolega namawiają go do zawarcia stałego związku. Już w czasie podróży poślubnej Eddie przekonuje się, że ślub był wielkim błędem. Na dodatek poznaje Mirandę - wymarzoną kobietę.

"Dziewczyna moich koszmarów" - TVN, godz. 20:00

Utalentowane wokalnie dzieci spróbują zachwycić jurorów i publiczność w programie, który ma wyłonić osobę o największym talencie i najlepszym głosie. Uczestnicy mają od 8 do 15 lat.

"The Voice Kids 3" - TVP2, godz. 20:00

Grupa zwierząt, do której należą: mamut Maniek, leniwiec Sid, tygrys szablozębny Diego oraz oposy Zdzich i Edek, próbuje znaleźć swoje miejsce na świecie. Diego postanawia wyruszyć samotnie w daleką podróż. Tymczasem Sid znajduje trzy dziwne jaja, którymi zamierza się zaopiekować. Wkrótce wykluwają się z nich małe tyranozaury, a Sid zostaje ich przybranym ojcem. Zjawia się jednak mama maluchów, która porywa dzieci, a wraz z nimi Sida. Przyjaciele ruszają mu na pomoc i trafiają do tajemniczej podziemnej krainy, zamieszkanej przez dinozaury.

"Epoka lodowcowa III - Era dinozaurów" - Polsat, godz. 20:05

Fotograf amator Sean Falco i jego przyjaciel Derek Sandoval są lokajami w luksusowej restauracji. Prawdziwe zyski czerpią z włamań do domów bogaczy - klientów lokalu. Pewnego dnia mężczyźni włamują się do domu antypatycznego Cale'a Erendreicha. Podczas przeszukiwania rezydencji Sean znajduje w jednym z pokoi kobietę przywiązaną do krzesła i zakneblowaną. Chłopak wraca do restauracji i wzywa policję. Okazuje się jednak, że wpływy Cale'a sięgają znaczniej dalej, niż sądził włamywacz.

"Zły samarytanin" - Ale kino+, godz. 20:10

Rodzina z trojgiem dzieci przenosi się na przedmieścia, by zaznać ciszy i spokoju z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Z pozoru wymarzone do życia miejsce kryje w sobie mroczne tajemnice. Bowenowie uświadamiają sobie, że ich dom został opanowany przez złe duchy. Grozę sytuacji potęguje zniknięcie najmłodszej córki. Okazuje, że została uprowadzona do równoległego świata, skąd nie ma ucieczki. Rodzina jednoczy siły, by z pomocą egzorcysty odzyskać dziewczynkę, ale wszystko wskazuje na to, że walka ze złem jest skazana na przegraną.

"Poltergeist" - TVP1, godz. 21:30

Bohaterka zajmuje się dostarczaniem przesyłek. Pewnego dnia odkrywa, że jedna z paczek, którą ma doręczyć, zawiera bombę. Przesyłka zaadresowana jest do kluczowego świadka w międzynarodowej sprawie karnej przeciwko Ezekielowi Manningowi. Kurierka postanawia ocalić mężczyźnie życie i powstrzymać nie tylko gangsterów, ale także skorumpowanych agentów CIA.

"Zabójcza przesyłka" - TV Puls, godz. 21:55

Guillaume, popularny aktor po czterdziestce, jest załamany, gdy dowiaduje się od znajomej, że nie jest już atrakcyjny dla kobiet. Mężczyzna ustatkował się, ma piękną żonę i kilkuletnie dziecko. Wolny czas poświęca zamiłowaniu do jazdy konnej na malowniczej francuskiej wsi. Guillaume postanawia jednak wypracować wizerunek buntownika, by zainteresować sobą fanki. Przemiana bardzo szybko wymyka się spod kontroli, a efekty przekroczą najśmielsze oczekiwania aktora i ludzi z jego otoczenia.

"Facet do wymiany" - TVP2, godz. 22:15

