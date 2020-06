Program telewizyjny na środę, 10.06.2020. Co obejrzeć 10 czerwca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Przed nami środa, 10 czerwca 2020 roku. Co chcecie dzisiaj obejrzeć w telewizji? Macie ochotę na film, serial, a może program rozrywkowy? Będzie z czego wybierać! Sprawdźcie, co warto dzisiaj obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na środę, 10.06.2020.

Program tv na środę, 10 czerwca 2020 r.:

Susan Cooper pracuje jako analityk w CIA. Choć nie bierze udziału w misjach w terenie, jest cichą bohaterką biura. Obdarzona znakomitą pamięcią Susan wspiera agenta terenowego Bradleya Fine'a. Gdy mężczyzna popełnia błąd, a najlepszy agent zostaje zdekonspirowany, Susan postanawia wyjść zza biurka i wkroczyć do akcji. Jej zadaniem jest udaremnienie planów handlarzy bronią oraz niedopuszczenie do światowego kryzysu. Aby tego dokonać, musi przełamać wszystkie bariery. Jej metody budzą przerażenie zarówno przeciwników, jak i przełożonych.

"Agentka" - Polsat, godz. 20:05

Grecka rodzina Portokalos mieszka w Stanach Zjednoczonych. Krewni martwią się o Toulę, która w wieku 30 lat wciąż nie ma męża. Pewnego dnia w biurze podróży należącym do jej ciotki dziewczyna spotyka przystojnego Iana Millera i zakochuje się w nim z wzajemnością. Wkrótce Ian prosi Toulę o rękę. Zanim para stanie na ślubnym kobiercu, narzeczony musi zostać zaakceptowany przez jej rodzinę. Niestety, ma on jedną poważną wadę - nie jest Grekiem.

"Moje wielkie greckie wesele" - TVP2, godz. 20:10

Nicky jest doświadczonym oszustem, który potrafi omamić każdego. Mężczyzna nawiązuje współpracę z piękną femme fatale, która zawraca mu w głowie. Relacja szybko przeradza się w gorący romans. Po pewnym czasie Nicky dochodzi do wniosku, że nadmiernie się zaangażował i zrywa z Jess. Trzy lata później para znów się spotyka. Oboje próbują okraść bogatego Rafaela Garrigę.

"Focus" - TVN, godz. 21:00

Podczas akcji kontrolowanego zakupu narkotyków dochodzi do strzelaniny, w której detektyw Danny Gallagher zostaje ranny, a jego policyjny partner, Charlie - zabity. Danny, oskarżony o korupcję, trafia do więzienia. Kiedy wychodzi na wolność, z jego dawnego życia nic już nie zostało. Jest skompromitowany w policji, a jego miłość, Kate, ułożyła sobie życie na nowo. Pozostaje mu tylko zemsta. Musi jednak dowiedzieć się, kto go wrobił. Prawdę pomaga mu ustalić jego dawny mentor.

"Złe psy" - TV 4, godz. 21:00

Historia młodej dziewczyny z prowincji, która marzy by zostać baletnicą. Towarzyszymy jej w fascynującej podróży pełnej przeróżnych przeciwności losu, która dzięki determinacji, cierpliwości i talentowi kończy się sukcesem. Dziewczyna zostaje primabaleriną Teatru Bolszoj. Wspaniała muzyka, genialne sceny tańca i wplecione fragmenty z różnych baletów wyróżniają ten format.

"Bolszoj" odcinek 1 - TVP Kultura, godz. 21:45

W Paryżu policja poszukuje psychopatycznego seryjnego mordercy, którego zbrodnie przypominają te, popełnione przed wielu laty. Wyrok dożywocia za popełnienie tych ośmiu morderstw odsiaduje Jeanne Deber, znana jako "Modliszka". Zmieniła nazwisko, kiedy trafiła do więzienia. Teraz jej dorosły syn, Damien, jest gliną. Kiedy zabójca naśladowca odtwarza dokładnie trzy pierwsze morderstwa, Jeanne zgadza się pomócpolicji pod warunkiem, że to właśnie jej syn zajmie się tą sprawą.

"Modliszka" odcinek 1 - TVP2, godz. 21:55

Joe, były agent do zadań specjalnych, zmaga się z poważnymi problemami psychicznymi. Chciałby, aby świat o nim zapomniał i by prześladujące go wspomnienia zniknęły na zawsze. Pewnego dnia Joe podejmuje się odnalezienia zaginionej nastolatki. Wkrótce były agent odkryje, że sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, niż się wydawało. Joe, próbując ocalić niewinną dziewczynę, otrzyma szansę na ocalenie siebie.

"Nigdy cię tu nie było" - Ale kino+, godz. 22:10

Dokument dla miłośników kina i sportu. Bohaterem jest legenda kina Steve McQueen. Film pokazuje jego życie pełne obsesji, zdrad i ostatecznej windykacji. Jest to opowieść o tym, jak jedna z najbardziej charyzmatycznych gwiazd pokolenia przełomu lat 60. i 70. , była tak ulotna, żyjąca w ciągłej pogoni za marzeniami i pasją, którą były samochody i rajdy. Jego największą pasją były pojazdy. Posiadał licencję pilota oraz samolot. W filmie wykorzystano bardzo dużo unikalnych, archiwalnych zdjęć, uzupełniają je wspomnienia znajomych, członków rodziny i znawców tematu. Wystąpili m.in.: Neile Adams - pierwsza żona, Chad McQueen - syn, Alan Trustman - scenarzysta. Steve McQueen był agresywny w stosunku do reżyserów i producentów, ale cieszył się dużą popularnością. Grywał głównie role silnych bohaterów, zachowując jednak ich pogłębiony wizerunek psychologiczny. Zmarł 7 listopada 1980 roku na zawał serca po operacji mającej na celu usunięcie przerzutów. Miał 50 lat.

"Steve McQueen i Le Mans" - TVP1, godz. 23:05

