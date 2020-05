Program telewizyjny na środę, 13.05.2020. Co obejrzeć 13 maja w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w środę, 13.05.2020? W programie TV na środę, m.in. "Zawsze warto", "Jutro nie umiera nigdy", "Ameryka Express" czy "Świadek". Sprawdź program telewizyjny na środę, 13 maja 2020 roku!

Zasłużony weteran wojny w Wietnamie, generał Eugene Irwin, odpowiada za śmierć ośmiu podwładnych. Zostaje skazany i trafia do więzienia o zaostrzonym rygorze, w którym rządy sprawuje pułkownik Winter. Początkowo naczelnik odnosi się do generała z szacunkiem. Wkrótce jednak zaczyna okazywać mu wrogość, gdy ten poddaje krytyce metody kierowania więzieniem. Pułkownik usiłuje złamać generała. Jednak Irwin znajduje zwolenników wśród więźniów. Przypomina im, że są żołnierzami, mają godność i powinni domagać się praw. Niebawem wybucha bunt.

"Ostatni bastion" - TVN7, godz. 20:30

Margaret oraz Helen Schlegel są inteligentnymi i pełnymi idealizmu siostrami, które mieszkają razem ze swoim cierpiącym na hipochondrię bratem Tibbym w Londynie. Od śmierci rodziców młode kobiety starają się wieść niezależne życie. Pewnego dnia Margaret poznaje majętną Ruth Wilcox, z którą szybko się zaprzyjaźnia. Niespodziewana śmierć nowej koleżanki przybliża pannę Schlegel do męża zmarłej, Henry'ego. Pełna namiętności Helen poznaje natomiast Leonarda Basta, który ledwo wiąże koniec z końcem. W dodatku mężczyzna obiecał ożenić się ze swoją kochanką Jacky.

"Howards End" odcinek 2. - TVP2, godz. 20:55

Eliot Carver, właściciel światowej sieci medialnej, dąży do wywołania napięć politycznych i militarnych, które stanowiłyby cenny materiał dla środków masowego przekazu będących w jego władaniu. Realizuje plan z paranoiczną dokładnością i niemal doprowadza do wybuchu wojny między Chinami i Wielką Brytanią. W odpowiednim momencie do akcji wkracza agent 007 James Bond, który z pomocą agentki chińskiego wywiadu, pułkownik Wai-Lin, zamierza stoczyć pojedynek z magnatem prasowym.

"Jutro nie umiera nigdy" - TVP1, godz. 21:00

Marta składa na policji zeznania w sprawie swojej klientki, Anny Wybickiej. Ciało kobiety zostało wyłowione z Wisły i wszystko wskazuje na to, że została ona zamordowana. Marta wraz z policjantem Marcinem zwraca się do Kamila, który zna rynek modelingu. Liczy, że mężczyzna będzie mógł pomóc w śledztwie… Po omdleniu w trakcie konferencji Dorota trafia do szpitala. Lekarze podejrzewają, że kobieta zażywała środki wspomagające. Łukasz nie próbuje wyprowadzić ich z błędu… Ewka mówi Adzie, żeby nie wierzyła w nagłą zmianę Kamila. Chce dobra przyjaciółki i "pociągnięta za język" przyznaje, że Sofia poprosiła, by, pod jej nieobecność w Polsce, Ewka śledziła Adę i Kamila.

"Zawsze warto" sezon 2. odcinek 11. - Polsat, godz. 21:00

Osoba z pary, która najlepiej czuła się w wykonywaniu gier i misji otrzymała zadanie samotnego ścigania się, a mistrz autostopu miał od tej pory wykonywać zadania, które miały wielki wpływ na losy współtowarzysza podróży. Pierwsze zadanie dla grupy graczy polegało na zaprezentowaniu swojego talentu kolumbijskiej publiczności zgromadzonej przy malutkiej scenie w miejscowości Aguachica. Zwycięstwo oznaczało ważną podpowiedź dla partnera w trasie – otrzymał informację, gdzie jest meta! Pozostali musieli czekać na kolejne instrukcje. Po pierwszej nocy spędzonej oddzielnie, ścigający się uczestnicy niecierpliwie czekali na rozpoczęcie wyścigu. Ich partnerzy walczyli o jak najwcześniejszy czas startu dla swoich połówek, podczas wyczerpującej gry sprawnościowej. Gracze, którzy przegrali konkurencję, ściągnęli na swoich partnerów przymus dwukrotnej zmiany transportu podczas podróży.

"Ameryka Express" - TVN, godz. 21:30

Bogdan Jaworski pseudonim "Lawstorant", oszust planujący interes życia, marzy o porzuceniu działalności przestępczej i ułożeniu życia z zafascynowaną nim dyrektorką banku. Jego plany krzyżuje szef lokalnej grupy przestępczej, Caruso, domagając się najpierw udziału w zyskach, a niebawem żądając, aby Bogdan wystąpił o kredyt w wysokości czterech milionów złotych. Przerażony mężczyzna staje przed dylematem - ryzykować życie czy ulec gangsterom, a tym samym wtrącić do więzienia kobietę, z którą jest związany.

"Lawstorant" - Polsat, godz. 22:00

Młoda wdowa Rachel wraz ze swym 8-letnim synem, Samuelem, są amiszami. Podczas pobytu w Filadelfii chłopiec staje się przypadkowym świadkiem morderstwa w dworcowej toalecie. Policjant John Book otrzymuje polecenie przesłuchania i ochrony nieletniego świadka. Wkrótce śledztwo ujawnia związek szefów policji z popełnioną zbrodnią. Policjant zaczyna obawiać się o życie chłopca i jego matki. Jedynym ratunkiem dla nich jest ucieczka i schronienie się przed prześladowcami w społeczności amiszów.

"Świadek" - Stopklatka TV, godz. 22:55

Alice Lantins to piękna, ambitna i oddana pracy trzydziestoośmiolatka. Ma prawie wszystkie atuty, by zostać nową redaktor naczelną magazynu "Rebelle". Prawie wszystkie, poza jednym - jest kobietą, która nigdy nie wykracza poza utarte schematy. Dopiero gdy w jej życiu pojawia się 20-letni, czarujący Balthazar, znajomi zaczynają postrzegać ją inaczej. Alice zauważa, że romans z Balthazarem jest dla niej kluczem do kariery. Kiedy wydaje jej się, że panuje nad sytuacją, okazuje się, że wpadła w pułapkę, którą sama zastawiła.

"Miłość po francusku" - TVP2, godz. 23:00

