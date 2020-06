Program telewizyjny na środę, 17.06.2020. Co obejrzeć 17 czerwca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w środę, 17.06.2020? W programie TV na środę, m.in. debata prezydencka, "Wielki Mike", "Taxi 5", "Cena wolności" czy "John Tucker musi odejść". Sprawdź program telewizyjny na środę, 17 czerwca 2020 roku!

Program tv na środę, 17 czerwca 2020 r.:

Mike Oher, pochodzący z nizin społecznych afroamerykański futbolista, karierę zawdzięcza przybranej matce. Jako syn narkomanki, dzieciństwo spędził na ulicy. Przypadek sprawił, że o jego losie dowiedziała się zamożna Leigh Anne Tuohy. Kobieta, wspierana przez męża i dzieci, postanawia mu pomóc i przyjąć go pod swój dach. Dzięki jej determinacji i bezinteresowności chłopiec nie tylko kończy szkołę, ale i zostaje jednym z najlepszych graczy w futbol amerykański.

"Wielki Mike" - TVN7, godz. 20:00

Jedna niewinna fotografia wywołuje prawdziwą lawinę? śmiechu i nieporozumień. Jest też źródłem wszystkich problemów Pierra. Przyłapany przez paparazzich z top-modelką i zarazem jego kochanką, znany milioner wpada w wielkie tarapaty. Żona grozi mu rozwodem, a jego kariera w jednej chwili stanęła pod znakiem zapytania.

"Czyja to kochanka?" - TVP2, godz. 20:05

Dymitr prosi brata, żeby przestał go swatać z księżniczką Nikitską. Hrabia wyjaśnia młodszemu bratu, że najważniejszy jest obowiązek wobec rodziny, a on sam dzięki temu małżeństwu ma zamiar starać sięo tytuł księcia, by w przyszłości móc zarządzać całym powiatem. Księżniczka nie zraża się tym, że kawaler o nią nie dba i niestrudzenie stara się zainteresować go swoją osobą. Hrabia ma kłopot. Jeden ze służącychwidział starostę Jefima strzelającego do księcia Siergieja Golowina. Dymitr stara się sam rozwiązać sprawęwyzwolenia Poliny. Kontaktuje się z notariuszem w Jamburgu, który załatwia dziewczynie paszport, byumożliwić jej ucieczkę. Hrabia przyłapuje Polinę na spotkaniu z Dymitrem. Postanawia wydać ją za mąż za Jefima.

"Cena wolności" odcinek 8. - TVP1, godz. 20:05

Oficer policji Sylvain Marot zostaje przeniesiony do Marsylii. Przełożeni powierzają mu misję rozbicia włoskiego gangu, który terroryzuje mieszkańców regionu. Przestępcy dokonują spektakularnych napadów za pomocą niedoścignionego ferrari. Marot musi współpracować z Eddym Makloufem, który ma opinię najgorszego kierowcy w Marsylii. Nieudolność Eddy'ego kontrastuje z dokonaniami jego słynnego wujka, Daniela, właściciela legendarnej białej taksówki.

"Taxi 5" - Polsat, godz. 20:05

Kolejna debata prezydencka z udziałem kandydatów na Prezydenta. . Kandydaci na urząd prezydenta będą musieli odpowiedzieć pięć pytań, które będą dotyczyć polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, polityki społecznej, gospodarki i ustroju państwa. Na koniec każdy z uczestników debaty będzie miał także jedną minutę na swobodną wypowiedź. Debatę poprowadzi Michał Adamczyk

"Debata prezydencka" - TVP1, godz. 21:00

John Tucker, kapitan drużyny koszykówki, jest obiektem westchnień żeńskiej części szkoły. Zdając sobie z tego sprawę, rozkochuje w sobie dziewczyny, a potem je porzuca. Trzy z nich - inteligentna Carrie, mająca zadatki na dziennikarkę, Heatrher, najlepsza cheerleaderka w szkole, i Beth, weganka i ekolożka, jednoczą siły, by dokonać zemsty na byłej sympatii. Narzędziem odwetu ma być śliczna Kate, która ma rozkochać w sobie Johna i go porzucić. Dziewczyna odkrywa jednak, że chłopak nie jest taki zły, jak opisywały go koleżanki.

"John Tucker musi odejść" - Polsat, godz. 22:30

Jeffrey Mannus ma 29 lat i mieszka z matką, Jan. Zamiast zacząć samodzielne życie, woli kolekcjonować komiksy i spędzać czas na grach wideo. Nie ma zamiaru opuszczać rodzinnego domu. W życiu Jan pojawia się Mert Rosenbloom, pełen entuzjazmu specjalista od technik motywacyjnych. Jeffrey traktuje nowego partnera matki jak intruza i postanawia się go pozbyć. Sprzymierzeńcem w realizacji planu staje się piosenkarka Nora Flannigan. Gdy walka między mężczyznami rozpętuje się na dobre, Jeffrey z zaskoczeniem odkrywa w sobie dorosłego.

Mamisynek" - TVP2, godz. 23:50

Sprawdź pełny program telewizyjny na środę, 17.06.2020 >>