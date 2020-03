Program telewizyjny na środę, 18.03.2020. Co obejrzeć 18 marca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Program tv na środę, 18 marca. Dziś w telewizji m.in. "Barwy szczęścia", "Na dobre i na złe" oraz "Zawsze warto". W środę w tv także filmy. Wśród naszych propozycji znalazły się takie tytuły jak: "Steve Jobs" czy "To tylko seks". Warto też pamiętać o kolejnym odcinku "Ameryka Express 2". Sprawdź program telewizyjny na środę, 18.03.2020.

Program tv na środa, 18 marca 2020 r.:

Dziś wielki dzień Reginy. Franek cieszy się, że ukochana czuje się dobrze przed konkursem duetów fortepianowych i że bóle stawów i nadgarstków minęły. W amfiteatrze stan zdrowia Reginy drastycznie się pogarsza... Madzia przychodzi do Kacpra z nową ideą ochrony środowiska, poprzez rezygnację z konsumpcji mięsa. Dziewczyna próbuje wywołać dyskusję, ale Jabłoński daje jej do zrozumienia, że chce być sam. Po wyjściu Madzi Małgorzata próbuje uświadomić Kacprowi, że swoim zachowaniem zranił uczucia ukochanej...

"Barwy szczęścia" odcinek 2218. - TVP2, godz. 20:10

Marcin odnajduje Darię Zubrzycką i próbuje nakłonić ją do współpracy. Dominika traci nagle wzrok. Na SOR zgłasza się pacjentka, która niespodziewanie straciła słuch. Kazia nadal ma ataki silnego bólu, który uniemożliwia jej normalną pracę. Bart uparcie walczy o zgodę na wykonanie u "Kosy" eksperymentalnej operacji. Postanawia wykonać zabieg nawet, jeśli Komisja Bioetyczna się temu sprzeciwi.

"Na dobre i na złe" odcinek 772. - TVP2, godz. 22:55

Historia Steve'a Jobsa to walka o przetrwanie, wyścig z czasem i pomysły, które zrewolucjonizowały XX i XXI wiek. Film jest kroniką budowy imperium technologicznego i portretem genialnego twórcy. Pokazuje czasy, gdy bohater był początkującym naukowcem.

"Steve Jobs" - TVN7, godz. 21:00

Pelé urodził się w 1940 roku w biednej brazylijskiej rodzinie. Bystry i rezolutny chłopak wychował się w slumsach São Paulo. Od najmłodszych lat musiał pracować. Jego rodziców nie było stać nawet na to, żeby kupić synowi piłkę. Okazało się, że Pelé ma wielki talent do gry w futbol. W wieku piętnastu lat został piłkarzem drużyny Santos FC. Jako siedemnastolatek zadebiutował w reprezentacji narodowej, z którą rok później zdobył mistrzostwo świata.

"Pelé: Narodziny legendy" - TVP1, godz. 21:00

Ada doręcza Kamilowi do uzupełnienia pakiet dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia rozwodu i rozdzielności majątkowej. Dostaje od męża niespodziewaną propozycję. Rozwiązanie, które proponuje jej były mąż, może bardzo pomóc Adzie w wygraniu sprawy o odzyskanie praw do opieki nad synem. Majka odnosi coraz większe sukcesy w tańcu. Potrzebuje zdjęć do swojego portfolio. Dorota wraz z Adą organizują jej profesjonalną sesję zdjęciową w ogrodzie Marty. Matka Marty zaprasza ją, Rafała i Aśkę na rodzinną, pojednawczą kolację. Mimo oporów, kobieta przyjmuje zaproszenie, daje się przekonać tylko dlatego, że jej ojciec ma nie uczestniczyć w spotkaniu.

"Zawsze warto" sezon 2. odcinek 3. - Polsat, godz. 21:10

W tym odcinku 7 par walczy o immunitet. Przed startem wszystkie pary wymieniły się czułymi wiadomościami spisanymi na swoich latawcach i ruszyły szukać noclegu. Przed nimi droga do stolicy Gwatemali – Gwatemala City...

"Ameryka Express 2" odcinek 3. - TVN, godz. 21:30

Jamie to młoda, żyjąca pełnią życia specjalistka od spraw rekrutacji. Dzięki pracy poznaje Dylana, dyrektora artystycznego z Los Angeles, i namawia go na przeprowadzkę do Nowego Jorku, gdzie mieszka. Przy okazji oboje odkrywają, że dogadują się. Szybko się zaprzyjaźniają i, jako wrogowie romantycznej miłości, postanawiają spróbować związku bez zobowiązań. Sytuacja się komplikuje, gdy uświadamiają sobie, że ich wzajemne relacje są bardziej romantyczne, niż im się wydawało.

"To tylko seks" - Polsat, godz. 22:10

