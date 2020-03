Program telewizyjny na środę, 25.03.2020. Co obejrzeć 25 marca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w środę, 25.03.2020? W programie TV na środę, m.in. "Na Wspólnej", "Na dobre i na złe", "Ameryka Express", "Zwycięzca" lub "Piłkarski poker". Sprawdź program telewizyjny na środę, 25 marca 2020 roku!

Program tv na środę, 25 marca 2020 r.:

Ola definitywnie rzuca Jerzego. Dudek mówi Izie, że to z jej powodu. Iza wyznaje Tokarskiemu, że Jerzy jest jej byłym mężem. Tokarski oskarża Izę i Jerzego o spisek. A tego wszystkiego ma dość Klementynka – podstępnie… więzi swoich rodziców!!! Sławek znowu zjawia się w tartaku – tym razem z Tanią. To dobry ruch – rozpacz Ukrainki porusza serce jednego z pracowników. Mężczyzna zgadza się porozmawiać – według niego brat Tani nie mógł wyjść z pracy w kombinezonie, bo byłby posądzony o kradzież przez skąpego szefa! Tania i Sławek mają pierwszy trop…Franek okłamuje Bogdana, że nie ma pierwszych lekcji – dzięki temu może spokojnie grać z Czarkiem w sieciowe gry. Czarka denerwuje ćwicząca piętro wyżej wiolonczelistka. Wali kijem od szczotki w sufit! Nie wie, jakie to będzie miało opłakane skutki dla… Franka!

"Na Wspólnej" odcinek 3044. - TVN, godz. 20:15

Marcin kontaktuje się z Grecem. Próbuje przekonać prokuratora, że jest niewinny. Kazia zajmuje się nowym pacjentem - seniorem, który miał wypadek w domu opieki. Michał postanawia poprosić Hanię o rękę. Lucyna kolejny raz zaniedbuje obowiązki. Zostaje wezwana na rozmowę z Konicą. Julka wdaje się w konflikt z Maksem.

"Na dobre i na złe" odcinek 773." - TVP2, godz. 20:55

Jessie Owens to jeden z najbardziej znanych członków amerykańskiej reprezentacji na igrzyska olimpijskie w Berlinie w 1936 r. Organizowane w nazistowskich Niemczech zawody miały udowodnić supremację białej rasy, lecz cztery złote medale czarnoskórego lekkoatlety zburzyły propagandową narrację Adolfa Hitlera. Film opowiada historię Owensa od dzieciństwa, które upłynęło pod znakiem biedy i uprzedzeń rasowych, po sukcesy zawodowe.

"Zwycięzca" - TVP1, godz. 21:00

Sędzia piłkarski Laguna, niegdyś sławny zawodnik, którego karierę przerwała kontuzja, pogrąża się w alkoholizmie. Doskonale zdaje sobie sprawę z istniejących w futbolowym światku układów, przekupywania piłkarzy i sędziów, manipulowania ludźmi. Nie chce mieć z tym nic wspólnego. Postanawia w niezwykły sposób ukoronować własną karierę sędziowską i zadrwić z traktujących go protekcjonalnie działaczy klubowych.

"Piłkarski poker" - Stopklatka TV, godz. 21:00

Pierwsza misja dotyczy transportu. Pierwsza para na miejscu misji zadecyduje kto w jakim towarzystwie i którym autobusem będzie podróżował. Najtrudniejsze może okazać się zebranie 10 miejscowych podróżnych. W tym odcinku gra o amulet wart 10 000 złotych odbędzie się na malowniczej plantacji aloesu. Dwie pary dowiedzą się jak wyciska się sok z tej rośliny. Po walce o amulet do gry wejdzie czerwona flaga, nie jest tak straszna jak czarna, ale skutecznie potrafi zmienić przebieg wyścigu. Powoduje zamrożenie na 10 minut pary, która ją dostanie. Noc szykuje się ciekawie, zważywszy na to, że nowe pary są w większości damsko-męskie. Po nocy pełnej przygód, wyścig rozpocznie się do Coban. Misja odbędzie się na plantacji kawy, a na ostatniej prostej uczestnicy przekonają się jak trudno biec z zapaloną świecą. Na mecie odpadnie para, której kapitan przybył ostatni, oczywiście jeżeli czarna koperta nie zmieni losu gry lub Daria nie wymyśli czegoś specjalnego!

"Ameryka Express" - TVN, godz. 21:30

Danny Maccabee jest chirurgiem plastycznym, który nie ma szczęścia w miłości. Pewnego dnia spotyka piękną kobietę, w której od razu się zakochuje. Aby ją uwieść, wymyśla małe kłamstwo. Kiedy wymyka się ono spod kontroli, mężczyzna namawia asystentkę, Katherine, do udziału w farsie. Kobieta ma udawać prawie byłą żonę Danny'ego. W intrydze biorą udział również jej dzieci. Zbieg okoliczności sprawia, że nagle wszyscy trafiają na Hawaje. Spędzają weekend, którego na pewno żadne z nich nigdy nie zapomni.

"Żona na niby" - Polsat, godz. 22:10

Madame Mallory od lat kieruje restauracją w niewielkiej miejscowości na południu Francji. Lokal szczyci się jedną gwiazdką w przewodniku Michelina. Pewnego dnia do miasteczka przybywa rodzina emigrantów z Bombaju. Kupują oni posiadłość naprzeciwko restauracji Mallory. Otwierają skromną knajpkę z hinduskim jedzeniem. Przyciągające klientów aromaty curry, kardamonu i kminu sprawiają, że miejsce cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W dodatku okazuje się, że syn właściciela, Hassan, ma talent kulinarny. Madame Mallory jest oburzona.

"Podróż na sto stóp" - TVP2, godz. 22:40

