Program telewizyjny na środę, 27.05.2020. Co obejrzeć 27 maja w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Program telewizyjny na środę - co w tv 27 maja? Przed nami finał "Ameryki Express", trzeci "Bond" z Pierce’em Brosnanem i kultowa komedia Guy'a Ritchiego. Sprawdź, co jeszcze warto obejrzeć 27 maja w TV. Oto nasz program tv na środę, 27.05.2020.

Program tv na środę, 27 maja 2020 r.:

"Pakt z mordercą" to trzymający w napięciu mroczny thriller, który ogląda się jednym tchem. Reżyser zadbał również o doskonałe efekty specjalne, a akcja została osadzona w mrocznej scenerii. Lucas jest byłym żołnierzem i płatnym zabójcą. Aktualnie mężczyzna uczęszcza do szkoły z internatem w Szwajcarii. Wkrótce pojawia się przed nim ważna misja - musi śledzić dziewczynę, Ellę , której brat i rodzina zostali brutalnie zamordowani przez tajemniczego człowieka. Młoda kobieta jest przekonana, że Lucas został wynajęty do tego zadania przez jej ojca, aby ją chronić. Niestety szybko okazuje się, że mężczyzna dostaje rozkaz jej eliminacji. Czy Elli uda się wyjść cało z tej sytuacji i podtrzymać ogromną wolę walki? Czy pomiędzy bohaterami narodzi się uczucie?

"Pakt z mordercą" - TV Puls, godz. 20:00

Warszawa, lata trzydzieste XX wieku. Henryk Kwinto, doświadczony kasiarz, w wolnych chwilach muzyk, po wyjściu z więzienia mści się na Kramerze, właścicielu banku. Przed laty bankier brał udział w prowokacji, dzięki której policja aresztowała Kwintę. Kramer odpowiedzialny jest też za śmierć przyjaciela kasiarza. Właściciel banku prowadzi wystawne, obfitujące w uciechy życie, po staremu nie stroniąc od łotrostw, dbając przy tym o własne alibi. Z pomocą starego przyjaciela, Duńczyka, i dwóch złodziejaszków Kwinto organizuje napad na bank Kramera.

"Vabank" - Polsat, godz. 20:00

Po nieudanej próbie pomocy Bastom, Helen wyjeżdża do Niemiec. Nie życzy sobie kontaktów nawet z ukochanym rodzeństwem. Zwabiona podstępem do Howards End, konfrontuje sięz Margaret, która odkrywa jej tajemnicę.

"Howards End" odcinek 4. - TVP2, godz. 20:55

Złodziej i kurier brylantów, Franky, leci do Nowego Jorku, by dostarczyć olbrzymi diament jednemu z szefów tamtejszej mafii, Aviemu. Po drodze zatrzymuje się w Londynie, gdzie pada ofiarą oszustów. Boris "The Blade" namawia go bowiem, by wziął udział w zakładach w czasie nielegalnej walki bokserskiej. Na zlecenie Borisa właściciele lombardu okradają Franky'ego. Na wieść o tym, że Franky padł ofiarą oszustów, Avi wpada w szał i wraz z najlepszymi ludźmi wyrusza do Londynu.

"Przekręt" - Stopklatka TV, godz. 20:55

James Bond ma ustalić, kto zabił sir Roberta Kinga, właściciela szybów naftowych i strategicznych linii przesyłu surowców. Agent 007 musi ochraniać córkę ofiary, Elektrę, spadkobierczynię King Enterprises. Tymczasem do akcji wkracza terrorysta Renard, który planuje zniszczenie rurociągów oraz przejęcie bomby neutronowej i ładunku plutonu. Bond dociera jego tropem do Turcji. Okazuje się, że Renard ukrył bombę we wnętrzu rurociągu. James zaczyna się domyślać, kto jest mocodawcą Renarda.

"Świat to za mało" - TVP1, godz. 21:00

W trzynastym odcinku wezmą udział trzy najszybsze, najbardziej wytrzymałe i najsprytniejsze pary. Pod koniec pierwszego dnia, do finałowego wyścigu zakwalifikują się tylko dwie drużyny. Pierwsza para, która dotrze na metę wyścigu będzie mogła odetchnąć z ulgą i odtańczyć radosny taniec zwycięstwa.

"Ameryka Express 2" odcinek 13. - TVN, godz. 21:30

Wiejski gospodarz, stary kawaler Stasio postanawia ożenić się. Baby ze wsi aż się palą by złowić samotnego kawalera. Jednak nasz bohater chce mieć żonę taką, jakie widuje się na okładkach kolorowych pisemek.

"Atrakcyjny pozna panią..." - Polsat, godz. 22:15

