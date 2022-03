Program telewizyjny na środę, 30.03.2022. Co obejrzeć w środę, 30 marca w TV?

Czas na środę, 30 marca 2022 roku! Dzisiaj w telewizji czekają na was dobre polskie seriale oraz filmy od których nie będziecie mogli oderwać wzroku! Będzie co oglądać! Sprawdźcie, co warto obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na środę, 30.03.2022.

Program tv na środę, 30 marca 2022 r.:

Kasia podejmuje się trudnej walki z Towarzystwem Ubezpieczeniowym na rzecz Klaudii (Katarzyna Ucherska), która ma mocno zniekształconą twarz. Kobieta była ze swoim chłopakiem, Kacprem na działce, potknęła się i upadła w ognisko. Odmowa wypłaty ubezpieczenia opiera się o spożycie alkoholu. Narzeczony Klaudii porzucił ją i żadne zabiegi Kasi nie są w stanie przekonać go do zeznań. W dodatku, na straży syna stoi jego matka. Prawniczka ponosi porażkę w sądzie. Klaudia jest załamana. Liczyła, że Kacper (Karol Bernacki) przeciwstawi się matce i w sądzie stanie po jej stronie. Kasia składa apelację.

"Mecenas Porada" odcinek 5 - Polsat, godz. 20:05

Do Leśnej Góry wraca jeden z "bywalców", starszy pan Bogusław, który zwykle ucieka do szpitala przed samotnością. Tym razem badania wykazują jednak, że pacjent naprawdę jest poważnie chory, a Falkowicz ostro spiera się z Alinąo sposób jego leczenia. Poza tym na SOR trafia po wypadku młody mężczyzna, który jest przemytnikiem zwierząt. Część jego "towaru" ucieka i robi sobie wycieczkę po szpitalu. Tymczasem Rita wciąż mieszka z córką u Hanii na nowo wpada w poważne kłopoty.

"Na dobre i na złe" odcinek 841 - TVP 2, godz. 20:55

Eric Sloane, przyjeżdża do Tajlandii, żeby zmierzyć się z niepokonanym Tong Po. Jednak przecenia swoje umiejętności, przez co zostaje dotkliwie pobity, co kończy się paraliżem. Całą walkę widział jego brat Kurt, który postanawia pomścić brata i pokonać Tong Po.

"Kick bokser" - TV 4, godz. 21:00

Czterdziestopięcioletni prawnik mieszka ze swoim nastoletnim synem. Jego żona wiele lat temu miała groźny wypadek, teraz jest w śpiączce i przebywa w klinice. Smutek zdaje się być centralnym elementem życia mężczyzny i swego rodzaju uzależnieniem. Kiedy więc pewnego dnia kobieta niespodziewanie wraca do zdrowia, jej mąż nie wie, co ze sobą począć. Zdesperowany pragnie zniszczyć wszystkie szczęśliwe momenty i powoli zaczyna tracić kontrolę nad sytuacją.

"Litość" - TVP Kultura, godz. 21:00

Dokument poświęcony postaci kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego - polityka, mecenasa sztuki i nauki, założyciela Zamościa. Koncepcja wizualna filmu opiera się na sugestywnych obrazach ułatwiających wniknięcie w opisywane wydarzenia. Nowatorskim rozwiązaniom produkcyjnym z zastosowaniem techniki Unreal Engine 4.0. towarzyszy narracja oparta na przekazach historycznych. Obraz zbudowany został jako komiks historyczny.

"Gra o koronę - Zamoyski" - TVP 1, godz. 21:05

W Herbinowie dochodzi do kolejnego morderstwa - ofiarą jest Joanna Borska, samotnie wychowująca dwóch chłopców. Kobieta często brała udział w konkursach z nagrodami, czasem posługując się danymi znajomych. Podejrzenie pada na sąsiadkę Joanny, na której nazwisko Borska wygrała samochód, a która nie chciała go zwrócić. Sąsiadka zapewnia, że jest niewinna, twierdzi natomiast, że ofiara chciała wyjechać z miasta. Czy powodem jej wyjazdu jest ojciec chłopców, który od kilku dni razem ze znajomym prowadzi w Herbinowie protest przeciwko alienacji rodzicielskiej? Grupa Marii prowadzi intensywne śledztwo, w czym pomaga im Gustaw, policjant z długim stażem.

"Komisarz Mama" odcinek 23 - Polsat, godz. 21:05

Nowy Jork, lata 20. XX w. Christopher Dubois przywłaszcza sobie pieniądze należące do mafii. Uciekając przed gangsterami, ukradkiem przedostaje się na pokład statku płynącego na Daleki Wschód. Gdy załoga odkrywa jego obecność, zostaje uwięziony i zmuszony do niewolniczej pracy. Z opresji wybawia go atak piratów dowodzonych przez lorda Edgara Dobbsa. Herszt sprzedaje go w niewolę panu Khao, trenerowi wschodnich sztuk walki. Wkrótce bohater trafia do legendarnego Zaginionego Miasta, gdzie ma się odbyć turniej Złotego Smoka.

"Quest" - TV Puls, godz. 21:55

