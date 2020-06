Program telewizyjny na środę, 3.06.2020. Co obejrzeć 3 czerwca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Przed nami środa, 3 czerwca 2020 roku. Dzisiaj przez wami kolejna dawka telewizyjnych atrakcji, z filmami, serialami oraz programami rozrywkowymi na czele! Każdy znajdzie coś dla siebie! Sprawdźcie, co warto dzisiaj obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na środę, 3.06.2020.

W okolicach San Francisco pojawia się psychopatyczny seryjny morderca. Jego zbrodnie są coraz bardziej zuchwałe. Policja i media otrzymują listy zawierające fragment kodu, którego odszyfrowanie ma ujawnić tożsamość zabójcy. Mimo starań inspektora Davida Toschiego oraz jego partnera, Williama Armstronga, policja nie potrafi schwytać Zodiaka. W sprawę angażuje się także ceniony dziennikarz śledczy, Paul Avery. Okazuje się, że najbliższy rozwiązania zagadki tożsamości mordercy jest rysownik dowcipów politycznych, Robert Graysmith.

"Zodiak" - TVN 7, godz. 20:00

W wyniku misternej intrygi Kwinty Kramer trafia do więzieniu o zaostrzonym rygorze. Podczas jednego ze spacerów niejaki Sztyc proponuje byłemu bankierowi ucieczkę w zamian za połowę ocalonego przed konfiskatą szwajcarskiego konta. Kramer wyraża zgodę. Po kilku dniach do więzienia przyjeżdża kobieta podająca się za hrabinę Żwirską. Terroryzuje naczelnika Twardyjewicza i umożliwia Kramerowi ucieczkę. Ten od razu zaczyna knuć plan zemsty na kasiarzu, który, niczego nie podejrzewając, prowadzi spokojne życie hodowcy warzyw.

"Vabank II, czyli riposta" - Polsat, godz. 20:05

Steve Guibord jest niezależnym posłem reprezentującym wyborców z dużego okręgu Prescott-Makadewà-Rapides-aux Outardes w północnym Quebecu. Pewnego dnia staje przed trudnym wyborem. Jego głos zdecyduje, czy Kanada weźmie udział w wojnie. Kraj w napięciu obserwuje, jak Guibord razem z żoną, córką oraz pełnym idealizmu stażystą z Haiti jeździ po swoim regionie i rozmawia z wyborcami, którzy mają mu pomóc w podjęciu decyzji.

"Jak uratowałem Kanadę" - TVP Kultura, godz. 20:20

Dokumentalny obraz pandemii koronawirusa w Polsce. Kamery redaktorów "Superwizjera" zajrzały do karetek i na odziały szpitalne, gdzie każdego dnia toczy się walka o zdrowie tysięcy ludzi. Autorzy sprawdzają, jak polska służba zdrowia - niezbyt dobrze funkcjonująca na co dzień - radzi sobie w czasach pandemii. Film ukazuje emocje towarzyszące pracownikom medycznym i trud ich pracy. Specjaliści i naukowcy opisują także, jak Polacy radzą sobie z pandemią jako społeczeństwo.

"Brudna strefa. Koronawirus w Polsce" - TVN, godz. 21:00

Wieś Sochy na Zamojszczyźnie 1 czerwca 1943 r., w ciągu kilku godzin, przestała istnieć. Niemcy wymordowali mieszkańców i spalili zabudowania. Potem nadleciały samoloty. Wśród zgliszczy zachował się jeden dom. Ocaleli nieliczni dorośli i garstka przerażonych dzieci. Wśród nich była Teresa Ferenc, matka Anny Janko, która opowiada w filmie o tragicznej historii swojej rodziny. Bohaterkami dokumentu są trzy kobiety: matka, córka i wnuczka. To opowieść o wojennej traumie, która odciska piętno nie tylko na ofiarach, ale też na kolejnych pokoleniach.

"Mała zagłada" - TVP1, godz. 22:30

Deuce Bigalow zarabia na życie czyszczeniem akwariów. Właśnie znalazł zatrudnienie w luksusowym apartamencie w Malibu. Jego właścicielem jest zawodowy uwodziciel, uwielbiany przez kobiety Antoine Laconte. Gdy obowiązki zmuszają go do wyjazdu, namawia Bigalowa, by zaopiekował się jego apartamentem. Już pierwszego dnia Deuce doprowadza lokal do ruiny. Niszczy warte tysiące dolarów akwarium. Ponieważ nie ma środków na spłatę szkód, postanawia spróbować sił jako żigolak. Pomaga mu w tym przyjaciel Laconte'a, T.J. Hicks.

"Boski żigolo" - Polsat, godz. 22:30

Mieszkanka Nowego Jorku, Zoe, lubi życie singielki, lecz marzy o dziecku i rodzinie. Niestety lata mijają, a jej nie udaje się spotkać człowieka, który nadawałby się do roli męża i ojca. W tej sytuacji Zoe decyduje się na zmianę taktyki. Postanawia skorzystać z planu B, czyli poddać się zabiegowi sztucznego zapłodnienia. W dniu, w którym dowiaduje się, że jest w ciąży, poznaje Stana, sympatycznego sprzedawcę z delikatesów. Stan wydaje się ideałem. Zoe obawia się, czy będąc w ciąży, powinna nawiązywać romans z nieświadomym niczego mężczyzną.

"Plan B" - TVP2, godz. 23:00

Melissa Barrett jest załamana, ponieważ po pięciu latach związku rozstała się z chłopakiem. Postanawia zacząć życie od nowa i zapomnieć o ukochanym. Najlepsza przyjaciółka Melissy, Leslie, namawia ją na wizytę w klubie fitness. Dziewczyna poznaje atrakcyjnego trenera personalnego, Treya. Melissa początkowo jest zachwycona współpracą i stosuje się do wszystkich zaleceń. Po pewnym czasie zachowanie Treya staje się niepokojące. Melissa chce się od niego uwolnić, ale to nie będzie proste.

"Krew, pot i... kłamstwa" - TVP1, godz. 23:35

