Program telewizyjny na środę, 5.02.2019. Co obejrzeć 5 lutego w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w środę, 5.02.2020? W programie TV na środę, m.in. "Wielki test o języku polskim", "Nie ma mocnych", "Agent XXL" czy kolejny odcinek "Na dobre i na złe". Sprawdź program telewizyjny na środę, 5 lutego 2020 roku!

Program tv na środę, 5 lutego 2020 r.:

Dwaj płatni zabójcy, Ray i Ken, partaczą zlecenie, w wyniku czego przypadkowo ginie chłopiec. Zostają zmuszeni usunąć się w cień do czasu, aż sprawa przycichnie. Na polecenie nerwowego zwierzchnika udają się do Brugii, gdzie mają ochłonąć w oczekiwaniu na dalsze instrukcje. Podczas gdy Ken z pasją oddaje się podziwianiu średniowiecznej architektury miasta, znudzony przedłużającym się urlopem Ray marzy o tym, by jak najszybciej wrócić do Londynu.

"Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj" - TVN7, godz. 20:00

Ciężko chory Kazimierz Pawlak szuka spadkobiercy, któremu mógłby przekazać ziemię. Również Kargul martwi się o przyszłość dobrze prosperujących gospodarstw. Jedyną nadzieją jest piękna wnuczka Ania, której trzeba tylko znaleźć właściwego męża. Obaj rozpoczynają więc poszukiwania idealnego kandydata na zięcia. A chociaż łączy ich wspólny cel, różnica temperamentów i cechujący każdego z nich nieprzeciętny upór prowadzą do wielu równie zabawnych, co groźnych w skutkach nieporozumień.

"Nie ma mocnych" - Polsat, godz. 20:05

Matylda nadal obawia się dziewczyn, którym jest winna pieniądze i znów prosi o pomoc Olka. Tymczasem Falkowicz czuje, że córka wciąż go okłamuje i w końcu postanawia dziewczynę śledzić... Kazia i Tadek jadą razem na rozprawę w sprawie wypadku, po którym dziewczyna trafiła na wózek inwalidzki. W drodze trafiają na kolejny wypadek. Tym razem z udziałem pary motocyklistów, którzy jechali na swój ślub... Dyrektor Konica próbuje pomóc Roxanie, przedstawicielce firmy cateringowej, która nagle zasłabła w jego gabinecie. Do Leśnej Góry przyjeżdża dyrektor NFZ, Graczyk, by podjąć decyzję w sprawie eksperymentalnego projektu Barta...

"Na dobre i na złe" odcinek 766. - TVP2, godz. 20:55

Wielki test łączy treści edukacyjne i rozrywkowe. Uczestnicy programu oraz widzowie przed telewizorami odpowiadają na przygotowane przez ekspertów pytania podzielone na 5 lub 6 rund. W studiu wystąpią w duetach znani sportowcy, dziennikarze i artyści. Widzowie mogą dołączyć do testu za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej. Tym razem pytania dotyczą języka polskiego. Uczestnicy sprawdzą swoją wiedzę z gramatyki, ortografii czy kultury języka.

"Wielki test o języku polskim" - TVP1, godz. 21:00

Słynny niegdyś złodziej samochodów Randall "Memphis" Raines prowadzi uczciwe życie z dala od rodzinnego Long Beach. Tymczasem jego młodszy brat Kip rozpoczyna współpracę z gangiem Calitriego. Gdy zdaje sobie sprawę, że sam nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań, prosi o pomoc Randalla. By ocalić Kipa, jego brat musi w ciągu jednej nocy ukraść pięćdziesiąt luksusowych samochodów. Randall wciąga do pomocy starych kolegów - Otto Halliwella i Sphinksa, oraz dawną kochankę, Sarę "Sway" Wayland.

"60 sekund" - TVN, godz. 21:35

Przestępca Lester Vesco, odsiadujący dożywotni wyrok za morderstwo i napad z bronią w ręku, ucieka z zakładu karnego. Agenci FBI Malcolm Turner i John Maxwell wyruszają do miasteczka Cartersville w stanie Georgia, by obserwować dom Hattie Mae Pierce - babci byłej dziewczyny Lestera, Sherry. Kobieta niespodziewanie wyjeżdża, by opiekować się chorą przyjaciółką. Malcolm jest zmuszony przebrać się za Hattie. Podszywając się pod kobietę, musi ugościć Sherry, która postanowiła przyjechać do babci z wizytą.

"Agent XXL" - Polsat, godz. 22:05

Eric i Patrice to przyjaciele ze szkolnej ławy. Kiedyś nierozłączni, teraz każdy z nich prowadzi osobne życie. Eric pozostał lekkoduchem, dla którego liczy się przede wszystkim dobra zabawa. Patrice prowadzi stateczne życie, spełnia się w roli ojca i męża. Pewnego dnia przyjaciele spotykają się, by przy kieliszku wspominać dawne czasy. Niespodziewanie przenoszą się do 1986 roku - do czasów, gdy mieli po 17 lat. Powrót do przeszłości okazuje się szansą na naprawienie błędów i sprowadzenie życia na właściwe tory.

"Powrót do młodości" - TVP2, godz. 22:35

Madeline, gwiazda show-biznesu, coraz bardziej odczuwa nieubłagany upływ czasu. Ratunkiem okazuje się dr Menville, narzeczony jej przyjaciółki, Helen, który jest cenionym specjalistą chirurgii plastycznej. Niewinna z pozoru znajomość kończy się ślubem. Wściekła z rozpaczy Helen poprzysięga zemstę. Po latach kobiety znów się spotykają. Madeline jest zdruzgotana wyglądem dawnej przyjaciółki. Chwytając się każdego sposobu na ratowanie upadłej urody, trafia do tajemniczej kobiety, od której otrzymuje specyfik gwarantujący wieczną młodość i urodę.

Ze śmiercią jej do twarzy" - TVN, godz. 23:50

Sprawdź pełny program telewizyjny na środę, 5.02.2020 >>