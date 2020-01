Program telewizyjny na środę, 8.01.2020. Co obejrzeć 8 stycznia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w środę, 8.01.2020? W programie TV na środę, m.in. "Wielki test o karnawale", 'Na dobre i na złe", "Córka prezydenta", "Green Lantern" i "Powiedzmy sobie wszystko". Sprawdź program telewizyjny na środę, 8 stycznia 2020 roku!

Program tv na środę, 8 stycznia 2020 r.:

Czworo dorosłych ludzi wraca do rodzinnego domu, by pochować zmarłego ojca. Spędzą cały tydzień w domu, w którym wciąż mieszka ich nadopiekuńcza matka, Hillary. Wspólnie spędzony czas będzie okazją, by poukładać wzajemne relacje i odbudować rodzinne więzi.

"Powiedzmy sobie wszystko" - TVN7, godz. 20:00

Księgowy Wesley Gibson mieszka w starej kamienicy tuż przy torach chicagowskiej kolejki. W pracy doświadcza nieustannych upokorzeń ze strony szefowej, a jego dziewczyna zdradza go. Gdy pewnego dnia Wesley kupuje kolejną porcję środków uspokajających, ktoś do niego strzela. Z opresji ratuje go atrakcyjna Fox. Niedoszła ofiara dowiaduje się, że poprzedniego dnia z rąk zamachowca zginął jego ojciec. Kobieta informuje go również, że jest on potomkiem najwybitniejszego egzekutora tajnego stowarzyszenia. Wesley trafia przed oblicze przywódcy Bractwa.

"Wanted. Ścigani" - TVN Fabuła, godz. 20:00

Adoptowany syn miliardera, Largo Winch, wiedzie dość awanturnicze życie. Pewnego dnia jest świadkiem napadu na młodą kobietę. Mężczyzna przegania napastników i ucieka z dziewczyną. Przypadkowa znajomość kończy się dla niego niefortunnie - Largo zostaje aresztowany za posiadanie narkotyków. Udaje mu się jednak zmylić strażników, których zamyka w celi i ucieka. Dowiedziawszy się o zabójstwie przybranego ojca, Winch podejmuje próbę przejęcia od korporacji należnego mu majątku.

"Largo Winch" - Stopklatka, godz. 20:00

Norweski detektyw William Wisting wraz z córką Line, dociekliwą dziennikarką, tropią przestępców w nadmorskim Larviku. Serial "Wisting" to kryminał oparty na serii bestsellerowych książek autorstwa Jørna Liera Horsta. Detektyw William Wisting znajduje się w najtrudniejszym momencie swojej kariery i tylko szczęśliwe życie rodzinne pozwala mu nie zwariować.

"Wisting" - Ale Kino+, godz. 20:10

Agata wciąż mieszka z Liną oraz Szczepanem i szybko domyśla się, że ich małżeństwo to fikcja. Tadek zdobywa w końcu sympatię profesora Barta i dołącza do niego, gdy ten diagnozuje przypadek Kosy. Ale po badaniach profesor nie ma dla rannego chłopaka dobrych wiadomości. Do szpitala trafia Zuzanna - pacjentka, która skarży się na gorączkę, ból brzucha i problemy ze stawami.

"Na dobre i na złe" - TVP2, godz. 20:55

W czasie wielkiego testu goście w studiu i widzowie przed telewizorami tradycyjnie odpowiedzą na ok. 30-36 pytań przygotowanych przez specjalistów z omawianej dziedziny. Pytania są podzielone na 5-6 rund. Program łączy treści edukacyjne i rozrywkowe. Tym razem znani artyści, sportowcy i dziennikarze zostaną zapytani o tradycje i zwyczaje karnawałowe w Polsce i na świecie.

"Wielki test o karnawale" - TVP1, godz. 21:00

Grupa obrońców sprawiedliwości o nazwie Green Lantern Corps stoi na straży międzygalaktycznego porządku. Potężny Parallax zamierza zniszczyć Ziemię i zmienić układ sił w kosmosie. Członkowie Green Lantern otrzymują misję uratowania wszechświata. Najmłodszy z nich, Hal Jordan, jest jedynym człowiekiem w organizacji. Musi stawić czoła własnym obawom i zapanować nad swoimi mocami. Pomaga mu ukochana z dzieciństwa, Carol Ferris.

"Green Lantern" - TVN, godz. 21:30

Agenci sekcji FBI kontrolują imigrantów z kosmosu mieszkających wśród ludzi, którzy nie podejrzewają istnienia kosmicznych intruzów. Zadaniem agentów K i J jest pokonanie obcego. Wcześniej demaskują kosmitę w osobie pewnego Meksykanina. Tymczasem pewien nowojorski policjant rzuca się w szalony pościg za podejrzanie sprawnym fizycznie przestępcą. Wkrótce coraz więcej stworzeń z innych galaktyk zaczyna pojawiać się wśród Ziemian. Agenci otrzymują misję schwytania przestępcy, który przybył z innej planety, by zawładnąć Ziemią.

"Faceci w czerni" - Polsat, godz. 21:55

Nastoletnia Samantha Mackenzie marzy, by wyrwać się spod opieki rodziców i zacząć żyć na własny rachunek. Lecz jej ojciec - prezydent Stanów Zjednoczonych, nie tylko nie zgadza się na wyprowadzkę córki, ale nie pozwala jej na pójście do kina bez ochrony. Wyjazd na studia też nie przynosi upragnionej samodzielności - nadal chodzą za nią ochroniarze, a koledzy nie pozwalają jej zapomnieć, kim jest. Kiedy najważniejsza studentka w kraju zakochuje się w przystojnym Jamesie, wychodzi na jaw, że nie jest on tym, za kogo się podaje.

"Córka prezydenta" - TVP2, godz. 22:35

