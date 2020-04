Program telewizyjny na środę, 8.04.2020. Co obejrzeć 8 kwietnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w środę, 8.04.2020? W programie TV na środę m.in, nowe odcinki seriali "Na dobre i na złe" i "Zawsze warto", a także takie filmy jak "Gra" czy "Rocky II" . Sprawdź program telewizyjny na środę, 8 kwietnia 2020 roku!

Program tv na środę, 8 kwietnia 2020 r.:

Bart szykuje się do operacji Kosy, ale tuż przed zabiegiem do pacjenta zagląda Beger i próbuje zniechęcić go do terapii. Kilka godzin później do szpitala trafia również była partnerka Kosy, która ma problemy z sercem. Molenda otwarcie oskarża Kąkola o to, że manipuluje dowodami. Grec prosi Smudę, żeby reprezentowała Marcina w sądzie. Kasia robi badania, żeby się upewnić, że zaszła w ciążę. Blanka, Kazia oraz Tadek mają w hotelu rezydentów nowego współlokatora, Jorge.

"Na dobre i na złe" odc. 775. - godz. 20:55 w TVP2

Rocky po wyjściu ze szpitala oświadcza się swojej dziewczynie, Adrian. Niedługo potem biorą ślub. Rocky postanawia zerwać z boksem i zająć się czymś innym. Media jednak ciągle atakują mistrza, sugerując, że walka Rocky'ego i Apollo była sprzedana. Apollo czując się urażonym wzywa Balboę do rewanżu, ale ten unika konfrontacji jak tylko może. Na domiar złego jego żona po urodzeniu syna zapada w śpiączkę. Kłopoty finansowe decydują, że Rocky godzi się w końcu na pojedynek.

"Rocky II" - godz. 21:00 w TVP1

Nicholas Van Orton jest bogatym, nieco oderwanym od rzeczywistości biznesmenem, który osiągnął już w życiu niemal wszystko. Z okazji 48-ych urodzin otrzymuje od swojego młodszego brata zaproszenie do gry. Zaczyna się ona w chwili, gdy gracz nawiąże kontakt z firmą świadczącą nietypowe usługi rozrywkowe dla bogaczy. Znudzony codziennością Van Orton postanawia podjąć wyzwanie. Początkowo spotykają go dziwne, drobne zdarzenia, ale w miarę upływu czasu gra zaczyna być coraz bardziej niebezpieczna, a stawką staje się jego życie.

"Gra" - godz. 21:00 w TVN7

Zdjęcia Majki przypadkowo trafiają do agencji modelek i wpadają w oko jej właścicielce. Dorota nie chce się zgodzić, by jej nastoletnia córka wchodziła w tę branżę. Łukasz, pragnąc zyskać w oczach Majki, popiera jej ambicje spróbowania sił w wielkim świecie… Italian oferuje Sofii usługi i przypomina o swojej lojalności wobec właścicielki agencji. Oferuje, że pod nieobecność Sofii w Polsce może mieć oko na relację Ady i jej byłego… Do kancelarii Marty po raz kolejny przychodzi stewardessa. W biurze zastaje Marka, który oferuje jej swoją pomoc.

"Zawsze warto" odc. 18. - godz. 21:10 w Polsacie

Tym razem uczestniczy programu będą mogli podziwiać najpiękniejsze miejsca w Gwatemali – położoną na jeziorze wyspę Flores, ruiny miasta Majów czyli słynny Tikal oraz San Felipe Castillo nad jeziorem Izabal. Nie będą jednak mieli wiele czasu na zwiedzanie, muszą jak najszybciej wykonać zadania. Jednocześnie podczas całego odcinka za uczestnikami podążać będzie ukryta para, która zrobi wszystko, aby wrócić do gry.

"Ameryka Express" - godz. 21:30 w TVN

Mia Hall to nieśmiała, niezwykle utalentowana dziewczyna, która ma kochającego chłopaka i może już niedługo wyjechać na stypendium muzyczne na jedną z najlepszych uczelni na świecie. Pewnego dnia Mia jedzie samochodem z rodziną do dziadków. Podczas podróży ulegają poważnemu wypadkowi. Kiedy Hall odzyskuje przytomność, orientuje się, że jest bardzo ciężko ranna. Osamotniona, pełna rozterek nastolatka musi podjąć trudną decyzję – zawalczyć o powrót do świata, który zna, czy odejść.

"Zostań, jeśli kochasz" - godz. 22:35 w TVP2

