Program telewizyjny na Wielką Sobotę, 16.04.2022. Co obejrzeć w sobotę, 16.04.2022 w TV?

Przed nami Wielka Sobota, 16 kwietnia 2022 roku. W tym wyjątkowym dniu muzyczna uczta dla każdego: "Mask singer" oraz Jednak to nie wszystko, co możecie dzisiaj zobaczyć w TV. Sprawdźcie, co warto dzisiaj obejrzeć w telewizji. To program telewizyjny na Wielką Sobotę, 16.04.2022.

Program tv na Wielką Sobotę, 16 kwietnia 2022 r.: W finałowym odcinku zostanie wyłoniony zwycięzca, który wróci do domu nie tylko z tytułem "The Voice", ale również ze stypendium przeznaczonym na przyszła edukacje oraz otrzyma szanse nagrania własnego singla..

"The Voice Kids" - TVP 2, godz. 20:00 Muzyczne widowisko, które zdobyło uznanie pół miliarda widzów w 41 krajach. Hity polskich i światowych list przebojów oraz aktorzy, sportowcy i politycy, którzy skrzętnie ukrywają swoją tożsamość pod maską. Publiczność w studio oraz czworo "detektywów" - Julia Kamińska, Kuba Wojewódzki, Kacper Ruciński i Joanna Trzepiecińska - próbują rozszyfrować tropy i odgadnąć, kogo skrywa kostium. Wybierają najlepszy występ, a uczestnik z najmniejszą liczbą głosów ujawnia tożsamość.

"Mask Singer" - TVN, godz. 20:00 Widowisko muzyczne łączące Mękę Pańską z martyrologią narodu polskiego. Wystąpią wokaliści i aktorzy oraz orkiestra Zygmunta Kukli. Wykonane zostaną m.in. pieśni "Katyń 1940" i "Auschwitz".

Grupa zwierząt, do której należą: mamut Maniek, leniwiec Sid, tygrys szablozębny Diego oraz oposy Zdzich i Edek, próbuje znaleźć swoje miejsce na świecie. Diego postanawia wyruszyć samotnie w daleką podróż. Tymczasem Sid znajduje trzy dziwne jaja, którymi zamierza się zaopiekować. Wkrótce wykluwają się z nich małe tyranozaury, a Sid zostaje ich przybranym ojcem. Zjawia się jednak mama maluchów, która porywa dzieci, a wraz z nimi Sida. Przyjaciele ruszają mu na pomoc i trafiają do tajemniczej podziemnej krainy, zamieszkanej przez dinozaury.

"Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów" - Polsat, godz. 21:10

"Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów" - Polsat, godz. 21:10 Daniel, wychowanek poprawczaka, czuje powołanie do kapłaństwa. Po wyjściu na wolność zostaje w wyniku zbiegu okoliczności uznany za księdza. W miasteczku, gdzie się zatrzymuje, potrzebny jest przywódca duchowy. Lokalna społeczność jest pogrążona w żałobie i skłócona po niedawnej tragedii.

"Boże ciało" - TVN, godz. 21:25