Program telewizyjny na Wielki Piątek, 15.04.2022. Co obejrzeć w piątek, 15.04.2022 w TV?

Przed nami Wielki Piątek, 15 kwietnia 2022 roku. To wyjątkowy dzień, wymagający wyciszenia. Dlatego dobrym wyborem będzie seans kultowej już "Pasji" bądź Droga Krzyżowa z udziałem papieża Franciszka. Jednak to nie wszystko, co możecie dzisiaj zobaczyć w TV. Sprawdźcie, co warto dzisiaj obejrzeć w telewizji. To program telewizyjny na Wielki Piątek, 15.04.2022.

Program tv na Wielki Piątek, 15 kwietnia 2022 r.: Stanisław Ulam - polski uczony, przedstawiciel lwowskiej szkoły matematycznej - w Stanach Zjednoczonych uczestniczył w pracach nad kontrowersyjnym Projektem Manhattan, dotyczącym wykorzystania energii jądrowej w celach militarnych. Film przedstawia historię człowieka uwikłanego w najważniejsze wydarzenia XX wieku, postawionego przed dylematem moralnym, z którym większość ludzi nauki nie musiała się mierzyć.

"Geniusze" - CANAL+ Film, godz. 20:00 Nowy rok szkolny w Hogwarcie zapowiada się emocjonująco. "Sami Wiecie Kto" nie zamierza oddać władzy dobrowolnie. Hogwart nie jest już tak bezpieczny jak kiedyś i nawet profesor Dumbledore musi przyznać, że w murach szacownej akademii czai się zło. Na ścianie budynku pojawia się złowrogi napis obwieszczający, że legendarna komnata tajemnic została otwarta. Harry musi się dowiedzieć, co kryje jej wnętrze, żeby pokonać mroczne siły, które opanowały szkołę.

"Harry Potter i Komnata Tajemnic" - TVN, godz. 20:00 Transmisja Drogi Krzyżowej, odprawionej w Wielki Piątek pod przewodnictwem Ojca Świętego. Papież Franciszek podczas uroczystości niesie drewniany krzyż. Nabożeństwo tradycyjnie odbywa się w ruinach rzymskiego Koloseum, niedaleko Watykanu. W latach 2020-2021, ze względu na pandemię, Droga Krzyżowa została odprawiona na placu św. Piotra.

"Droga Krzyżowa z udziałem papieża Franciszka - transmisja z Watykanu" - TVP 1, godz. 21:00 Bohater wojenny Tom Sherbourne przyjmuje posadę latarnika na bezludnej wyspie u wybrzeży Australii. Wkrótce przybywa do niego ukochana żona, Isabel. Zakochani żyją szczęśliwie, lecz ich niespełnionym pragnieniem jest posiadanie dziecka. Miesiące starań, poronienia i pogłębiające się uczucie oddalenia zaczynają wpędzać Isabel w depresję. Wtedy do wybrzeży wyspy przybija mała łódź, na pokładzie której Tom znajduje niemowlę. Para postanawia wychować je jak własne. Wkrótce w okolicy pojawia się kobieta poszukująca zaginionego dziecka.

"Światło między oceanami" - TVP 2, godz. 21:35 12 ostatnich godzin życia Jezusa z Nazaretu. Narrację przeplatają sceny retrospektywne z młodości Chrystusa. Początek ery nowożytnej. Jezus modli się w Ogrodzie Getsemani. Razem z nim są uczniowie. To okazja dla Judasza z Kariotu, by wydać nauczyciela żydowskim duchownym, którym nie na rękę są jego nauki. Arcykapłani domagają się od namiestnika cesarza najwyższego wymiaru kary dla pojmanego przestępcy - Jezus ma ponieść śmierć przez ukrzyżowanie. Piłat pozostawia decyzję Hebrajczykom: czy dać wolność Jezusowi, czy mordercy Barabaszowi.

"Pasja" - Polsat, godz. 21:55 Kiedy wojska Hitlera podbijają Europę i zbliżają się do Wielkiej Brytanii, Winston Churchill (Gary Oldman) zostaje wybrany na nowego premiera. Ponieważ partia kwestionuje każdy jego ruch, a król Jerzy VI (Ben Mendelsohn) sceptycznie odnosi się do nowego przywódcy politycznego, Churchill musi stanąć na czele narodu i chronić go przed największym zagrożeniem w dziejach.

