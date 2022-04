Program telewizyjny na wtorek, 05.04.2022. Co obejrzeć we wtorek, 05.04.2022 w TV?

Czas na wtorek, 5 kwietnia 2022 roku. Dzisiaj w telewizji czekają na was doskonałe filmy, w tym jedna bardzo interesująca propozycja produkcji polskiej! Będzie co oglądać! Sprawdźcie, co warto dzisiaj obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na wtorek, 5.04.2022.

Program tv na wtorek, 5 kwietnia 2022 r.: Kino przygodowe w stylu Marka Twaina, opowiadające o przyjaźni i poszukiwaniu swojego miejsca w świecie. Zak jest chłopakiem z zespołem Downa, który postanawia uciec z domu opieki. Chce spełnić marzenie o zapisaniu się do szkoły dla zapaśników prowadzonej przez swojego idola. Dziwny zbieg okoliczności łączy jego los z drobnym cwaniaczkiem, Tylerem. Mężczyźni wyruszają w pełną przygód podróż, która zmieni ich życie.

"Sokół z masłem orzechowym" - Ale kino+, godz. 20:10 Zorah, Norah i Djamila to trzy siostry z Algierii, które obecnie mieszkają w Paryżu. Zostają zmuszone do skonfrontowania się z trudną przeszłością. Choć wiele je dzieli, razem wracają do ojczyzny, by odnaleźć zaginionego brata. Francusko-algierska reżyserka Yamina Benguigui przedstawia dramat, w którym prywatne życie miesza się z polityką.

"Siostry" - CANAL+, godz. 21:00 Niedaleko wybrzeży Marsylii załoga kutra rybackiego wyławia z morza nieprzytomnego mężczyznę. W jego ciele tkwią dwa pociski oraz implant z wyświetlanym kodem cyfrowym - numerem konta bankowego. Okazuje się, że ranny nie zna swojej tożsamości. Wysadzony na brzeg wyrusza do Szwajcarii. W skrytce bankowej znajduje kilka paszportów z własnym zdjęciem, wystawionych na różne nazwiska, broń i znaczną ilość gotówki. Orientuje się, że jest śledzony. Stopniowo odkrywa, że prawdopodobnie nazywa się Jason Bourne i jest pracującym dla CIA płatnym zabójcą.

"Tożsamość Bourne'a" - TVN 7, godz. 21:40 Frances to energiczna, nieprzewidywalna mieszkanka Nowego Jorku. Ma 27 lat i za nic w świecie nie chce dorosnąć. Dziewczyna żyje młodzieńczymi marzeniami. Chciałaby zostać słynną tancerką, lecz brakuje jej talentu. Nie chce pogodzić się z faktem, że nigdy nie dostanie się do zespołu. Jej powiernicą jest Sophie, jej współlokatorka. Gdy pewnego dnia przyjaciółka oświadcza, że ma zamiar wyprowadzić się ze wspólnego mieszkania i zamieszkać z chłopakiem, Frances jest zdruzgotana.

"Frances Ha" - TVP Kultura, godz. 21:45 Kasia i Tomek udają się na wakacje na Bali. Nie będzie to zwykły urlop - z dala od codzienności, w egzotycznej krainie jak ze snu, małżonkowie chcą przezwyciężyć kryzys w związku. Tak zaczyna się filmowa opowieść, w której mieszają się elementy dramatu, kina przygodowego i horroru.

"Holiday" - CANAL+, godz. 22:40 Trzech studentów dokonuje odkrycia, dzięki któremu zyskują nadprzyrodzone moce. Mogą poruszać przedmioty siłą umysłu, zgniatać samochody, a nawet latać. Ich moc stale rośnie i stopniowo odkrywa w nich mroczną stronę. Lekkomyślność ulegających pokusom chłopaków wymyka się spod kontroli, ich początkowo niewinne żarty i zabawy przeradzają się w niebezpieczne wybryki. Aż do tragicznego finału...

