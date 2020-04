Program telewizyjny na wtorek, 14.04.2020. Co obejrzeć 14 kwietnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Czas na wtorek, 14 kwietnia 2020 roku. Macie dzisiaj ochotę na film, serial czy może program rozrywkowy? Dla każdego coś miłego! Sprawdźcie program TV na dzisiaj, czyli wtorek, 14.04.2020.

W kierunku Ziemi zmierza olbrzymich rozmiarów obiekt z kosmosu. Według danych zarejestrowanych przez systemy radarowe armii amerykańskiej, ma on 550 kilometrów średnicy. Wbrew początkowym przypuszczeniom okazuje się, że nie jest to jednak asteroida, ale statek kosmiczny, gdyż zbliżając się do powierzchni Ziemi, wyraźnie zmniejsza prędkość. Prezydent Thomas J. Whitmore, as pilotażu Steven Hiller i genialny informatyk David Levinson tworzą zespół, aby powstrzymać inwazję obcych.

"Dzień Niepodległości" - Polsat, godz. 20:05

Orna jest matką trójki dzieci. Jej mąż prowadzi restaurację, jednak od pewnego czasu nie wiedzie mu się w biznesie. By utrzymać rodzinę, Orna podejmuje pracę w biurze agenta nieruchomości, Benny'ego. Na początku współpraca układa się dobrze, pracownica często jest chwalona przez szefa. Po pewnym czasie Benny zaczyna zabiegać o uwagę Orny, a jego zaloty są coraz bardziej uciążliwe. Orna musi zmierzyć się z upokorzeniem i lękiem przed bezrobociem oraz walczyć o godność.

"Kobieta pracująca" - Ale kino+, godz. 20:10

Historia bogatego biznesmena Williama Parrisha, którego pełne wygód życie zostaje zagrożone w momencie pojawienia się tajemniczego młodego mężczyzny. Okazuje się, że Joe Black jest aniołem śmierci, który, pod ludzką postacią, przybył zabrać mężczyznę w zaświaty. Joe zawiera z milionerem układ: da mu trochę czasu na uporządkowanie swoich spraw, a sam przekona się, jak to jest być człowiekiem. Black zakochuje się w pięknej córce bogacza, Susan. Obecność Blacka wzbudza też niepokój zastępcy Parrisha, Drew, zarazem narzeczonego Susan.

"Joe Black" - TVN 7, godz. 21:00

Mija kilka miesięcy. Czarna zostaje skazana na dwadzieścia pięć lat pozbawienia wolności i jest zmuszona urodzić dziecko w więzieniu. W tym czasie Luiza zabiega o ponowne przyjęcie w szeregi policji do zespołu przestępstw niewykrytych. Szulc czuje się na tyle dobrze, że może wrócić do pracy. Odwiedza Czarną w więzieniu, ta jednak nie chce z nim rozmawiać. Czuje się zdradzona. Na komendzie na komisarza czeka impreza powitalna. Szulc dziękuje kolegom i wręcza swoją rezygnację. Żyleta jest na niego wściekła. Luiza dostaje pierwsze wezwanie...

"Motyw" odcinek 7 - TVN, godz. 21:30

Daria (Marianna Kowalewska) ma 16 lat i chce po raz pierwszy kochać się ze swoim chłopakiem, Filipem (Wojciech Ziętek). Romantyczny wieczór kończy się jednak porażką. Daria nie wie, skąd problem, ale jest gotowa na wszystko, żeby go rozwiązać. Za radą przyjaciółki chce zgłosić się do ginekologa, ale jako osoba niepełnoletnia nie może zrobić tego bez zgody opiekunów. Agnieszka radzi, by poprosiła o pomoc jednego z rodziców - okazuje się, że Daria ma znacznie lepszy kontakt z ojcem niż z konserwatywną i surową matką. W trakcie badania ginekologicznego - pierwszego w życiu - okazuje się, że Daria cierpi na skomplikowaną przypadłość, a to, jak poradzą sobie z nią ona i rodzice, będzie testem dla całej rodziny…

"Echo serca" odcinek 40 - TVP 2, godz. 21:50

Warszawa, rok 1975. Ryszard Kapuściński jest pełnym idealizmu reporterem wojennym, który pracuje w Polskiej Agencji Prasowej. Dziennikarz przekonuje przełożonych, aby wysłali go na misję do ogarniętej wojną domową Angoli. Podczas wyprawy Kapuściński zdaje sobie sprawę, że jest świadkiem wydarzeń, które wymagają od niego wyjścia poza rolę zwykłego obserwatora. Podróż zmienia bohatera i pozwala mu rozwinąć się jako pisarzowi.

"Jeszcze dzień życia" - HBO, godz. 22:15

Policjanci z warszawskiego wydziału zabójstw nawiązują kontakt z człowiekiem, który w świecie przestępców pełni funkcję "sędziego". W warszawskim półświatku działa Said, odpowiedzialny za liczne porwania i morderstwa ormiańskich handlarzy. Said ukrywa się za granicą. Wor chce go wyeliminować rękami warszawskich policjantów. Do tego celu wybiera oficera z wydziału zabójstw, Despero, któremu wystawia córkę Saida, Dżemmę. Jedna noc niespodziewanie przeradza się w romans. Zwabiony Said wraca do Warszawy.

"Pitbull" - Polsat, godz. 23:05

