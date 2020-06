Program telewizyjny na wtorek, 16.06.2020. Co obejrzeć 16 czerwca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Dzisiaj jest wtorek, 16 czerwca 2020 roku. Macie dzisiaj ochotę na film, serial, a może program rozrywkowy? Dzisiaj szczególnie polecamy filmy, bo czeka na was maraton naprawdę kultowego kina! Oto program TV na dzisiaj! Sprawdźcie, co warto obejrzeć we wtorek, 16.06.2020.

Program tv na wtorek, 16 czerwca 2020 r.: 6 czerwca 1944 roku przeszedł do historii jako D-day, dzień lądowania amerykańskich wojsk w Normandii. Wkrótce po zdobyciu przez Amerykanów plaży "Omaha" kapitan John Miller otrzymuje niezwykły rozkaz. Wraz z grupą żołnierzy ma przedostać się za linię frontu i odnaleźć zaginionego szeregowca Jamesa Ryana, który jest ostatnim żyjącym z czwórki braci - pozostali polegli podczas ofensywy. Mimo że podwładni Millera kwestionują sens rozkazu, wyruszają z misją, która narazi ich życie, by ocalić jednego człowieka.

"Szeregowiec Ryan" - Polsat, godz. 20:05 Max jest świetnie zapowiadającym się doktorem filozofii. Jednak praca naukowa nie przynosi kokosów, więc musi dorabiać na boku. Pisze na zamówienie prace magisterskie, dyplomowe i licencjackie. Jedną z jego klientek zostaje Stella, studentka pedagogiki i dziewczyna gangstera. Dość prosta sytuacja komplikuje się, gdy Max zakochuje się w Stelli, a "Ramzes" postanawia awansować w hierarchii społecznej i zdobyć tytuł doktora filozofii. Tematem jego pracy dyplomowej ma być paradoks kłamcy.

"E = mc2" - TVP2, godz. 20:05 Rose i Alice są siostrami o radykalnie różnych osobowościach. Rose jest nieokrzesaną artystką, która ceni dobrą zabawę. Alice to odpowiedzialna matka kontrolująca każdy aspekt swojego życia. Siostry w jednej sprawie są jednomyślne: muszą rozweselić swoją 60-letnią matkę, która została porzucona dla znacznie młodszej kobiety. Córki Françoise zapraszają ją na tropikalną wyspę Reunion. Rose płaci pewnemu mężczyźnie, by spędził z jej matką noc. Sprawy zaczynają się komplikować.

"Wakacyjna terapia" - Ale kino+, godz. 20:10 Stany Zjednoczone, rok 1933. John Dillinger, warunkowo zwolniony z więzienia po 9 latach pozbawienia wolności, uwalnia kilku więźniów z zakładu karnego w Michigan City w Indianie. Po pobycie na farmie zbiegowie, Harry "Pete" Pierpont, Homer van Meter i Ed Shouse, postanawiają przenieść się do Chicago. Tam razem z Dillingerem dokonują serii napadów na banki. Są nieuchwytni, a policja jest bezsilna. Dyrektor biura śledczego ogłasza Johna Dillingera "wrogiem publicznym nr 1". Złapanie bandyty staje się głównym celem agenta FBI Melvina Purvisa.

"Wrogowie publiczni" - TVN, godz. 21:00 Thomas Anderson wiedzie podwójne życie - jest programistą w dużym koncernie i genialnym hakerem o pseudonimie Neo. Od dłuższego czasu instynkt podpowiada mu, że coś dzieje się z otaczającym światem, a pytanie, czym jest matrix, spędza mu sen z powiek. Pewnego dnia nawiązuje z nim kontakt tajemniczy Morfeusz, który obiecuje, że odkryje prawdę o rzeczywistości. Okazuje się, że życie jest tylko symulacją, kontrolowaną przez programy komputerowe. Tylko Neo może zmienić ten ponury stan rzeczy.

"Matrix" - TVN 7, godz. 22:05 W tej ciepłej komedii dokumentalnej zobaczymy zderzenie osób reprezentujących zupełnie inne filozofie życiowe. Troje uduchowionych i ekologicznie świadomych młodych Berlińczyków Elle, Mario i Jon, w ramach wakacyjnej wyprawy, a także poszukiwań miejsc, gdzie ludzie żyją w zgodzie z naturą, zwiedza wschód Polski i trafia na przepiękną podlaską wieś, gdzie wynajmują stary drewniany dom od miejscowego gospodarza zajmującego się hodowla krów - pana Stanisława. Przybysze z Berlina medytują, modlą się do księżyca, kąpią nago przy studni, współczują zwierzętom hodowlanym, jedzą warzywa wygrzebane ze śmietnika, w ramach oszczędzania pożywienia na ziemi. Dla miejscowych są bardziej egzotyczni, niż jakiekolwiek osoby znane im z telewizji i filmów. Czy mimo bariery komunikacyjnej i olbrzymiej kulturowej przepaści jest możliwe porozumienie pomiędzy dzisiejszym hipisami i rolnikami z Podlasia? Co to dzisiaj znaczy być blisko natury?

"Wieś pływających krów" - TVP2, godz. 22:55