Program telewizyjny na wtorek, 17.03.2020. Co obejrzeć 17 marca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Barney Ross, nożownik Lee Christmas, specjalista od walki wręcz Yin Yang, znawca broni Hale Caesar i ekspert od ładunków wybuchowych Toll Road to trzon grupy najemników specjalizujących się w misjach, których nikt nie ma odwagi wykonać. Tym razem przychodzi im zmierzyć się z uznanym za zmarłego Conradem Stonebanksem, dawnym przyjacielem Barneya, współzałożycielem grupy, a obecnie handlarzem bronią. Żądny zemsty Stonebanks szykuje armię przeciwko Niezniszczalnym. By stawić mu czoła, weterani rekrutują młodych wojowników.

"Niezniszczalni III" - Polsat, godz. 20:10

Produkcja przedstawia alternatywną historię Ameryki podczas II wojny światowej, opowiedzianą z punktu widzenia robotniczej rodziny żydowskiej z New Jersey. Jej członkowie obserwują, jak rozwija się kariera polityczna Charlesa Lindbergha, bohaterskiego lotnika i ksenofobicznego populisty, który zostaje wybrany nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Pod jego wpływem naród zwraca się w stronę faszyzmu. Sześcioodcinkowy miniserial jest adaptacją uznanej powieści Philipa Rotha o tym samym tytule. Autorami produkcji są wyróżniony statuetką Emmy David Simon i Ed Burns, twórcy kultowego serialu HBO Prawo ulicy. W głównych rolach występują dwukrotnie nominowana do Oscara Winona Ryder (Wiek niewinności), zdobywczyni nominacji do nagrody Emmy Zoe Kazan (I tak cię kocham), Morgan Spector (serial Homeland), dwukrotnie wyróżniony nominacją do Złotego Globu John Turturro (Quiz Show) oraz Anthony Boyle (miniserial HBO Patrick Melrose).

"Spisek przeciwko Ameryce" odcinek 1 - HBO, godz. 20:10

Życie Sary nie napawa jej optymizmem. Wprawdzie pracuje ona w redakcji New York Timesa, lecz zajmuje się pisaniem nekrologów. Ma wątpliwości dotyczące narzeczonego, z którym planuje ślub. Na przyjęciu weselnym młodszej siostry jej babcia opowiada historię sprzed lat, kiedy to ona i nieżyjąca już matka Sary kochały się w tym samym mężczyźnie. Dziewczyna łączy elementy tej układanki i dochodzi do wniosku, że obie kobiety były pierwowzorami bohaterek filmu "Absolwent" z 1967 roku. Rozpoczyna poszukiwania tajemniczego kochanka matki i babki.

"Z ust do ust" - TVN 7, godz. 21:00

Szulc i Żyleta sprawdzają monitoring szpitalny po nagłej śmierci Maksa. Według zapisu to Czarna wchodziła do mężczyzny jako ostatnia. Szulc aresztuje Czarną, a sąd przychyla się do wniosku o umieszczenie jej w tymczasowym areszcie na trzy miesiące. Żyleta przedstawia Szulcowi nowy ciekawy fakt, który może mieć wpływ na śledztwo. W bilingach Czarnej okazuje się, że wyjątkowo często pojawia się numer Jerzego Wujczaka, byłego mafioso, teraz bogacza, który już legalnie prowadzi swoje interesy...

"Motyw" odcinek 3 - TVN, godz. 21:30

Koniec XVI wieku, Ameryka Południowa. Hiszpańscy konkwistadorzy wraz z grupą trzydziestu mężczyzn i dwóch kobiet przemierzają amazońską dżunglę w poszukiwaniu El Dorado - mitycznego miasta zbudowanego ze złota. Hiszpanie zdecydowali się na niebezpieczną podróż, by uciec przed panującą w kraju biedą. Poszukiwacze liczą, że u kresu wyprawy czekają na nich fortuna i sława.

"Złote miasto" - Ale kino+, godz. 22:10

John Gotti senior jest przywódcą rodziny Gambino - jednej z najpotężniejszych, najbardziej bezlitosnych grup przestępczych w historii Stanów Zjednoczonych. Mężczyzna całe życie poświęcił zarządzaniu organizacją i żył zgodnie z zasadami kodeksu mafijnego. Dzięki urokowi osobistemu oraz elegancji stał się ulubieńcem mediów. Teraz John zamierza przekazać miejsce na szczycie przestępczej hierarchii synowi, Gottiemu juniorowi. Jednak chłopak chce wycofać się z rodzinnego interesu, opuścić przestępczy świat i walczyć o dobre imię.

"Gotti" - CANAL+, godz. 22:55

