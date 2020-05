Program telewizyjny na wtorek, 19.05.2020. Co obejrzeć 19 maja w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Przed nami wtorek, 19 maja 2020 roku. Macie dzisiaj ochotę obejrzeć w TV film, serial czy może program rozrywkowy? Każdy z was znajdzie coś idealnego dla siebie! Sprawdźcie program telewizyjny na wtorek, 19.05.2020.

Program tv na wtorek, 19 maja 2020 r.:

Dan Burns jest mężczyzną, który po śmierci żony z poświęceniem samotnie wychowuje dzieci. Podczas dorocznego zjazdu rodziny Burnsów następuje przełom w jego dotychczasowym życiu. Dan poznaje piękną Marie, pracującą w miejscowej księgarni. Wkrótce mężczyzna i kobieta zaczynają być sobie bliscy. Pewnego dnia Burns odkrywa, że Marie spotyka się z kimś innym. Dowiaduje się, że jest to jego brat - Mitch.

"Ja cię kocham, a ty z nim" - TVN 7, godz. 20:00

Internetowi superhakerzey umieszczają w swoim blogu plan zniszczenia naszej cywilizacji. Podchwytuje go bezwzględny złoczyńca, który postanawia wprowadzić go w czyn w ciągu trzech dni, doprowadzając tym samym do zagłady naszego świata…

"Szklana pułapka 4.0" - Polsat, godz. 20:05

Pracująca w Departamencie Obrony Lee Cullen przez przypadek odkrywa plan przekazania nowoczesnej i niezwykle niebezpiecznej broni w ręce ludzi, którzy chcą przejąć władzę i zakłócić pokój na świecie. Kobieta zawiadamia FBI, nie wiedząc, iż w spisek zamieszani są politycy najwyższego szczebla, którzy zrobią wszystko, by nie dopuścić do ujawnienia prawdy. Lee potrzebuje pomocy. Uratować może ją jedynie egzekutor - agent specjalny John Kruger z programu ochrony świadków.

"Egzekutor" - TVN, godz. 21:35

Afshin Ghaffarian urodził się w Iranie. Od najmłodszych lat kochał taniec, ale w rządzonym przez duchownych muzułmańskich rodzinnym kraju taniec był surowo zakazany jako sprzeczny z regułami islamu. W sekrecie chłopak włamywał się na zakazany YouTube i naśladował kroki Michaela Jacksona, choreografię Piny Bausch i taniec Rudolfa Nuriejewa. Wkrótce przyłączyli się do niego inni młodzi ludzie. Tancerze mogli spotykać się tylko w miejscach najbardziej odludnych. Takim punktem była pustynia, lecz nawet ona nie okazała się całkowicie bezpieczna.

"Taniec pustyni" - TVP Kultura, godz. 21:55

21 sierpnia 2015 roku świat przyglądał się doniesieniom mediów o udaremnionym ataku terrorystycznym na pasażerów pociągu Thalys nr 9364 jadącego z Brukseli do Paryża. Tragedii zapobiegło trzech odważnych młodych Amerykanów, którzy podróżowali po Europie. Film przedstawia ich losy - począwszy od trudnego dzieciństwa, poprzez poszukiwania własnej ścieżki w życiu, aż po serię niewiarygodnych zdarzeń, jakie rozegrały się w pociągu. Przyjaźń okazała się największą bronią mężczyzn i przyczyniła się do uratowania ponad 500 pasażerów pociągu.

"15:17 do Paryża" - HBO, godz. 22:15

Film dokumentalny o kobietach z Filipin, które wyjeżdżają za granicę do pracy jako pomoce domowe lub nianie. Zostawiają dzieci i wyruszają w podróż, która może okazać się niebezpieczna. W specjalnym ośrodku edukacyjnym kobiety są przygotowywane na to, co może je spotkać. Uczą się wykonywać czynności domowe, ale też przygotowują się na nadużycia, które prawdopodobnie będą musiały znosić. Dokument przedstawia kwestię współczesnego niewolnictwa w zglobalizowanym świecie, podkreśla determinację kobiet i metody radzenia sobie z trudnościami.

"Za morzem" - TVP2, godz. 22:55

Opowieść o losach czterech kobiet pracujących w służbie zdrowia. Daniela jest ratowniczką medyczną. Poddając się zabiegom medycyny estetycznej, z "brzydkiego kaczątka" zmienia się w bezwzględną przedstawicielkę koncernu farmaceutycznego. Magda, ginekolog położnik, zachodzi w ciążę, co potęguje konflikt z ordynatorem. Ceniona chirurg, Patrycja, dowiaduje się o zdradzie męża. Podkopane poczucie wartości popycha ją w kierunku ginekologii estetycznej. Beata, lekarka SOR-u, uśmierza ból po stracie narzeczonego, uzależniając się od leków opioidowych.

"Botoks" - Polsat, godz. 23:00

Zakonspirowany w szeregach mafii policjant Yan rozpracowuje jej struktury. Tylko oficer prowadzący, Wong, zna jego prawdziwą tożsamość. Mafia również ma człowieka w oddziałach policji. Po nieudanej transakcji narkotykowej obie strony zdają sobie sprawę, że mają w szeregach szpiegów. Teraz wszystko zależy od tego, kto pierwszy ich zdemaskuje. Yan chce wykorzystać ten moment, by powrócić do życia zwykłego policjanta. Lecz po zamordowaniu oficera Wonga nie ma nikogo, kto mógłby poświadczyć jego prawdziwą tożsamość.

"Piekielna gra" - TV 6, godz. 23:45

Sprawdź pełny program telewizyjny na wtorek, 19.05.2020 >>