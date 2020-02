Program telewizyjny na wtorek, 25.02.2020. Co obejrzeć we wtorek, 25 lutego w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji we wtorek, 25.02.2020? W programie TV na wtorek, m.in. "M jak miłość", "Szkoła czarownic", "Prometeusz", "Seks w wielkim mieście", "Specjalista", "Gladiator". Sprawdź program telewizyjny na wtorek, 25 lutego 2020 roku!

Program tv na wtorek, 25 lutego 2020 r.:

17-letnia Sarah przeprowadza się z ojcem i macochą z San Francisco do Los Angeles. W nowej szkole zwraca uwagę na trzy dziewczyny: Nancy, Bonnie i Rochelle, nazywane przez kolegów "czarownicami z Eastwick". Nastolatki rzeczywiście zajmują się magią i wierzą w istnienie wszechmocnego demona o imieniu Manon. Do utworzenia magicznego kręgu, który pozwoliłby im wezwać go na Ziemię i skorzystać z jego mocy, brakuje im czwartej osoby. Intuicja podpowiada dziewczynom, że Sarah jest tą, której szukały.

"Szkoła czarownic" - Stopklatka, godz. 20:00

Martin Riggs i Roger Murtaugh mają ochraniać Leo Getza, nieuczciwego księgowego, świadka koronnego w procesie mafii. Tymczasem do Los Angeles przybywa dyplomata z RPA Arjen Rudd. Według zeznań Getza jest on szefem imperium narkotykowego. Choć przeciwnika chroni immunitet, Riggs i Murtaugh nie mają zamiaru przejmować protokołem dyplomatycznym, a także zaleceniami przełożonych. Na domiar złego Riggs zakochuje się w asystentce Rudda, która nie zdaje sobie sprawy, czym naprawdę zajmuje się jej szef.

"Zabójcza broń II" - TVN Fabuła, godz. 20:00

W 2089 r. archeologowie Elizabeth Shaw i Charlie Holloway odkrywają piktogramy wykonane przed ponad 35 tys. lat. Podobne znaki pojawiały się w kulturach niemal wszystkich starożytnych cywilizacji. Według naukowców ludzkość mogła zostać stworzona przez pozaziemską inteligencję. Kilka lat później miliarder Peter Weyland funduje wyprawę na odległy księżyc LV-223. Na pokładzie statku są para archeologów, kapitan, szefowa wyprawy i android. Po przybyciu na miejsce w 2093 r. załoga dowiaduje się, że celem misji jest ustalenie, kto stworzył ludzkość.

"Prometeusz" - Polsat, godz. 20:10

Łukasz nadal próbuje odnaleźć Katię. Zaczyna śledzić Otara. Domyśla się, że przed porodem dziewczyna mogła wrócić do Warszawy. Tymczasem Sandra znajduje w barze teczkę wypełnioną gotówką. Zastanawia się, czy ma prawo pieniądze zatrzymać. W tym czasie poznaje sympatycznego policjanta, Miłosza Kubickiego. Mała Basia zmienia się w swatkę i organizuje dla Pawła "randkę". Liczy na to, że Zduński zaprzyjaźni się z Karoliną Popławską, matką jej przyjaciółki Laury.

"M jak miłość" - TVP2, godz. 20:55

W życiu czterech przyjaciółek nadchodzi przełom. Samantha przeprowadza się do Kalifornii. Charlotte i Miranda zakładają rodziny. Dzieci i partnerzy absorbują większość ich czasu. Carrie postanawia zamieszkać z panem Bigiem. Ustala też datę ślubu. Niestety, nie wszystko układa się po jej myśli. Na szczęście może liczyć na wsparcie koleżanek, które zabierają ją do Meksyku. Podróż pozwala Carrie odzyskać równowagę i spojrzeć na wszystko z dystansu.

"Seks w wielkim mieście" - TVN7, godz. 21:00

Tom Riley to utalentowany młody bokser z przedmieść Chicago. Aby wydostać ojca z więzienia, musi zdobyć pieniądze, którymi będzie mógł opłacić kaucję. Dlatego decyduje się na udział w nielegalnych walkach organizowanych przez Jimmy'ego Horna, który stara się na wszelkie sposoby podsycić agresję podczas widowiska. Najlepszym zawodnikiem Horna jest czarnoskóry Lincoln, który postanowił za pomocą pięści wydostać się z getta, w którym jemu i jego rodzinie przyszło żyć. Lincoln jest również najlepszym przyjacielem Toma.

"Gladiator" - TV4, godz. 21:05

Przed laty May była świadkiem śmierci rodziców, którzy zostali zamordowani przez członków mafijnej rodziny Leonów. Przysięgła wtedy, że sprawcy zostaną ukarani. Próbując zbliżyć się do Leonów, May zostaje kochanką Tomasa, syna bossa kartelu. Któregoś dnia poznaje Raya Quicka, byłego agenta CIA i specjalistę od materiałów wybuchowych, który wycofał się ze służby. Ray ulega urokowi May i zostaje uwikłany w jej plany wyrównania rachunków z Kubańczykami.

"Specjalista" - TVN, godz. 21:30

