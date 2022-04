Program telewizyjny na wtorek, 26.04.2022. Co obejrzeć we wtorek, 26.04.2022 w TV?

Przed nami wtorek, 26 kwietnia 2022 roku. Dzisiaj w telewizji czekają na was kolejne odcinki seriali, film o dziewczynie-cyborgu czy program o nieznajomych, którzy wzięli ślub. Sprawdźcie, co warto obejrzeć. Oto program TV na wtorek, 26 kwietnia 2022 roku.

Program tv na wtorek, 26 kwietnia 2022 r.:

Początek lat siedemdziesiątych, Sopot. "Synek" wychodzi z więzienia. Chciałby się ustatkować, ożenić ze swoją dziewczyną i kupić mieszkanie. Na to jednak potrzeba pieniędzy, a mężczyzna nie zamierza trudzić się uczciwą pracą. Głodny wielkiej, łatwej kasy "Synek" zgłasza się do doświadczonego hochsztaplera, Eryka, by wspólnie z nim oszukiwać turystów przy wymianie walut.

"Sztos" - Stopklatka, godz. 20:00

Jordan Tuner (Halle Berry) jest operatorką linii alarmowej 911. Kobieta jest przyzwyczajona do dramatycznych zgłoszeń i kryzysowych sytuacji, jednak pewnego dnia popełnia straszny błąd. Oddzwania do uciekającej przed psychopatą śmiertelnie przerażonej nastolatki przez co napastnikowi udaje się schwytać ofiarę. Tym razem do Jordan dzwoni dziewczyna uwięziona w bagażniku porywacza, który wywozi ją w nieznane. Kobieta nie może popełnić tego samego błędu…

"Połączenie" - TV Puls, godz. 20:00

Adam zdradza Kasi, że Sara przyjechała do Polski, by odzyskać w końcu syna. Po powrocie do domu Basia zastaje puste mieszkanie. Klara odkrywa, że Jarecki chce wprowadzić w jej książce spore zmiany i od razu się temu sprzeciwia. Wydawca zaczyna ją szantażować, grożąc, że zamrozi tytuł na kolejnych kilka lat. Tymczasem Malwina wyznaje Hermanowi, że cierpi na chorobę psychiczną.

"Barwy szczęścia" odcinek 2621. - TVP2, godz. 20:10

Alita zostaje wybudzona ze śpiączki przez doktora Ido. W ciele cyborga znajduje się serce młodej kobiety o niezwykłej przeszłości. Alita nie wie, gdzie jest. Nie zna swojej tożsamości. Aby funkcjonować w nowej rzeczywistości, musi nauczyć się zasad obowiązujących w społeczności Miasta Złomu. Doktor Ido chce ochronić dziewczynę-cyborga przed brutalną rzeczywistością i przed jej własną przeszłością. Przyjaciel Ality, Hugo, pomaga jej odzyskać pamięć. Alita będzie musiała stawić czoła władzom, które pragną przejąć nad nią kontrolę.

"Alita: Battle Angel" - Polsat, godz. 20:05

Iza z Marcinem szykują się na sylwestrowy bal, ale ich plany burzy niespodziewana wizyta Amelki oraz Hani, które błagają Chodakowskich o pomoc. Werner próbuje umówić się na sylwestra z aż dwiema kobietami prawniczką Sylwią i "wróżką" Elwirą. Kamil urządza kameralną zabawę u siebie w domu, na którą Anita postanawia zaprosić także matkę Poli. Tymczasem Magda ostrzega Gryca, że jego ukochana próbuje dowiedzieć się, o co tak naprawdę pokłócił się z Adamem.

"M jak miłość" odcinek 1656. - TVP2, godz. 20:55

W dzisiejszych czasach znalezienie odpowiedniego partnera jest coraz trudniejsze. „Ślub od pierwszego wejrzenia” to budzący ogromne emocje miłosny eksperyment. Jego bohaterami są osoby, które do tej pory nie znalazły drugiej połówki, ale marzą o wielkiej miłości.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" - TVN, godz. 21:35

Autor serii o Bournie, Tony Gilroy, opowiada kolejną historię z nominowanym do Oskara Jeremym Rennerem w roli bohatera, który znajduje się w sytuacji zagrożenia życia. Lawinę wydarzeń uruchamiają wypadki z trzech pierwszy filmów.

"Dziedzictwo Bourne'a" - TVN7, godz. 21:40

W afrykańskim buszu znajduje się mityczna puszka Pandory, skrywająca siły, które mogą zagrażać ludzkości. Sławna Lara Croft - Tomb Raider, musi odnaleźć niebezpieczne naczynie, zanim trafi ono do rąk dr. Jonathana Reissa, laureata Nagrody Nobla prowadzącego badania nad bronią biologiczną. Naukowiec chce wykorzystać moc tkwiącą w puszce do produkcji śmiercionośnych środków rażenia. Znaleziona przez Larę mapa, pozwalająca na dotarcie do legendarnego przedmiotu, zostaje przejęta przez szefa chińskiej mafii i trafia do rąk Reissa.

"Lara Croft: Tomb Raider: Kolebka życia" - Polsat, godz. 22:45

Sprawdź pełny program TV na wtorek, 26.04.2022 >>