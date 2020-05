Program telewizyjny na wtorek, 26.05.2020. Co obejrzeć 26 maja w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Dziś mamy wtorek, 26 maja 2020 roku. Macie dzisiaj ochotę na film, a może ciekawi was, co wydarzy się w waszym ulubionym serialu? Każdy znajdzie coś dla siebie! Sprawdźcie, co warto dzisiaj obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na wtorek, 26.05.2020.

Program tv na wtorek, 26 maja 2020 r.: Ta wielowątkowa produkcja za motyw przewodni bierze matczyną miłość. Każda z czterech przedstawionych w tym słodko-gorzkim filmie rodzin obchodzi Dzień Matki na swój sposób. Jedni w podniosłej i uroczystej atmosferze, inni na luzie i ze śmiechem, ale wszyscy przede wszystkim z miłością.

"Dzień Matki" - godz. 20:00 w Polsacie Perypetie kilkunastu osób zamieszkujących Baltimore. Niektórzy z nich duszą się w nieudanych małżeństwach, a inni toną w wirze randek lub cierpią z powodu nieszczęśliwego zakochania. Mimo że różnią ich problemy, wszyscy poszukują przepisu na idylliczne życie z drugim człowiekiem.

"Kobiety pragną bardziej" - godz. 20:00 w TVN7 Nowy Jork, XXIII wiek. Korben Dallas, były komandos, zostaje wplątany w misję mającą na celu uratowanie świata przed siłami zła. Wraz z kosmitką Leeloo wyrusza w kosmos, aby odnaleźć potężne żywioły, które mogą ochronić Ziemię. Potężny Zorg zrobi jednak wszystko, by go powstrzymać.

"Piąty element" - godz. 20:00 w TV Puls Zła kondycja Natalii martwi jej córkę. Przygnębiony Konrad zjawia się w biurze. Beata chce zająć się sprawą, z którą przyszedł leśniczy. Aneta namawia Janusza, by pomógł jej czymś zająć Beatkę. Proponuje nawet wywołanie małego pożaru. Teodor trafia do szpitala.

"Leśniczówka" odc. 235. - godz. 20:30 w TVP1 Finał procesu Olka. Ku zaskoczeniu wszystkich oskarżony prosi o głos. Opowiada, co wydarzyło się feralnej nocy nad jeziorem. Staszek, który wdał się w bójkę z Banachem, odchodzi z pracy. Szefem komisariatu zostaje Janek. Ola zaczyna się bać, że Barbara może pokrzyżować jej plany otrucia Modrego. Ala wdaje się w pubie w bójkę z Lilką.

"M jak miłość" odc. 1522. - godz. 20:55 w TVP2 2027 rok. Ludzkość utraciła zdolność do reprodukcji. Pogrążonym w niepokoju globem wstrząsa informacja o śmierci osiemnastolatka, najmłodszego człowieka na świecie. Były aktywista społeczny, Theo, otrzymuje niebezpieczną misję. Musi za wszelką cenę ochronić jedyną kobietę, której udało się zajść w ciążę.

"Ludzkie dzieci" - godz. 22:45 w TVN7 Zobacz galerię https://www.facebook.com/telemagazynpl/ Sprawdź pełny program telewizyjny na wtorek, 26.05.2020 >>