Program telewizyjny na wtorek, 28.01.2020. Co obejrzeć 28 stycznia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Program tv na wtorek, 28 stycznia 2020 r.:

Dan Burns jest mężczyzną, który po śmierci żony z poświęceniem samotnie wychowuje dzieci. Podczas dorocznego zjazdu rodziny Burnsów następuje przełom w jego dotychczasowym życiu. Dan poznaje piękną Marie, pracującą w miejscowej księgarni. Wkrótce mężczyzna i kobieta zaczynają być sobie bliscy. Pewnego dnia Burns odkrywa, że Marie spotyka się z kimś innym. Dowiaduje się, że jest to jego brat - Mitch.

"Ja cię kocham, a ty z nim" - TVN 7, godz. 20:00

Royce odzyskuje przytomność podczas skoku spadochronowego. Na miejscu lądowania, w dżungli, spotyka kilka innych osób. Są wśród nich żołnierz kartelu narkotykowego Cuchillo, funkcjonariusz Specnazu Nikolaj, snajperka Isabelle, członek Yakuzy Hanzo i lekarz Edwin. Wszyscy prócz ostatniego są zabójcami. Nie wiedzą, w jakim celu znaleźli się w tym miejscu. Royce przejmuje dowodzenie. Niebawem przybysze odkrywają, że nie znajdują się na Ziemi. Ich poczynania obserwują legendarni wojownicy, z którymi grupa będzie musiała stoczyć walkę.

"Predatorzy" - Polsat, godz. 20:05

Ella zakochuje się w nieprzeciętnie przystojnym i czarującym Ablu. Mężczyzna jest hazardzistą i notorycznym kłamcą; manipuluje Ellą, która pod wpływem zauroczenia podejmuje kolejne złe decyzje. Wspólnie poznają mroczny świat paryskiego hazardu.

"Gracze" - Ale kino+, godz. 20:10

Akcja filmu rozgrywa się w latach 60. XIX wieku. Jude to młody Brytyjczyk, który wyrusza do Ameryki na poszukiwania ojca. Na miejscu poznaje uroczą nastolatkę Lucy. Kiedy brat dziewczyny, Max, dostaje powołanie na wojnę w Wietnamie, Jude i Lucy angażują się w antywojenne działania. Sytuacja z dnia na dzień staje się coraz bardziej napięta i nie sprzyja zakochanym, którzy muszą pokonać wiele przeciwności.

"Po drugiej stronie globu" - TVP Kultura, godz. 21:40

Borys mieszka u Marka i Joli na kanapce. Salon jest więc zajęty. Do łazienki tworzą się kolejki. Wszyscy są zirytowani. Ale jak wyrzucić z mieszkania brata, który w dodatku jest w depresji? Marek i Jola zastanawiają się, jak zrobić to bezboleśnie. Namawiają Borysa, żeby kupił nieruchomość, bo to świetna inwestycja. Borys kupuje piękny dom, ale nad morzem i zaprasza ich na wakacje. Marek ma też powód do radości, bo Kamil wreszcie znalazł sobie dziewczynę i zrezygnował z zakonu...

"Lepsza połowa" odcinek 8 - TVP 2, godz. 21:50

Historia Teda Bundy'ego przedstawiona z perspektywy Liz Kendall. Bundy przyznał się do zamordowania 30 kobiet. Mimo że był seryjnym mordercą, przez kilka lat tworzył szczęśliwy związek z Liz. Według jej zeznań Ted traktował jej dziecko jak wzorowy ojciec. Szczęśliwe życie rodzinne runęło, gdy mężczyzna został aresztowany pod zarzutem dokonania makabrycznych zbrodni. Proces transmitowano w telewizji. Liz musiała zdecydować, czy wspierać Teda, czy chronić siebie i córkę.

"Podły, okrutny, zły" - CANAL+, godz. 22:25

