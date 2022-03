Program telewizyjny na wtorek, 29.03.2022. Co obejrzeć we wtorek 29 marca w TV?

Przed nami wtorek, 29 marca. Dzisiaj w telewizji czekają na was kultowe filmy i premierowe odcinki programów rozrywkowych, z których wybraliśmy dla was najciekawsze propozycje. Zobaczcie, co warto dzisiaj obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na wtorek, 29.03.2022.

Program tv na wtorek, 29 marca 2022 r.: Nieśmiały i zagubiony 30-letni taksówkarz Jurek K. uważa się za pechowca i nieudacznika. Zdarza się jednak coś, co zmienia jego życie. Niezwykłe podobieństwo do płatnego zabójcy o pseudonimie Kiler sprawia, że Jurek zostaje aresztowany. Międzynarodowa sława kryminalisty zyskuje mu podziw i szacunek ludzi, z którymi przychodzi mu dzielić celę, policjantów i więziennej służby. Spotyka się też z zainteresowaniem płci przeciwnej. Gdy zostaje odbity przez gangsterów, którzy żądają od niego wykonania brudnej roboty, postanawia działać.

"Kiler" - Kino Polska, godz. 20:00 Nadchodzi finał programu - dwudziestu czterech zawodników, cztery tory finałowe, dziewiętnaście przeszkód i tylko jedna szansa. Uczestnicy nie mogą pozwolić sobie na nawet najdrobniejszy błąd bądź dekoncentrację. Stawką są pieniądze oraz prestiżowy tytuł "Ninja Warrior". W finale pojawią się m.in. Igor Fojcik, Sebastian Kasprzyk, Robert Bandosz, Jakub Zawistowski. Widzowie przekonają się, czy w tym sezonie któremuś zawodnikowi uda się w końcu wspiąć na słynną Górę Midoriyama.

"Ninja Warrior Polska" - Polsat, godz. 20:05 Wiktor Naworski leci z rodzinnej Krakozji do Nowego Jorku, gdzie ma do wypełnienia misję - ostatnią wolę ojca. Podczas podróży w jego ojczyźnie zachodzą poważne zmiany. Po wylądowaniu na nowojorskim lotnisku Wiktor dowiaduje się, że w Krakozji doszło do zamachu stanu. W związku z tym jego paszport stracił ważność, ponieważ kraj, z którego pochodzi, przestał formalnie istnieć, a obsługa lotniska nie chce go wypuścić do miasta. Od tego momentu jego domem jest terminal. Pewnego dnia Wiktor poznaje tu stewardesę Amelię Warren.

"Terminal" - Super Polsat, godz. 20:40 Oparta na klasycznej książce Juliusza Verne'a opowieść o niezwykłej wyprawie na Islandię, podczas której przyrodnik wizjoner, jego bratanek i urocza przewodniczka odkrywają tajemnice podziemnego świata. W roli głównej Brendan Fraser.

"Podróż do wnętrza ziemi" - Warner TV, godz. 21:15 Samotność, nieudane związki i burzliwe rozstania. Co zrobić, gdy intuicja zawodzi w wyborze tej jedynej osoby? Czy warto zaufać nauce i oddać swój los w ręce fachowców? Uczestnicy nowego programu zdecydowali się na ten krok. Idealnego partnera lub partnerki będą dla nich szukać eksperci.Ale jest jeden warunek – swoich wybranków będą mogli poznać dopiero na ślubnym kobiercu. Po przeanalizowaniu tysięcy zgłoszeń, setkach rozmów oraz badań psychologowie Magdalena Chorzewska i Piotr Mosak, a także profesor Bogusław Pawłowski dobrali trzy pary ludzi, którzy pasują do siebie nie tylko charakterologicznie, ale także fizycznie. Przed kandydatami bardzo trudne wyzwanie – nie znają się, a formalnie już będą rodziną! Jak sobie z tym poradzą? Dadzą sobie szansę na miłość?

"Ślub od pierwszego wejrzenia" - TVN, godz. 21:35 Przejmująca opowieść, która wydarzyła się naprawdę. 33 górników zostaje uwięzionych w kopalni miedzi i złota w Chile. Ekipa ratunkowa pracowała 69 dni, aby uwolnić pracowników, ale ilu, z tych 33, udało się przetrwać tak długi okres? W roli głównej Antonio Banders.

