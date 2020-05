Program telewizyjny na wtorek, 5.05.2020. Co obejrzeć 5 maja w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

We wtorek, 4 maja w tv finał serialu "Motyw" TVN oraz "Sala samobójców" Jana Komasy. Program tv na wtorek to również komedia z Georgem Clooneyem w roli głównej. Oto nasz program telewizyjny na wtorek, 4.05.2020. Sprawdź, co oglądać.

Program tv na wtorek, 5 maja 2020 r.:

Chiny, Akcja filmu Escape Plan 2: Hades rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach z pierwszej części. Ray Breslin zorganizował nowy, najwyższej klasy zespół dbający o bezpieczeństwo. Jednak gdy znika jeden z jego współpracowników mężczyzna będzie musiał zorganizować ucieczkę z będącego piekłem na Ziemi więzienia zwanego Hadesem.

"Plan ucieczki 2" - Polsat, godz. 20:00

On jest wziętym adwokatem, ona kolekcjonerką bogatych mężów. Dzięki kontraktowi przedślubnemu Miles Massey wygrywa wszystkie sprawy rozwodowe. Tak też się staje, gdy atrakcyjna Marylin Rexroth rozwodzi się z jego klientem. Mimo oczywistych dowodów zdrady milionera adwokat zostawia panią Rexroth bez grosza. Lecz Marylin nie należy do kobiet, które się poddają. Ponownie wychodzi za mąż, by parę miesięcy później udać się do Milesa po poradę w sprawie rozwodu. Ślub był częścią planu, który ma pogrążyć sprytnego prawnika.

"Okrucieństwo nie do przyjęcia" - TVN7, godz. 20:20

Franka znów spotyka się z Pawłem. Przy okazji poznaje także Basię oraz Marię. Były narzeczony dziewczyny - Brzeski - zgłasza na policji, że "ukochana" go okradła. Jasiek nadal umawia się z Basią. Dziewczyna jest nieświadoma, że chłopak robi to na prośbę Ani i Damiana. Kinga po wyjeździe Piotra do USA przechodzi kolejny kryzysi kompletnie nie radzi sobie z domowymi obowiązkami.

"M jak miłość" odcinek 1516. - TVP2, godz. 20:55

Podczas kolejnej rozprawy apelacyjnej mecenas Czarnej prezentuje sędziemu dowody, które mają podważyć bezstronność prowadzonego śledztwa. Czarna zostaje wypuszczona na wolność, proces trzeba będzie powtórzyć. Rozpętuje się afera. Szulc zostaje zawieszony. Żyleta wprowadza go jednak na przesłuchanie Damiana Czajki. Przyparty do muru mężczyzna wyznaje w końcu, że w Meduzie była podczas strzelaniny jeszcze jedna osoba, przyjaciel Maksa. Nie ma go jednak na zdjęciach. Szulc szybko orientuje się o kogo chodzi i składa wizytę Robertowi Kowalowi...

"Motyw" odcinek 10. - TVN, godz. 21:30

18-letni Dominik ma zapewnione wszelkie wygody, łącznie z prywatnym szoferem wożącym go do renomowanego liceum i na zajęcia judo. Szukający tożsamości wrażliwy chłopak przeżywa fascynację kolegą ze szkoły, z którym za namową rówieśników dla zabawy całuje się na studniówce. Wkrótce za sprawą obiektu swoich uczuć zostaje upokorzony, pada ofiarą drwin na portalu społecznościowym. Skompromitowany, szuka azylu w wirtualnej rzeczywistości. W sieci poznaje Sylwię, która wycofała się z realnego życia. Dziewczyna wprowadza Dominika do "sali samobójców".

"Sala samobójców" - Polsat, godz. 22:00

Czerwony smok przedstawia wciągającą historię agenta FBI Willa Grahama , który ściga psychopatycznego zabójcę nazwanego przez prasę "Zębową wróżką". Graham jest jednym z najlepszych agentów, który kilka miesięcy wcześniej aresztował Hannibala Lectera . Teraz jednak musi się zwrócić do niego o pomoc. Przestępcę, którego chce schwytać, nie da się pokonać przy użyciu tradycyjnych metod śledczych.

"Czerwony smok" - TVN, godz. 22:30

Sprawdź pełny program telewizyjny na wtorek, 5.05.2020 >>