Program telewizyjny na wtorek, 9.06.2020. Co obejrzeć 9 czerwca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

We wtorek, 9 czerwca w telewizji m.in. 2. odcinek nowego serialu TVP pt. "Cena wolności". Program tv na wtorek to także świetne filmy takie jak: "Kapitan Phillips" i "Manchester by the Sea". Sprawdź nasz program tv na wtorek, 9.06.2020. Oto nasze hity dnia.

Program tv na wtorek, 9 czerwca 2020 r.: Maersk Alabama, amerykański statek handlowy dowodzony przez kapitana Richarda Phillipsa, został w 2009 roku porwany przez somalijskich piratów. Film koncentruje się na relacji pomiędzy tytułowym bohaterem a dowódcą piratów, Muse'em, który bierze Phillipsa jako zakładnika. Obaj działają pod olbrzymią presją. Sytuacja, w której się znaleźli, prowadzi ich do nieuniknionej konfrontacji.

"Kapitan Phillips" - Polsat, godz. 20:05 Majka, wspierana i namawiana przez gotowe na wszystko przyjaciółki, zgłasza się do telewizyjnego programu randkowego. Szczęśliwie wygrywa w nim egzotyczną wycieczkę u boku zadufanego w sobie Karola. Jednak w życiu Majki, poza Karolem, jest jeszcze inny mężczyzna starający się o jej względy. Przekonacie się, do czego mogą być zdolni faceci rywalizujący o kobietę. A do tego, faceci tak nietuzinkowi...

"Randka w ciemno" - TVP2, godz. 20:10 Janina Duszejko jest emerytką. Kiedyś budowała mosty w Syrii, teraz zajmuje się nauczaniem języka angielskiego w wiejskiej szkole. Kobieta czyta z gwiazd i rozmawia ze zwierzętami. Pewnej nocy znajduje ciało sąsiada - kłusownika. Jedyne ślady wokół domu to tropy saren. Po śmierci mężczyzny następuje seria zabójstw. Wszystkie ofiary to myśliwi. Policja szuka sprawcy, ale śledztwo nie przynosi rezultatów. Janina postanawia rozwiązać zagadkę.

"Pokot" - Ale kino+, godz. 20:10 Nikita przeżywa szok dowiedziawszy się, że Polina jest pańszczyźnianą chłopką. Oświadcza jej, że ich dalszy związek nie jest możliwy. Borys proponuje księciu Siergiejowi, że za stosownym wynagrodzeniem zniszczy testament zmarłegoksięcia, co uczyni go spadkobiercą, jako jedynego krewnego. Siergiej potrzebuje gotówki, więc spieszy się ze sprzedażą majątku po stryju. Majątek na licytacji kupuje hrabia Andriej Kreczetski. Nowy właściciel i jego żona Anna zaprowadzają w majątku surowe porządki...

"Cena wolności" odcinek 2. - TVP1, godz. 20:35 W Nowym Jorku, w samym centrum miasta, w pobliżu budynku nowojorskiej giełdy, na gzyms na 21 piętrze hotelu wychodzi samotny mężczyzna. Wszystko wskazuje na to, że chce on popełnić samobójstwo. Przyjeżdża policja z negocjatorem, ale mężczyzna chce rozmawiać tylko z konkretną osobą. W głównej roli wystąpił Sam Worthington, znany z "Avatara", "Terminatora - zbawienie" i "Starcia tytanów".

"Człowiek na krawędzi" - TVN, godz. 21:00 Chiara jest zdeklarowaną, bezdzietną singielką, mieszka w Rzymie i zajmuje się głównie swoją prawniczą karierą. Zadowolona z niezależności i zawodowych sukcesów, stopniowo odcina się od swojej przeszłości. Jej starsza siostra Elena nadal mieszka w rodzinnym mieście Matera, na południu kraju, samotnie wychowując trójkę dzieci. Pewnego dnia Chiara otrzymuje wiadomość o zaginięciu siostry.

"Siostry" odcinek 1. - TVP2, godz. 21:55 Lee Chandler jest zamkniętym w sobie dozorcą, który unika ludzi. Po śmierci starszego brata mężczyzna wraca w rodzinne strony, aby zgodnie z wolą zmarłego zaopiekować się jego synem, Patrickiem. Na miejscu spotyka byłą żonę, Randi. Szybko uświadamia sobie, że będzie musiał zmierzyć się z bolesnymi wydarzeniami z przeszłości, które nadal bardzo głęboko w nim tkwią.

"Manchester by the Sea" - TVP1, godz. 23:45 Zobacz galerię https://www.facebook.com/telemagazynpl/ Sprawdź pełny program telewizyjny na wtorek, 9.06.2020 >>