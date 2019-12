Program TV na Boże Narodzenie, 25.12.2019. Co obejrzeć w Pierwszy Dzień Świąt? [PROGRAM TELEWIZYJNY, HITY DNIA]

Co obejrzeć w Boże Narodzenie w telewizji? W programie TV na Pierwszy Dzień Świąt m.in. koncert braci Golec, świąteczne wydanie programu "Rolnik szuka żony", polskie komedie "Listy do M. II" czy "Pech to nie grzech", a także świetne kino rodem z Hollywood! Sprawdź program TV na Boże Narodzenie - środa, 25 grudnia 2019!

Program tv na Boże Narodzenie, środa, 25 grudnia 2019 r.:

Grinch - kudłaty, zielony stwór, zrzędliwy i wrogo nastawiony do ludzi, żyje samotnie na górze Zsyp. W mieszkańcach pobliskiego miasteczka Ktosiowo samo jego imię budzi strach. Grinch postanawia zepsuć im radość związaną ze świętami Bożego Narodzenia. W przebraniu Mikołaja schodzi do osady i kradnie pogrążonym we śnie mieszkańcom wszystkie prezenty, świąteczne ozdoby i smakołyki. Nieświadomie zabiera też ze sobą małą Cindy.

"Grinch: świąt nie będzie" - TVN, godz. 12:35

Mikołaj jest w szczęśliwym związku z Doris, lecz wciąż nie może się zdecydować na oświadczyny. Małgorzata i Wojtek muszą zmierzyć się z chorobą adoptowanej Małgosi. Związek Kariny i Szczepana nie przetrwał próby czasu, chociaż oboje są w sobie nadal zakochani. Boże Narodzenie przynosi zmiany w relacjach bohaterów.

"Listy do M. II" - TVN, godz. 20:00

5-latek gubi się na ulicach Kalkuty, tysiące kilometrów od domu. Napotkanym ludziom nie jest w stanie opowiedzieć wiele o sobie - nie zna nazwiska ani adresu rodziny. Zdany wyłącznie na siebie chłopiec musi stawić czoła zagrożeniom czyhającym na ulicach wielomilionowego miasta. W najmniej oczekiwanym momencie jego los odmienia para Australijczyków. 25 lat później bohater wyrusza na poszukiwanie utraconego domu i rodziny.

"Lion. Droga do domu" - TVP Kultura, godz. 20:00

Natalia odnosi sukcesy zawodowe, ale nie wiedzie jej się w życiu prywatnym. Po przykrych doświadczeniach woli nie poddawać się romantycznym uniesieniom. Pewnego dnia Piotr, przyjaciel Natalii, zakłada się ze swoją piękną narzeczoną Weroniką, że Natalia w ciągu najbliższych trzech miesięcy z nikim się nie zwiąże. Urażona kobieta udaje, że ma romans z mężczyzną z branży komputerowej. Niespodziewane uczucie wkrótce połączy ją z rzekomym kochankiem, a tymczasem Piotr zaczyna poddawać w wątpliwość przyjacielską relację z Natalią.

"Pech to nie grzech" - CANAL+, godz.20:00

Jeden z najpopularniejszych artystów popowych, Robbie Williams, wydał nową płytę. Jest to pierwszy w jego karierze album świąteczny, zatytułowany "The Christmas Present". Składają się na niego dwa krążki: "The Christmas Past" i "The Christmas Future". Robbie Williams zarejestruje w Polsce część materiału muzycznego z nowej płyty i zagra kilka największych przebojów. Transmitowany przez telewizję koncert z udziałem Robbiego Williamsa i jego zespołu odbędzie się 8 grudnia w CKK Jordanki w Toruniu. Wydarzenie wyreżyseruje Konrad Smuga.

Robbie Williams Christmas Present. Gala piosenek świątecznych - TVP2, godz. 20:10

W 21. urodziny książę Akeem z małego afrykańskiego królestwa Zamundy zgodnie z tradycją ma poślubić kobietę, której nigdy wcześniej nie widział. Ponieważ nie podoba mu się ta perspektywa, w tajemnicy przed rodzicami wyjeżdża do Nowego Jorku, by tam znaleźć żonę. Towarzyszy mu przyjaciel i wierny służący, Semmi. Akeem udaje przeciętnego obywatela, ponieważ nie chce, aby wybranka poślubiła go dla jego majątku i władzy. Marzy o prawdziwej miłości. Gdy spotyka Lisę, w której się zakochuje, musi pokonać wiele trudności, by zdobyć jej serce.

"Książę w Nowym Jorku" - Polsat, godz. 20:10

Jak co roku bohaterowie "Rolnik szuka żony" spotykają się na święta. Będzie choinka, kolędy i prezenty, nie zabraknie też niezwykłych opowieści i niespotykanych wydarzeń. Dowiemy się, co wydarzyło się w życiu Jakuba, Sławomira, Adriana i Seweryna. Oprócz bohaterów tej edycji programu przy świątecznym stole zasiądą też bohaterowie poprzednich edycji: Agnieszka z Robertem, Kasia i Dawid, Marta i Mikołaj, Małgosia i Paweł. Gospodynią spotkania będzie Marta Manowska, a wspólne kolędowanie inicjuje Rafał Brzozowski.

"Rolnik szuka żony: wydanie świąteczne" - TVP1, godz. 20:15

Mia jest początkującą aktorką, która w oczekiwaniu na angaż pracuje jako kelnerka. Sebastian to muzyk jazzowy, który zamiast nagrywać płyty przygrywa bywalcom podrzędnego lokalu. Gdy drogi tych dwojga krzyżują się, łączy ich wspólne pragnienie, by zacząć robić to, co kochają. Miłość dodaje im sił, ale gdy kariery zaczynają się rozwijać, coraz mniej mają czasu dla siebie nawzajem.

"La La Land" - TVP1, godz. 21:15

Maya pracuje w supermarkecie. Zasługuje na awans, jednak brak odpowiedniego wykształcenia uniemożliwia jej rozwój zawodowy. Pewnego dnia ktoś dzwoni do kobiety z zaproszeniem na rozmowę rekrutacyjną do pracy w wielkiej korporacji. Okazuje się, że znajomy sfałszował życiorys Mayi, wpisując w nim cenioną uczelnię, światowe kontrakty i sukcesy. Maya otrzymuje kierownicze stanowisko. Kobieta próbuje odnaleźć się w firmie, z nową tożsamością. Wkrótce przeszłość się o nią upomni w najmniej oczekiwany sposób.

"Teraz albo nigdy" - CANAL+, godz. 21:20

Koncert zespołu Golec uOrkiestra to przedsięwzięcie łączące symfonikę i muzykę etniczną, stworzone we współpracy z Silesian Art Collective pod batutą Rafała Rozmusa, wirtuozami instrumentów etnicznych oraz z zaproszonymi gośćmi - czołowymi artystami polskiej sceny. Wystąpią: Piotr Cugowski, Andrzej Lampert, Kuba Badach, Bedoes, Kuqe, Gromee, Krzysztof Trebunia-Tutka, żeńska grupa śpiewacza i orkiestra ludowa podopiecznych i instruktorów Fundacji Braci Golec, flecista Marcin Rumiński, cymbalista Robert Czech oraz grupa perkusyjna Wataha Drums.

Golec uOrkiestra - Symphoethnic - TVP2, godz. 21:30

Suburbicon to miasteczko doskonałe, ziszczony "amerykański sen", kwintesencja dobrobytu i statecznego życia. Spokój mieszkańców zostaje zmącony, gdy pewna kobieta, seniorka rodu Lodge'ów, zostaje zabita przez włamywacza. Jej syn Nicky, spragniony zemsty, na własną rękę rozpoczyna śledztwo w poszukiwaniu sprawców. Chłopak odkrywa mroczne sekrety rodzinne, układy i konflikty, które mogą mieć związek ze śmiercią jego matki.

"Suburbicon" - Ale kino+, godz. 22:00

