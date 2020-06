Program TV na czwartek, 18.06.2020. Co obejrzeć w czwartek, 18 czerwca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w czwartek, 18.06.2020? W programie TV na czwartek, m.in. "Żona na niby", "Na pewno, być może", "Ostatnia misja", "Mąż idealny", "Księżna". Sprawdź program telewizyjny na czwartek, 18 czerwca 2020 roku!

10-letnia Maya wypytuje ojca o historię miłości rodziców. Will opowiada o serii romantycznych związków z trzema kobietami, ale w ramach zagadki zmienia ich imiona, by Maya sama odgadła, która z nich jest jej matką. Opowieść zaczyna się na początku lat 90., gdy młody Hayes opuszcza rodzinne Wisconsin, a wraz z nim szkolną miłość - Emily. Udaje się z zamiarem rozpoczęcia kariery politycznej do Nowego Jorku, gdzie angażuje się w kampanię prezydencką Billa Clintona. W jego życiu pojawiają się kolejne kobiety.

"Na pewno, być może" - TVN7, godz. 20:00

Historia młodej i pięknej Amy Mitchell, która odbierana jest przez wszystkich jako perfekcyjna pani domu. W rzeczywistości kobieta ma już dość bycia chodzącym ideałem. Pod wpływem wyzwolonych przyjaciółek porzuca gary oraz pieluchy, a kuchenny fartuch zamienia na seksowną sukienkę

"Złe mamuśki" - TV Puls, godz. 20:00

W XVIII-wiecznym Paryżu przychodzi na świat nieślubne dziecko handlarki rybami, Jean-Baptiste Grenouille. Wkrótce okazuje się, że chłopiec obdarzony jest genialnym węchem. Gdy dorasta, zostaje uczniem znanego perfumiarza Baldiniego i pod jego szyldem tworzy zapachy, które podbijają serca paryskich dam. To mu jednak nie wystarcza. Grenouille chce skomponować perfumy, którego najcenniejszym i najbardziej wyjątkowym składnikiem jest woń dziewczęcego ciała. Opętany tą myślą zaczyna polować na młode kobiety.

"Pachnidło: Historia mordercy" - Stopklatka, godz. 20:00

Danny Maccabee jest chirurgiem plastycznym, który nie ma szczęścia w miłości. Pewnego dnia spotyka piękną kobietę, w której od razu się zakochuje. Aby ją uwieść, wymyśla małe kłamstwo. Kiedy wymyka się ono spod kontroli, mężczyzna namawia asystentkę, Katherine, do udziału w farsie. Kobieta ma udawać prawie byłą żonę Danny'ego. W intrydze biorą udział również jej dzieci. Zbieg okoliczności sprawia, że nagle wszyscy trafiają na Hawaje. Spędzają weekend, którego na pewno żadne z nich nigdy nie zapomni.

"Żona na niby" - Polsat, godz. 20:05

Anglia, kwiecień 1774 r. 17-letnia piękna, wykształcona i inteligentna Georgiana Spencer darzy odwzajemnionym uczuciem hrabiego Charlesa Greya. Tymczasem jej matka negocjuje kontrakt małżeński córki z księciem Devonshire Williamem Cavendishem. Georgiana zostaje księżną, a majątek i pozycja zwracają na nią uwagę otoczenia. William nie jest jednak z niej zadowolony. Przede wszystkim dlatego, że rodzi mu tylko córki. Do serca i łoża księcia wkrada się przyjaciółka księżnej. Rozżalona Georgiana szuka zapomnienia w polityce, hazardzie i romansie.

"Księżna" - TVP2, godz. 20:10

Młoda modelka Valentine potrąca samochodem psa. Poszukując właściciela zwierzęcia, trafia na samotnego, emerytowany sędziego, który całe dnie spędza na podsłuchiwaniu rozmów telefonicznych swoich sąsiadów. Valentine jest oburzona tym, co robi mężczyzna. Niepostrzeżenie jednak ich znajomość przeradza się w prawdziwą przyjaźń.

"Trzy kolory. Czerwony" - TVP Kultura, godz. 21:15

Andrzej "Andre" Kostynowicz wyemigrował z Polski przed stanem wojennym. Teraz pracuje dla francuskich służb specjalnych jako zawodowy morderca. Pewnego dnia dowiaduje się, że jest ciężko chory. Przed śmiercią pragnie odnaleźć swoją dawną ukochaną i rozliczyć się z przeszłością.

"Ostatnia misja" - TVN, godz. 22:00

Atrakcyjna Kate Mosley ma objąć kierownicze stanowisko w agencji reklamowej. Lecz niezamężne kobiety nie wzbudzają zaufania szefa firmy. Rezolutna dziewczyna znajduje sposób na zdobycie posady. Wynajmuje aktora, który ma wcielić się w rolę narzeczonego. Prawdziwym obiektem westchnień Kate jest kolega z pracy - przyczyna złamania wielu niewieścich serc. Dzięki fikcyjnemu narzeczonemu dziewczyna ma szanse zdobyć nie tylko stanowisko, ale i serce biurowego Casanovy, zazdrosnego o rywala. Odkrywa jednak, że kocha kogoś innego.

"Mąż idealny" - Polsat, godz. 22:10

Tom jest byłym pilotem wojskowym. Dzięki ciężkiej pracy stał się właścicielem jednej z największych linii lotniczych. Któregoś dnia jego 9-letni syn zostaje uprowadzony. Wkrótce Mullenowie otrzymują wiadomość, w której porywacze żądają okupu w wysokości 2 milionów dolarów w zamian za uwolnienie dziecka. Tom ma tylko 48 godzin na dostarczenie pieniędzy, nie może zawiadomić o zajściu policji. Zdeterminowany ojciec podejmuje walkę z bandytami. Przed kamerami telewizyjnymi informuje o wynoszącej dwa miliony dolarów nagrodzie za ujęcie porywaczy.

"Okup" - TVP2, godz. 22:10

