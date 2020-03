Program TV na czwartek, 19.03.2020. Co obejrzeć w czwartek, 19 marca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w czwartek, 19.03.2020? W programie TV na czwartek, m.in. "Przyjaciółki", "Wielki Gatsby", "Nieoczekiwana zmiana miejsc", "Czego pragną kobiety" i "Ile waży koń trojański?". Sprawdź program telewizyjny na czwartek, 19 marca 2020 roku!

Program tv na czwartek, 19 marca 2020 r.:

Pewna dziewczyna studiująca w stolicy Tunezji pada ofiarą napaści seksualnej. Sprawcami są policjanci. Dziewczyna postanawia walczyć o ukaranie gwałcicieli. Wspiera ją przyjaciel, Youssef, który brał udział w wydarzeniach Arabskiej Wiosny. Walka o sprawiedliwość będzie trudna. Mariam musi domagać się respektowania jej podstawowych praw.

"Piękne i bestie" - Ale kino+, godz. 20:10

Nowy Jork, 1922 rok. Nick Carraway jest młodym maklerem giełdowym, który marzy o zrobieniu kariery. Wynajmuje dom na Long Island. W okolicy mieszka jego kuzynka Daisy Buchanan z mężem Tomem. Obok znajduje się też rezydencja milionera Jaya Gatsby'ego. Nick jest zafascynowany bogaczem i jego wystawnym stylem życia. Pewnego dnia Gatsby prosi go o przysługę. Chce, by sąsiad zaaranżował mu spotkanie z Daisy, z którą niegdyś łączył go romans.

"Wielki Gatsby" - TVP2, godz. 20:45

Dwóch znudzonych życiem biznesmenów zastanawia się, czy sukces jest rezultatem indywidualnych predyspozycji, czy warunków społecznych. W końcu postanawiają się założyć. W wyniku intryg, ich młodszy, ambitny wspólnik, Louis Winthorpe III trafia do nizin społecznych. W tym samym czasie mężczyźni zapewniają miejsce w zarządzie firmy włóczędze i drobnemu złodziejaszkowi Billy'emu. Luis i Billy szybko zdają sobie sprawę z poczynań bogaczy i szykują zemstę.

"Nieoczekiwana zmiana miejsc" - TVN7, godz. 21:00

Nick Marshall za wszelką cenę chce awansować na dyrektora agencji reklamowej. Zarząd jednak znalazł na to miejsce lepszego kandydata - kobietę. Nick coraz częściej zaczyna sięgać po alkohol. Przydarza mu się nieszczęśliwy wypadek, którego skutkiem ubocznym jest szczególna zdolność poznawania myśli kobiet. Najpierw jest trochę przerażony nowym darem, ale z czasem zaczyna robić z niego użytek. Teraz Nick rozpoczyna walkę o wymarzone stanowisko.

"Czego pragną kobiety" - Polsat Film, godz. 21:00

Zuza chce się dowiedzieć, jakie są plany szefostwa firmy deweloperskiej na jej dalszą współpracę. Szef w jednoznaczny i seksistowski sposób daje jej do zrozumienia, że służbowy wyjazd będzie decydujący dla jej dalszej kariery… Inga zaczyna na poważnie brać pod uwagę możliwość, że Robert jest gejem. Dorota tylko wtóruje tym domysłom. Twierdzi, że to zasługa Ingi, która musiała niezwykle skutecznie byłemu "obrzydzić wszystkie baby"… Patrycja zdradza Eli, że ma podejrzenia co do tożsamości architekta, którego zaangażowała w remont kuchni.

"Przyjaciółki" - Polsat, godz. 21:10

Drugie małżeństwo Zofii Albrecht-Radeckiej ze scenarzystą Jakubem jest bardzo udane. Wspólnie wychowują córkę pani psycholog z pierwszego małżeństwa, 12-letnią Florentynę. W ostatni dzień 1999 r. kobieta obchodzi 40. urodziny. Podsumowując miniony czas, ma żal do losu o to, że nie poznała wcześniej swojej obecnej miłości. Następnego dnia Zosia budzi się w rzeczywistości sprzed 13 lat, w czasach schyłkowego PRL-u. U jej boku leży pierwszy mąż, Darek, a Florki jeszcze nie ma na świecie. Kobieta postanawia naprawić błędy przeszłości.

"Ile waży koń trojański?" - TVN, godz. 22:30

Owdowiała Kyle Pratt wraz sześcioletnią córeczką Julią leci z Berlina do Nowego Jorku, by pochować tragicznie zmarłego męża. W czasie podróży kobieta zasypia. Gdy się budzi, córki nigdzie nie ma. Intensywne poszukiwania nie przynoszą rezultatów. Zarówno załoga, jak i pasażerowie samolotu twierdzą, że dziewczynki w ogóle nie było na pokładzie. Kapitan ustala telefonicznie, że Julia Pratt zmarła kilka dni wcześniej w berlińskim szpitalu. Kyle jest bliska obłędu, ale nie rezygnuje z poszukiwań, do których włącza się detektyw Gene Carson.

"Plan lotu" - Polsat, godz. 23:30

