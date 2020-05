Program TV na czwartek, 21.05.2020. Co obejrzeć w czwartek, 21 maja w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w czwartek, 21.05.2020? W programie TV na czwartek, m.in. "Przyjaciółki", "Zabawa w chowanego", "Jack Strong" i "Lion. Droga do domu". Sprawdź program telewizyjny na czwartek, 21 maja 2020 roku!

Program tv na czwartek, 21 maja 2020 r.:

Introwertyczna Beca rozpoczyna pierwszy rok studiów. Nie ma ochoty na integrowanie się z innymi studentami, ale postanawia przyłączyć się do grupy wokalnej Bellas. Dziewczyny śpiewają a cappella. Beca wnosi do zespołu sporą dawkę energii, dzięki czemu Bellas podejmują rywalizację z męskim chórem.

"Pitch Perfect" - TVN7, godz. 20:00

Szóstka nieznajomych dostaje intrygujące zaproszenie do wzięcia udziału w grze, w której można wygrać milion dolarów. Każde z nich początkowo myśli, że to zwykły pokój zagadek i ma nadzieję wziąć udział w pasjonującej zabawie. Szybko jednak uświadamiają sobie, że są pionkami w sadystycznej grze na śmierć i życie. Razem przechodzą od jednego przerażającego zadania do następnego. W końcu odkrywają, że ujawnienie swoich najmroczniejszych tajemnic może być kluczem do przetrwania.

"Escape Room" - HBO, godz. 20:10

Wierzbicki i Paruzel patrolują ulice. W oknie willi, której właściciele wyjechali, zauważają włamywacza. Okazuje się, że jest on poszukiwany listem gończym. Osobiście przyjeżdża po więźnia nowy naczelnik komendy wojewódzkiej - Aleksander Morus (Redbad Klijnstera). Konwój jadący do sądu w Kielcach z recydywistą Bieruniem (Sławomir Grzymek) ma wypadek.

"Ojciec Mateusz" - TVP1, godz. 20:35

Jasiek zabrał dzieci ze sobą do Gdańska. Informuje Zuzę, że teraz to on będzie głównym opiekunem ich synów… Anka namawia Pawła, by, wspólnie z kancelarią Tomka, przystąpili do przetargu na obsługę prawną dużego centrum inwestycyjnego… Maks przygotowuje dla Ingi imprezę-niespodziankę z okazji drugiej rocznicy ich pierwszej randki. Prosi Patrycję, by wtajemniczyła pozostałe dziewczyny.

"Przyjaciółki" - Polsat, godz. 21:00

Historia czterech najlepszych przyjaciółek z Los Angeles. Trzy z nich są mężatkami i prowadzą spokojne i komfortowe życie. Zajmują się głównie projektowaniem ubrań, bywaniem na przyjęciach charytatywnych, a także wychowywaniem dzieci. Tylko Olivia wciąż szuka tego jedynego, bacznie obserwując przyjaciółki i ich relacje z mężami. Niestety, czas biegnie nieubłaganie. Wszystkie cztery lada moment wkroczą w wiek średni, pełen niespodzianek i nieprzewidzianych zdarzeń.

"Przyjaciele z kasą" - Polsat Film, godz. 21:00

5-latek gubi się na ulicach Kalkuty, tysiące kilometrów od domu. Napotkanym ludziom nie jest w stanie opowiedzieć wiele o sobie - nie zna nazwiska ani adresu rodziny. Zdany wyłącznie na siebie chłopiec musi stawić czoła zagrożeniom czyhającym na ulicach wielomilionowego miasta. W najmniej oczekiwanym momencie jego los odmienia para Australijczyków. 25 lat później bohater wyrusza na poszukiwanie utraconego domu i rodziny.

"Lion. Droga do domu" - TVP2, godz. 21:20

Drugi, po głośnym, szeroko komentowanym "Tylko nie mów nikomu", dokumentalny film braci Sekielskich opowiadający o pedofilii w Kościele Katolickim. Tym razem, między innymi, swoją historię opowiedzą bracia, którzy w młodości byli wykorzystywani seksualnie przez księdza Arkadiusza H.

"Zabawa w chowanego" - TVN, godz. 21:35

Opowieść o czarującym kelnerze, który otwiera poradnię psychoanalityczną. Piotr nie ma kwalifikacji ani doświadczenia. Ma za to nieodparty urok osobisty. Pozycja psychoanalityka to okazja do poznania atrakcyjnych, zagubionych kobiet. Piotr z radością radzi sobie z oblężeniem - zarówno gabinetu, jak i sypialni. Niestety, wkrótce jego dobra passa może się skończyć - kobiety okazują się nie tylko czarujące, ale również niebezpieczne.

"Kobiety bez wstydu" - Polsat, godz. 22:00

Rok 1970. Związek Radziecki jest u szczytu potęgi politycznej i militarnej. Nikt nie wyobraża sobie, że komunizm mógłby upaść. Świat liczy się z możliwością rozpętania przez Moskwę konfliktu atomowego. W Polsce pułkownik Ryszard Kukliński decyduje się na współpracę z Centralną Agencją Wywiadowczą Stanów Zjednoczonych. Mając dostęp do tajnych akt Układu Warszawskiego, przez 11 lat przekazuje Amerykanom plany Rosjan. Naraża siebie, żonę i synów. W listopadzie 1981 r., w obliczu zagrożenia dekonspiracją, wraz z rodziną zostaje ewakuowany do USA.

"Jack Strong" - TVN7, godz. 22:35

