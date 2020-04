Program TV na czwartek, 23.04.2020. Co obejrzeć w czwartek, 23 kwietnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w czwartek, 23.04.2020? W programie TV na czwartek, m.in. "Będzie dobrze, kochanie", "Tulipanowa gorączka", "Przyjaciółki", "Och, Karol II", "San Andreas", "Dwóch gniewnych ludzi". Sprawdź program telewizyjny na czwartek, 23 kwietnia 2020 roku!

Program tv na czwartek, 23 kwietnia 2020 r.:

Justyna i Artur, którzy zaplanowali ślub i huczne wesele. Epidemia pokrzyżowała jednak ich plany. Jakby tego było mało, Artur utknął w Australii. Wyjechał tam do pracy i miał wrócić do Polski na miesiąc przed ślubem. Narzeczeni martwią się, że nie tylko nie wezmą ślubu, ale też nie zobaczą się przez długiemiesiące. Walczą o to, by w końcu być razem. W tym dążeniu wspierają ich rodzice: Lilka, matka Justyny, Waldek, ojciec oraz Elżbieta, matka Artura i Zygmunt, ojciec. Pomagają im także - babcia Justyny (Bożena Dykiel) i przyjaciółka Lilki, Ewa.

"Będzie dobrze, kochanie" - TVP2, godz. 20:40

Po kłótni z Ingą Hania przeprowadza się do Andrzeja. Już pierwszego dnia mężczyzna dowiaduje się, co to znaczy mieszkanie pod jednym dachem z nastolatką. Odwołuje wcześniejsze krytyczne słowa wobec Ingi i stwierdza, że jego była żona jest świętą… Anka proponuje Pawłowi, żeby poznał ją z Tymkiem. Kobieta zmieniła zdanie, uważa, że może jednak mogą zrobić coś dobrego dla chłopca. Nie chce jednak, by w czasie spotkania w domu był Staś…

"Przyjaciółki" - Polsat, godz. 21:05

Wiek XVII. Amsterdam. Osierocona Sophie zostaje zmuszona do małżeństwa z majętnym, podstarzałym kupcem Cornelisem Sandvoortem. Mężczyzna zamawia portret małżeński u malarza Jana van Loosa. Wkrótce między artystą i Sophie wybucha namiętny romans. Para planuje uciec, korzystając z panującej w mieście gorączki tulipanowej.

"Tulipanowa gorączka" - TVP2, godz. 21:15

Dave Buznik jest spokojnym, nieśmiałym młodzieńcem, który zajmuje się projektowaniem ubranek dla kotów. W wyniku fatalnego splotu okoliczności zostaje oskarżony o poturbowanie stewardesy i uznany za furiata. Na nic zdają się wszelkie tłumaczenia - sąd kieruje chłopaka na przymusową terapię kontroli gniewu. Leczenie prowadzi dr Rydell, człowiek wysoce ekscentryczny i nieobliczalny. Jakby tego było mało, sąd wydaje postanowienie, że na czas terapii doktor ma zamieszkać u Dave'a.

"Dwóch gniewnych ludzi" - TV Puls, godz. 21:50

W centrum miasta - Raccoon City - niewielka grupa ludzi walczy o przetrwanie. Wśród nich jest Alice. Bohaterowie próbują uciec z miasta. Pomaga im w tym dr Charles Ashford, który prosi, aby w zamian pomogli mu odnaleźć jego córkę. Niebawem w mieście pojawia się genetycznie zmodyfikowana istota - Nemezis.

"Resident Evil 2: Apokalipsa" - Stopklatka, godz. 21:55

Na skutek przesunięcia uskoku San Andreas w Kalifornii dochodzi do ogromnej tragedii. Region zostaje dotknięty trzęsieniem ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera. Doświadczony pilot helikoptera ratunkowego i jego żona próbują za wszelką cenę dostać się z Los Angeles do San Francisco. Zrobią wszystko, aby uratować przed śmiercią jedyną córkę. Szybko okaże się, że nie będzie to łatwe zadanie.

"San Andreas" - TVN7, godz. 22:20

Karol Górski jest człowiekiem sukcesu. Ma świetną posadę oraz dochody pozwalające na zakup sportowego auta i luksusowego domu. Jest zaręczony z atrakcyjną Marysią. Przystojny mężczyzna nie potrafi docenić narzeczonej. Ubóstwia kształty i zapach kobiet, a nawet rozmowy z nimi. Nie jest w stanie odmówić sobie flirtu, a tym bardziej upojnej nocy. Spędza je u boku jednej z trzech kochanek: zmysłowej Ireny, wyuzdanej Wandy lub pełnej uroku Pauliny. W końcu Maria odkrywa niewierność narzeczonego. Kobieta obmyśla zemstę.

"Och, Karol II" - TVN, godz. 22:30

Sprawdź pełny program telewizyjny na czwartek, 23.04.2020 >>