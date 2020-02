Program TV na czwartek, 27.02.2020. Co obejrzećwe czwartek, 27 lutego w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w czwartek, 27.02.2020? W programie TV na czwartek, m.in. "Na Wspólnej", "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", "Nieoczekiwana zmiana miejsc" i "Seks w wielkim mieście". Sprawdź program telewizyjny na czwartek, 27 lutego 2020 roku!

Program tv na czwartek, 27 lutego 2020 r.:

Siedmiu mężczyzn poszukuje miłości i szczęścia w świecie, w którym trudno się zorientować, czego oczekują kobiety. Sympatyczny, choć roztargniony Filip traci pracę i dowiaduje się, że niedawno poznana dziewczyna, Zosia, jest z nim w ciąży. Najlepszy przyjaciel Filipa, Tomasz, ma piękną narzeczoną i dom, lecz boi się zobowiązań. Producent muzyczny i bawidamek Kordian nie planuje życiowej stabilizacji. Dawny gwiazdor Ricky wymaga intensywnej opieki. Kierowca autobusu Stefan stara się odzyskać Julię. Jarosław z trudem znosi samotność.

"7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" - Polsat, godz. 20:10

XVIII-wieczny Londyn. Nastoletnia marzycielka Mary Wollstonecraft Godwin zamierza uwieść nietuzinkowego poetę Percy'ego Shelleya. Zakochani uciekają przed światem, lecz los nie jest dla nich łaskawy. Po sześciu latach małżeństwa Percy umiera. Dotknięta tragedią Mary pisze powieść życia.

"Mary Shelley" - Ale Kino+, godz. 20:10

Antek naciska Ksawerego w sprawie długu. Syn Marty jest przerażony - nie ma pojęcia, skąd wziąć tysiąc złotych! W końcu… okrada Mikołaja!!! Ewa martwi się - mąż znowu poświęca jej bardzo mało czasu. Tymczasem Arek ostro wojuje z Adamskim - dochodzi do tego, że ponownie chce się zwolnić z pracy! Ordynator Kleczewska zabiera Arka na strzelnicę - tam piękna pani doktor stara się go uspokoić. Po powrocie do domu, Ostrowski okłamuje Ewę gdzie był! Ola przypomina Jerzemu o ich rocznicy pierwszej randki - para umawia się na wieczór. Potem mężczyzna jedzie do Izy - postanawiają dziś pracować nad poradnikiem w wynajętym, wiejskim domu. Kiedy kończą, Jerzy zauważa, że… zgubił kluczyki od samochodu.

"Na Wspólnej" - TVN, godz. 20:15

Amerykanie Anne i Bob wprowadzają się do pięknej posiadłości w Paryżu. Mają nadzieję, że nad Sekwaną ich przesiąknięty rutyną związek odżyje. Po przeprowadzce Anne i Bob urządzają wystawne przyjęcie, na które zapraszają dwanaście osób. Niespodziewanie zjawia się syn Boba. Przesądna Anne, chcąc uniknąć pecha z powodu trzynastu gości, namawia pokojówkę Marię, by udawała bogatą arystokratkę z Hiszpanii. Sytuacja się komplikuje, ponieważ brytyjski arystokrata, David, jest oczarowany Marią. Anne nie chce dopuścić do rozkwitu romansu.

"Madame" - TVP2, godz. 20:45

Sierżant David Waters i porucznik Jim Stone pracują w policyjnym biurze ewidencji dowodów w Los Angeles. Mają do czynienia ze skonfiskowanymi narkotykami i pieniędzmi, które później trafiają do magazynów. Obaj mężczyźni uważają, że zarabiają zbyt mało i należy im się rekompensata za służbę. Pewnego dnia wpadają na trop skarbca należącego do gangsterów. Funkcjonariusze postanawiają dokonać skoku, który zapewni im spokojną i dostatnią emeryturę. W skarbcu odkrywają diamenty, gotówkę i złote monety. Jednak zadzierając z mafią, ryzykują życie.

"Skarbiec" - TVP2, godz. 22:30

Dwaj zamożni amerykańscy biznesmeni, nie mogąc zgodzić się, czy sukces jest rezultatem indywidualnych predyspozycji, czy warunków społecznych, podejmują zakład. Swego młodszego wspólnika, Louisa Winthorpe'a III, zdolnego i ambitnego biznesmena, spychają do nizin społecznych, umożliwiając jednocześnie awans i zajęcie miejsca w zarządzie firmy murzyńskiemu włóczędze i złodziejaszkowi, Billy'emu. Wbrew rachubom złośliwych bogaczy młodzi szybko orientują się w całej sytuacji i jednocząc siły, wymyślają zemstę doskonałą.

"Nieoczekiwana zmiana miejsc" - TVN, godz. 22:35

Stany Zjednoczone lat 90. Bezrobotna Erin Brockovich, była królowa piękności i matka trojga dzieci, ulega wypadkowi samochodowemu. W sądzie przegrywa sprawę o odszkodowanie, ale wymusza na adwokacie, by ją zatrudnił w swojej kancelarii. Kobieta odkrywa, że jeden z zakładów koncernu Pacific Gas and Electric zatruwa środowisko naturalne, powodując, że wielu mieszkańców pobliskiego Hinkley choruje na raka. Erin postanawia pozwać potężną firmę.

"Erin Brockovich" - Polsat, godz. 22:50

W życiu czterech przyjaciółek nadchodzi przełom. Samantha przeprowadza się do Kalifornii. Charlotte i Miranda zakładają rodziny. Dzieci i partnerzy absorbują większość ich czasu. Carrie postanawia zamieszkać z panem Bigiem. Ustala też datę ślubu. Niestety, nie wszystko układa się po jej myśli. Na szczęście może liczyć na wsparcie koleżanek, które zabierają ją do Meksyku. Podróż pozwala Carrie odzyskać równowagę i spojrzeć na wszystko z dystansu.

"Seks w wielkim mieście" - TVN7, godz. 23:10

