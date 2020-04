Program TV na czwartek, 30.04.2020. Co obejrzeć 30 kwietnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Program tv na czwartek - co dziś w tv? 30 kwietnia w telewizji m.in. Mikołaj Roznerski w serialu "Ojciec Mateusz", komedia Woody'ego Allena oraz "Nigdy w życiu!". Na tym jeszcze nie koniec. Sprawdź program tv na na czwartek, 30.04.2020.

Program tv na czwartek, 30 kwietnia 2020 r.:

Film w reżyserii wielokrotnie nominowanego do Oscara O. Russela. W rolach głównych George Clooney i Mark Wahlberg. Zatoka Perska, rok 1991. Czterech żołnierzy z elitarnego oddziału amerykańskiej armii postanawia ukraść transport złota ukryty w piaskach pustyni. Zadanie wydaje się być dziecinnie proste... Czy ta przygoda odmieni ich całe dotychczasowe życie?

"Złoto pustyni" - TVN Fabuła, godz. 20:00

W czwartkowym odcinku ekipa Katarzyny Dowbor przeniesie się pod Warszawę, gdzie z przeciwnościami losu zmaga się pięcioosobowa rodzina: pani Magda i pan Sławomir oraz ich dzieci – Emilka, Eliza i kilkumiesięczna Laura, którzy mieszkali na poddaszu starego drewnianego domu w Józefowie. Gdy najmłodsza z córek miała zaledwie kilka tygodni, w nocy w mieszkaniu wybuchł pożar. Dym zauważyła dziewięcioletnia Emilka i to ona obudziła mamę i uratowała całą rodzinę.

"Nasz nowy dom" sezon 14. odcinek 17. - Polsat, godz. 20:05

Natalia gotuje dla nowego wikarego Walerego (w tej roli Mikołaj Roznerski). Ponieważ Mateusz wyjechał do klasztoru kamedułówna kontemplację, ksiądz wypełnia jego obowiązki w parafii. Do Sandomierza przyjeżdża Eryk, jest łudząco podobny do Mateusza. Taksówkarz jest przekonany, że wiezie księdza. Eryk jedzie pod dom Klaudii. Na komendzie pojawia się Morus i informuje, że zostanie na jakiś czas. Chce osobiścieprzyjrzeć się pracy policjantów i zadbać o integrację zespołu. Zajmuje gabinet Możejki. Wieczorem Natalia wypatruje Mateusza. Niestety, ksiądz mimo zapowiedzi nie wraca. Jego telefon milczy.

"Ojciec Mateusz" odcinek 300. - TVP1, godz. 20:35

Dorota nie może przestać myśleć o hydrauliku Sławku. Randka z przystojnym ojcem koleżanki Mirandki odniosła odwrotny skutek do zamierzonego. Natomiast Patrycji nie daje spokoju myśl, że, być może, zna tożsamość biologicznego ojca Klary. Obawia się, że przemilczając swoje podejrzenia przed komisją, działa niezgodnie z prawem. W restauracji Zuzy i Dagmara zostaje przeprowadzona inspekcja sanepidu. Do momentu otrzymania wyników laboratoryjnych lokal musi pozostać zamknięty. Anka odwiedza Tymka w domu dziecka. Dochodzi do wniosku, że chciałaby lepiej poznać tego chłopca. Prosi Pawła, by pomogli mu razem.

"Przyjaciółki" odcinek 179. - Polsat, godz. 21:05

Lata 30. ubiegłego stulecia. Wrażliwy Bobby przyjeżdża do Hollywood, aby rozpocząć pracę u wujka, sławnego agenta gwiazd. Chłopak poznaje piękną sekretarkę Vonnie, w której zakochuje się od pierwszego spojrzenia. Nie wie, że dziewczyna skrywa pewną tajemnicę. Tłem wydarzeń są modne kluby, eleganckie przyjęcia oraz malownicze plenery Los Angeles.

"Śmietanka towarzyska" - TVP2, godz. 21:15

Judyta mieszka w Warszawie, współpracuje z popularnym pismem kobiecym, odpowiadając na listy czytelników, prowadzi dom i wychowuje nastoletnią Tosię. Jej poukładany świat zmienia się, gdy mąż oświadcza, że odchodzi do kochanki, która oczekuje jego dziecka. Wbrew wcześniejszym obietnicom mężczyzna nakazuje Judycie i córce wyprowadzić się ze wspólnego mieszkania. Za namową przyjaciółki kobieta postanawia wybudować dom pod miastem. Na parapetówce poznaje Adama, a ich znajomość szybko przeradza się w romans.

"Nigdy w życiu!" - TVN, godz. 22:30

Marty to początkujący scenarzysta filmowy, który pracuje nad scenariuszem pt. "7 psychopatów". Niestety, brakuje mu inspiracji. W tym czasie jego najlepszy przyjaciel Billy, bezrobotny aktor, pakuje się w poważne kłopoty. Mężczyzna zarabia na życie, kradnąc psy. Pomaga mu Hans, człowiek z tajemniczą przeszłością. Pewnego dnia Billy i Hans porywają psa należącego do psychopatycznego gangstera Charliego. Złodziejaszkom grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Marty nie ma wyjścia - musi pomóc przyjacielowi.

"7 psychopatów" - Polsat, godz. 23:05

