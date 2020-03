Program tv na czwartek, 5.03.2020. Co obejrzeć 5 marca w TV? [PROGRAM TELEWIZYJNY, HITY DNIA]

Program tv na czwartek, 5 marca to między innymi start 21. sezonu "Kuchennych rewolucji" oraz powrót serialu "Przyjaciółki". W programie tv na czwartek także rewelacyjna komedia o czterech kolegach, którzy wyruszają do Las Vegas. Co jeszcze w czwartek w tv? Sprawdź nasze hity dnia!

Program tv na czwartek, 5 marca 2020 r.: Angela Bennett, programistka specjalizująca się w wychwytywaniu wirusów w oprogramowaniu komputerowym, otrzymuje dyskietkę z tajnymi danymi. Ponieważ wybiera się na wakacje, o przesyłce informuje szefa. Ten obiecuje przyjechać, lecz ginie w katastrofie samolotu. W Meksyku Angela poznaje Jacka Devlina. Mężczyzna okazuje się być wysłannikiem tajemniczej grupy, gotowej na wszystko, by odzyskać dyskietkę z aplikacją. Bohaterce cudem udaje się uciec z rąk nowego znajomego. Wkrótce odkrywa, że została pozbawiona majątku i tożsamości.

"System" - Stopklatka TV, godz. 20:00 Zamknięty w sobie dr Alfred Jones, który pracuje dla rządowego departamentu ds. rybołówstwa, zostaje zaangażowany w projekt introdukcji łososia do wód Jemenu. Naukowiec nie wierzy w powodzenie misji, ale sprawa przykuwa uwagę brytyjskich polityków, którzy szukają atrakcyjnej historii dla mediów. Jako pracownik budżetówki Alfred musi wziąć udział w przedsięwzięciu. Z pozoru nierealny i kosztowny plan szejka wprowadza w życie jego reprezentantka, Harriet. Zanim Alfred i Harriet zbliżą się do siebie, przejdą trudne początki znajomości.

"Połów szczęścia w Jemenie" - TVP2, godz. 20:45 Czterech kolegów wyrusza do Las Vegas, by świętować wieczór kawalerski jednego z nich. Rano budzą się w hotelu z ogromnym kacem i uświadamiają sobie, że niczego nie pamiętają. Najgorsze jednak jest to, że pan młody zniknął, w pokoju słychać płacz dziecka, a w łazience panoszy się tygrys. Koledzy rozpoczynają wyścig z czasem i podejmują rozpaczliwe próby przypomnienia sobie, co naprawdę wydarzyło się tej szalonej nocy.

"Kac Vegas" - TVN7, godz. 21:00 W pierwszym odcinku 15. serii „Przyjaciółek” Zuza zaczyna zawodowo stawać na nogi. Znalazła pracę w firmie deweloperskiej, ale w nowej pracy nie czuje się dobrze. Jej szef i współpracownicy są szowinistami i traktują ją protekcjonalnie. Córka Ingi, Hania (Pola Figurska), staje się nieznośna, wchodzi w wiek buntu i dodatkowo podburza Marysię. Inga podejrzewa, że Pola zakochała się w nauczycielu. Paweł (Bartek Kasprzykowski) wdrożył się w prawo rodzinne i zaangażował we wsparcie fundacji pomagającej podopiecznym domu dziecka. Los znowu nie oszczędzi Strzeleckich. Przed nimi kolejne dramatyczne i zagrażające życiu wydarzenie - pożar! Czy Paweł zginie w płomieniach?! Ela (Elżbieta Jarosik) próbuje wyswatać Patrycję (Joanna Liszowska) ze znajomym księgowym, Mariuszem (Marcin Perchuć). Patrycja zaczyna podejrzewać, że Leon (Tomasz Borkowski) - projektant wnętrz, którego spotkała w salonie meblowym, może być ojcem Klary. Ma rację?

"Przyjaciółki" odcinek 171. - Polsat, godz. 21:10 Napachanie to wieś przecinana przez ruchliwe drogi łączące stolicę regionu z nieodległymi pojezierzami, czy nawet z morzem. Z myślą o spieszących się kierowcach powstał tam lokal „Szybka szama” prowadzony przez Olgę. Początkowo pracowała tam jako manager, uczyła się też gotowania i jeździła jako kierowca. Kiedy właściciel postanowił pozbyć się restauracji, Olga skorzystała z okazji i przejęła lokal. W karcie znajduje się ponad sto pozycji, w tym czterdzieści różnych rodzajów pizzy. Dumą szefowej są wymyślne nazwy dań, takie jak „Chłop na roli”, „Farmer w kaloszach”, czy „Brat lubi”. Niestety pomimo sporych obrotów, pieniędzy brakuje. Do spłacenia zostały zaciągnięte przez poprzedniego właściciela długi. Olga pojawia się jednak w „Szybkiej szamie” jedynie raz na dwa, a nawet trzy tygodnie. Liczne obowiązki wobec trójki dzieci nie pozwalają jej w pełni poświęcić się restauracji. W efekcie lokal prowadzą pracownicy, którzy nie mają jasno określonych zadań. Dodatkowo restauracja wymaga remontu i generalnych porządków. Z tym ogólnym rozgardiaszem porządek może zrobić tylko Magda Gessler!

"Kuchenne rewolucje" sezon 21. odcinek 1. - TVN, godz. 21:30 Dwudziestokilkuletni architekt Michał jest właścicielem firmy projektowej. Nie narzeka na brak gotówki - ma luksusowe mieszkanie w Warszawie, jeździ najnowszym modelem BMW. Jego życie uczuciowe ogranicza się do luźnego związku ze wspólniczką, Agatą. Kiedy studio otrzymuje zlecenie na zabudowę terenu wokół hotelu w Sopocie, rozpoczyna u nich pracę Julia - specjalistka w dziedzinie architektury zieleni. Dziewczyna wpada w oko szefowi. Tymczasem pewnego dnia do jego drzwi puka 7-letnia Michalina, twierdząca, że jest jego córką.

