Program TV na czwartek, 9.04.2020. Co obejrzeć w czwartek, 9 kwietnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w czwartek, 9.04.2020? W programie TV na czwartek, m.in. "Jutro będziemy szczęśliwi", "Młodzi gniewni", "Przyjaciółki", "Niezwyciężony", "Kiler-ów 2-óch", "Telefon". Sprawdź program telewizyjny na czwartek, 9 kwietnia 2020 roku!

Program tv na czwartek, 9kwietnia 2020 r.:

Samuel wiedzie beztroskie życie na Riwierze Francuskiej. W wolnym czasie wdaje się w romanse z turystkami. Jedna z przygód kończy się w niespodziewany sposób. Była kochanka Samuela, Kristin, podrzuca mu dziecko i znika. Samuel musi się odnaleźć w roli samotnego ojca maleńkiej Glorii. O dzieciach nie ma pojęcia, lecz uczucie do dziewczynki dodaje mu sił, by sprostać wyzwaniu. Sielanka nie trwa długo. Gdy Gloria ma 8 lat, Kristin wraca, by ją odzyskać.

"Jutro będziemy szczęśliwi" - TV Puls, godz. 20:00

Jeff Bauman pracuje w sklepie. Jest kibicem Red Soxów, lubi życie towarzyskie, ale jednocześnie ma problem z zaangażowaniem się w związek. Pewnego dnia spotyka swoją byłą dziewczynę. Obiecuje, że będzie jej kibicować podczas maratonu bostońskiego. Nadchodzi dzień, który radykalnie zmieni życie Jeffa. Dochodzi do zamachu terrorystycznego, w którym mężczyzna traci obie nogi. Jeff jest postrzegany jako bohater, jednak wkrótce sława zaczyna go przytłaczać.

"Niezwyciężony" - TVP2, godz. 20:45

Koledzy z liceum, Jenko i Schmidt, rozpoczynają pracę w policji. Gdy dochodzi do długo wyczekiwanej akcji z pościgiem za dilerami, łapią zaledwie jednego przestępcę, który w dodatku zostaje natychmiast zwolniony, bo Jenko zapomniał wyrecytować formułkę o prawach zatrzymanego. Przełożony wysyła ich do jednostki specjalnej 21 Jump Street, której członkowie otrzymują zadania wymagające infiltracji środowisk młodzieżowych. Schmidt i Jenko muszą zapobiec popularyzacji zabójczego narkotyku dostępnego na razie w jednej szkole.

"Jump Street 21" - TVN7, godz. 21:00

Ludmiła krytykuje Julkę i wtrąca się już nie tylko w sprawy dotyczące prowadzenia domu. Rozesłała maile do szefowej i współpracowników Antka. Dziewczyna traci cierpliwość i konfrontuje się z teściową… Patrycja pożycza akt zgonu Wiki od jej byłego męża, potrzebuje dokumentu do przeprowadzenia procesu adopcyjnego. Przypadkowo staje się świadkiem rodzinnej awantury… Tomek prosi Ankę o radę w sprawie klienta jego kancelarii. Korzysta z okazji, że odwiedziła go w biurze i aranżuje wspólny obiad zamówiony w wykwintnej restauracji…

"Przyjaciółki" - Polsat, godz. 21:10

Po zakończeniu służby wojskowej w oddziale marines LouAnne Johnson za namową przyjaciela postanawia spełnić marzenie i obejmuje posadę nauczycielki języka angielskiego w jednej ze szkół w Los Angeles. Zostaje przydzielona do nauczania trudnej młodzieży. Wielu spośród jej uczniów należy do ulicznych gangów. Początkowo zbuntowani młodzi ludzie próbują zastraszyć nową nauczycielkę i zniechęcić ją do dalszej pracy. Lecz LouAnne się nie poddaje. Wykorzystując doświadczenia wyniesione z wojska, stopniowo zdobywa szacunek i zaufanie uczniów.

"Młodzi gniewni" - TV4, godz. 21:40

Jurek i Ewa stoją na czele fundacji, której celem jest udzielanie wsparcia organizacjom państwowym i grupom zawodowym. Prestiż fundacji powoduje, że obracają się w towarzystwie VIP-ów, a nawet samego prezydenta RP. Tymczasem Siara i Lipski za kratami więzienia organizują zamach na życie Jurka. Wynajmują płatnego mordercę Szakala, który ma zgładzić rzekomego Kilera. Ponieważ Szakal organizuje zamachy wtedy, gdy Jurek przebywa w otoczeniu wysokich rangą urzędników państwowych, próby zlikwidowania Kilera kojarzone są z osobami prominentów.

"Kiler-ów 2-óch" - TVN, godz. 22:30

Stu Shepard jest aroganckim specjalistą od spraw reklamy, który odnosi sukcesy, manipulując ludźmi. Jego życie zmienia się, gdy odbiera on telefon w budce na jednej z nowojorskich ulic. Tajemniczy rozmówca grozi, że jeśli Stu się rozłączy, zginie. Na poparcie swych słów snajper zabija stojącego obok mężczyznę. Policja otacza budkę telefoniczną, sądząc, że to Stu jest mordercą. Kapitan Ramey usiłuje przekonać mężczyznę, aby się poddał. Tymczasem rozmówca żąda od Stu, aby wyznał publicznie prawdę o niewierności wobec żony.

"Telefon" - TVP2, godz. 22:55

