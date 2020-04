Program TV na niedzielę, 19.04.2020. Co obejrzeć w niedzielę, 19 kwietnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Program telewizyjny na niedzielę. Dziś w tv m.in. wyjątkowy koncert "One World: Together at Home", "Stulecie Winnych" i "W rytmie serca" oraz kilka ciekawych propozycji filmowych. Sprawdź nasz program tv na niedzielę, 19 kwietnia.

W kuchni MasterChefa Juniora przyszedł czas na olbrzymią dawkę słodkości. Mali kucharze będą musieli przygotować rozpływające się w ustach eklerki. Żeby ułatwić im to zadanie, Ania Starmach – niekwestionowana mistrzyni słodkich wypieków – zaprezentuje, jak przygotować najlepsze na świecie eklerki. Czy zawodnicy swoimi wyrobami dorównają tym, które zrobi Ania? Temat drugiej konkurencji jurorzy ukryli w wielkiej skrzyni wypełnionej popcornem. Znajdują się w niej atrapy najbardziej popularnych fast foodów. Mali kucharze będą musieli zanurkować w popcornie i wyłowić z niego fast food, który później przygotują. Zadanie wydaje się łatwe, ale jurorzy oczekują, że dania będą zdrowe i zaskakujące smakiem. Stawką jest pozostanie w programie, więc zawodnicy muszą się wykazać. "Masterchef Junior 5" odcinek 7. - TVN, godz. 20:00

Emily oraz Martin są młodzi, piękni i bogaci. Ona przyjechała do Nowego Jorku, by studiować grafikę, ale skończyła jako kelnerka. On na Wall Street spełnił amerykański sen, choć musiał kraść i oszukiwać. Nie zakochał się w Emily - dziewczyna jest dla niego kolejnym trofeum. Gdy Martin trafia do więzienia, świat Emily się rozpada. Kobieta ratuje się terapią u psychiatry, dr Victorii Siebert. Pojawienie się Martina po czterech latach nie poprawia stanu Emily. Przepisane przez lekarza eksperymentalne antydepresanty zmieniają jej życie w piekło.

"Panaceum" - TVP2, godz. 20:00

Gdy Warszawa staje do heroicznej walki o wolność, Ania Winna rodzi synka. Nikomu nie wyjawiaprawdy o ojcu dziecka. W pierwszych dniach powstania w kamienicę, gdzie mieszka Michał Śniegocki trafia bomba. W pożarze budynku giną Ola, córka Michała i jego matka. On sam trafia do kościoła Ignacego, a następnie postanawia dołączyć do powstańców. W zakrystii zjawia się Krysia z młodszym bratem Andrzejem. Oboje roznoszą meldunki. Ignacy ubolewa, że w powstaniu walczą dzieci. Tymczasem w Brwinowie Mania prowadzi swoją własną walkę. Jest częstym gościem w domu Heleny Turczyńskiej, która od początkuwojny ukrywa u siebie Żydów. Mania umila dzieciom czas, czytając im bajki i wiersze. W Stawisku, dokąd regularnie przychodzi po książki, wciąż tłum ukrywających się.

"Stulecie Winnych 2" odcinek 20. - TVP1, godz. 20:20

"One World: Together At Home" to niezwykła inicjatywa Lady Gagi, Johna Legenda, Chrisa Martina i Światowej Organizacji Zdrowia. W koncercie wezmą udział znani artyści, którzy chcą wesprzeć pracowników służby zdrowia walczących z epidemią wirusa SARS-CoV-2. Wystąpią między innymi: Billie Eilish, Chris Martin, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder, Andrea Bocelli, J Balvin i Maluma. Wydarzenie poprowadzą Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon oraz Stephen Colbert.

"One World: Together at Home" - Canal+, godz. 21:00

Londyn, koniec XIX wieku. Największą metropolią ówczesnego świata wstrząsa seria rytualnych morderstw, których rzekomym sprawcą jest lord Blackwood. W rozwiązaniu sprawy ogromną rolę odgrywają ekscentryczny, obdarzony wybitną inteligencją detektyw Sherlock Holmes i współpracujący z nim doktor John Watson. Sprawa Blackwooda nabiera nowego charakteru. Holmes próbuje udaremnić spisek. W jego życiu pojawia się też piękna oszustka, dawna wielka miłość - Irene Adler.

"Sherlock Holmes" - TVN, godz. 21:35

Julia Jarmond jest mieszkającą w Paryżu amerykańską dziennikarką. Kobieta musi napisać artykuł o obławie Vel d'Hiv, która miała miejsce w 1942 roku. Podczas zbierania materiałów odkrywa rodzinną tajemnicę. Okazuje się, że w mieszkaniu, do którego ma zamiar niedługo się przenieść, a które kupiła rodzina jej męża Bernarda, mieszkała żydowska rodzina - Władysław i Rywka Starzyńscy z dziećmi. Julia za wszelką cenę stara się dowiedzieć, co się z nimi stało. Okazuje się, że pogrom przetrwała tylko dziewczynka. Pisarka próbuje poznać jej historię.

"Klucz Sary" - TVP2, godz. 21:55

Karol znów wpada w kłopoty, bo jeden z hazardzistów, których poznał w kasynie - Jeremi - chce zemścić się na nim za niedawną przegraną. Maria z Adamem martwią się, bo Horosiewiczowa nie chce przyjąć od nich pomocy, choć nie stać jej na rehabilitację męża. Wszystko jednak się zmienia, gdy Elżbieta poznaje w końcu swojego wnuka: Grzesia… Z kolei Piotr znów spotyka się z Alicją - coraz bardziej nową przyjaciółką oczarowany. Wdowa po Szumilu nadal jednak ma kłopoty przez Siedleckich, którzy robią wszystko, by zmienić jej życie w Kazimierzu w piekło. Tymczasem Seba i Szarek próbują pomóc Dorianowi, który wciąż marzy o Ludmile.

"W rytmie serca" odcinek 73. - Polsat, godz. 22:10

