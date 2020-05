Program TV na niedzielę, 24.05.2020. Co obejrzeć w niedzielę, 24 maja w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w niedzielę, 24.05.2020? W programie TV na niedzielę, m.in. "Paranoja", "Stulecie Winnych", "Skok stulecia", "Pacific Rim", "Niezniszczalni", "Grace, księżna Monaco", "Próba sił". Sprawdź program telewizyjny na niedzielę, 24 maja 2020 roku!

Program tv na niedzielę, 24 maja 2020 r.:

Nick O'Brien stoi na czele cieszącej się złą sławą w przestępczym światku grupy agentów, którzy zasłynęli likwidacją najbardziej niebezpiecznych gangów. O'Brien stosuje metody równie brutalne jak jego przeciwnicy. Ray Merrimen, złodziej wizjoner, właśnie opuścił więzienie. Organizuje wielki skok. Gdy jeden z jego wspólników zdradza policji plan, do akcji wkracza ekipa O'Brien. Przeciwnik okaże się niezwykle wymagający, a jego plan bardziej wyrafinowany, niż przypuszczano.

"Skok stulecia" - TVN, godz. 20:00

Daleka przyszłość. Na dnie Oceanu Spokojnego otwiera się przejście między wymiarami. Na Ziemię przybywają potwory z kosmosu. Monstra o nazwie Kaiju pustoszą miasta. Mieszkańcy Ziemi postanawiają stanąć do walki. Zespół naukowców, wśród których jest doktor Newton Geiszler, usiłuje znaleźć słabe punkty Kaiju. By zyskać na czasie, armie z różnych krajów na świecie wystawiają do walki zaawansowane technologicznie roboty - Jaegery.

"Pacific Rim" - TVN7, godz. 20:00

Adam Cassidy jest wschodzącą gwiazdą międzynarodowej korporacji technologicznej. Wystarczy jednak jeden błąd, by Adam został zmuszony do zaryzykowania wszystkiego, co udało mu się osiągnąć. Młody mężczyzna staje się korporacyjnym szpiegiem, a jego zadaniem jest zdobycie sekretów handlowych konkurencyjnej firmy. W ten sposób trafia do bezlitosnego świata bogatych ludzi. Dostaje się w środek morderczej, wieloletniej rozgrywki pomiędzy dwoma gigantami branży technologicznej: Nicolasem Wyattem i Jockiem Goddardem.

"Paranoja" - TVP2, godz. 20:05

Ryszard traci nadzieję na wspólne życie z Manią. Postanawia zamknąć brwinowski rozdział i wyjechaćna Ziemie Zachodnie. Ania po raz kolejny odwiedza swojego męża. Zarzuca Kazimierzowi, że nie wywiązał się z obietnicy uratowania Pawła. Tymczasem Michał walczy o przestrzeganie prawa pracy. Śniegocki wstrzymuje budowę na podległym sobie odcinku z powodu braku zabezpieczeń dla robotników. Dochodzi do ostrej wymiany zdań z kierownikiem, który każe natychmiast wznowić prace i nadrobić przestój. Łucja wciąż zabiega o względy Walczaka, z nadzieją na upragnioną wolność.

"Stulecie Winnych" - TVP1, godz. 20:20

Nowym Jorkiem wstrząsa seria brutalnych morderstw dokonywanych na dzieciach. Pielęgniarka Maggie O'Connor samotnie wychowuje sześcioletnią Cody - córkę swojej siostry, narkomanki. Pewnego dnia jej siostrzenica zostaje porwana. Maggie uświadamia sobie, że uprowadzenie nie było przypadkowe. Cody ma bowiem niezwykłą moc, na którą wyznawcy szatana czekali od wieków. Maggie wraz z detektywem, któremu nieobce są zjawiska nadprzyrodzone, staje do walki o duszę dziecka.

"Próba sił" - TV4, godz. 21:50

Grace Kelly, amerykańska aktorka i zdobywczyni Oscara za rolę w filmie "Dziewczyna z prowincji", w 1956 r. zostaje żoną księcia Rainiera III. Porzuca Hollywood i dotychczasowy styl życia. Sześć lat później Grace znajduje się na emocjonalnym rozdrożu. Odwiedza ją Alfred Hitchcock, który proponuje powrót do fabryki snów poprzez zagranie głównej roli w filmie "Marnie". Grace musi wybrać pomiędzy życiem, do którego tęskni, a zaakceptowaniem roli księżnej Monako.

"Grace, księżna Monaco" - TVP1, godz. 22:30

Wendy spędza czas w wesołym miasteczku z chłopakiem, Jasonem, i przyjaciółmi z liceum. Atrakcją lunaparku jest potężny rollercoaster. Wendy ma wizję katastrofy, w której zginą wszyscy pasażerowie. Dziewczyna wpada w panikę, żąda, by ją wypuszczono. Dochodzi do kłótni, w efekcie młodzi ludzie zostają wyrzuceni. Chwilę później kolejka roztrzaskuje się o ziemię. Nastolatkowie, którzy ocaleli z katastrofy, wkrótce zaczynają ginąć w tajemniczych okolicznościach.

"Oszukać przeznaczenie 3" - TVN, godz. 22:55

Po śmierci matki Cheryl uświadamia sobie, że jej życie legło w gruzach. Kobieta zmaga się z uzależnieniem od heroiny i rozpadem małżeństwa. Postanawia samotnie przejść liczącą ponad 1500 km trasę - szlak turystyczny Pacific Crest Trail. Wyczerpująca podróż pozwala jej uporać się z tragedią i odzyskać poczucie sensu życia.

"Dzika droga" - Polsat Film, godz. 22:55

David Dunn jako jedyny spośród 131 pasażerów przeżył katastrofę pociągu. Mężczyzna wyszedł z wypadku bez szwanku. Nigdy nie chorował ani nie cierpiał wskutek złamań. Pewnego dnia David spotyka tajemniczego Elijaha - pasjonata komiksów, który twierdzi, że David jest jednym z Niezniszczalnych.

"Niezniszczalny" - Polsat, godz. 23:00

