Program TV na niedzielę, 26.04.2020. Co obejrzeć w niedzielę, 26 kwietnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w niedzielę, 26.04.2020? W programie TV na niedzielę, m.in. "Stulecie Winnych", "MasterChef Junior", "Eskorta", "W rytmie serca", "Iron Man", "Sherlock Holmes: Gra cieni". Sprawdź program telewizyjny na niedzielę, 26 kwietnia 2020 roku!

Program tv na niedzielę, 26 kwietnia 2020 r.:

Niezależna samotna farmerka Mary Bee Cudy podejmuje się misji, której bali się mężczyźni. Ma zawieźć trzy niepoczytalne kobiety na drugi koniec kraju, gdzie zajmie się nimi żona pastora. W podróży towarzyszy jej wdzięczny za ocalenie życia dezerter George Briggs.

"Eskorta" - TVP2, godz. 20:00

Jurorzy "MasterChefa Juniora" pokażą swoje drugie oblicze, dotąd nikomu nieznane. Z miłych, wspierających i roześmianych osób przemienią się w postaci rodem z najstraszniejszych horrorów. Zadanie, które przygotowali dla małych kucharzy, sprawi, że ciarki przejdą im po plecach! Zawodnicy zmierzą się też z kuchnią azjatycką. Wsparciem dla nich będzie Ola Nguyen, zwyciężczyni VII edycji "MasterChefa".

"MasterChef Junior" - TVN, godz. 20:00

Śląsk, lata 70. XX w. Dwudziestokilkuletni Rysiek Riedel poza podstawówką nie ukończył żadnej szkoły, nie ma też stałej pracy. Długowłosy chłopak zafascynowany kulturą hippisowską nie znajduje akceptacji u ojca. Między mężczyznami wciąż dochodzi do sprzeczek. Rysiek przyjaźni się z Indianerem, który podziela jego pasje muzyczne i zamiłowanie do eksperymentów z narkotykami. Mimo zawarcia małżeństwa i narodzin dzieci Rysiek nie myśli o stabilizacji. Jako wokalista bluesowego zespołu Dżem staje się idolem rzeszy fanów.

"Skazany na bluesa" - Stopklatka, godz. 20:00

Dzięki pomysłom genialnego inżyniera i multimilionera Tony'ego Starka zakłady zbrojeniowe Stark Industries są najnowocześniejsze na świecie. W celu prezentacji nowego wynalazku Tony jedzie do Iraku. Tam zostaje porwany przez oddział bojowników, którzy żądają, by stworzył im najnowszą broń. Starkowi w tajemnicy udaje się skonstruować superkombinezon bojowy i uciec z niewoli. Pobyt w obozie fanatyków zmienia jego poglądy, a wynalazek otwiera nowe możliwości.

"Iron Man" - TVN7, godz. 20:00

Wiosną 1945 roku Paweł pojawia się w Brwinowie z misją do wykonania. W willi Iwaszkiewiczów władza komunistyczna lokuje nowych lokatorów. Jarosław próbuje pracować, ale wrzaski pijanych radzieckich towarzyszy sprawiają, że między enkawudzistami i pisarzem dochodzi do awantury. Z armią wyzwolicieli do Brwinowa dociera również Jasiek. Pod koniec wojny pałac Wieruszów jest pełen rannych. Wśród nich jest Ryszard, kompan Jaśka z wojennej tułaczki. W szpitalu poznaje Manię. W ruinach Warszawy powoli budzi się życie.

"Stulecie Winnych" - TVP1, godz. 20:20

Thriller z 2001 roku. Doktor Miranda Grey (Halle Berry), pracująca jako psychiatra w zakładzie karnym, pewnego dnia budzi się w nim jako pacjentka na oddziale szpitalnym. Zupełnie nic nie pamięta z ostatnich wydarzeń poza tym, że miała wypadek samochodowy. Czy uda się jej udowodnić wszystkim, że nie popełniła morderstwa, o które jest oskarżana?

"Gothika" - Polsat Film, godz. 21:00

Kontynuacja przygód genialnego detektywa. Sherlock Holmes wraz z wiernym przyjacielem, doktorem Watsonem, stają przed trudnym zadaniem. Muszą powstrzymać piekielnie inteligentnego i przebiegłego profesora Jamesa Moriarty'ego, który nie cofnie się przed niczym, aby pogrążyć świat w chaosie i anarchii.

"Sherlock Holmes: Gra cieni" - TVN, godz. 21:30

Elżbieta próbuje uratować Marię z płonącego warsztatu… a Jeremi ucieka z miejsca pożaru, choć widzi, że w budynku, który pochłania ogień, są uwięzione dwie kobiety. Tymczasem Adam, gdy tylko dowiaduje się o podpaleniu, od razu jedzie do warsztatu… Z kolei doktor Zych tuż przed Wigilią robi wszystko, by przygotować święta idealne - nie tylko dla małego Kuby, ale też dla Ireny. A Robert wciąż nie radzi sobie z rozpaczą po utracie Agnieszki i wyznaje Annie, że postanowił nie obchodzić z córką Bożego Narodzenia.

"W rytmie serca" - Polsat, godz. 22:05

