Program TV na niedzielę, 28.06.2020. Co obejrzeć w niedzielę, 28 czerwca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Program tv na niedzielę - co w telewizji 28 czerwca? Tego dnia startuje wakacyjna trasa Dwójki, w tv będzie można tez obejrzeć kilka świetnych filmów m.in. "Transcendencja" i "Mroczny Rycerz powstaje". Sprawdź nasz program tv na niedzielę, 28.06.2020.

Program tv na niedzielę, 28 czerwca 2020 r.:

Neo zapada w śpiączkę i znajduje się na ziemi niczyjej, pomiędzy miastem maszyn a Matriksem. Trinity nieustannie czuwa przy ukochanym. Morfeusz obawia się, że Wybraniec, któremu poświęcił siły, jest tylko kolejnym systemem kontroli stworzonym przez twórców Matriksa. Gdy Neo opada z sił, agent Smith staje się coraz potężniejszy. Zaczyna zagrażać wszystkim systemom. Wyrocznia udziela Wybrańcowi ostatnich wskazówek. Trinity i Neo podejmują się ryzykownej wyprawy - wychodzą na powierzchnię i ruszają do miasta maszyn.

"Matrix Rewolucje" - TVN7, godz. 20;00

W niedzielę 28 czerwca w Nowym Targu startuje „Wakacyjna Trasa Dwójki”. W tym roku impreza przyjęła wyjątkową formułę – koncerty będą odbywać się dla widowni w zaparkowanych pod sceną samochodach. Najnowocześniejsza estrada plenerowa w kraju, największe gwiazdy polskiej muzyki, słynni zagraniczni wykonawcy i młodzi, utalentowani artyści – to wszystko czeka widzów w ramach 9 koncertów niesamowitego lata z Dwójką. Na początek, 28 czerwca, w koncercie na scenie usytuowanej na lotnisku w Nowym Targu wystąpią największe gwiazdy: Zenek Martyniuk, Weekend, Cleo, Piękni i Młodzi, Daj To Głośniej oraz Ronnie Ferrari. Koncert poprowadzą Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska.

"Lato, muzyka, zabawa - wakacyjna trasa Dwójki" - TVP2, godz. 20:00

Sophie pracuje w redakcji "The New Yorkera". Wkrótce ma poślubić Victora, który planuje otwarcie włoskiej restauracji. Narzeczeni udają się w podróż do Włoch. W Weronie przyszłego restauratora pochłaniają poszukiwania inspiracji do wymarzonego przedsięwzięcia. Sophie sama zwiedza miasto. Dociera do miejsca, gdzie według poety mieszkała Julia, bohaterka dramatu Szekspira. Tam nieszczęśliwie zakochani zostawiają przyczepione do muru listy. Amerykanka postanawia odszukać autorkę jednego z nich.

"Listy do Julii" - Stopklatka TV, godz. 20:00

Detektyw Jack Cates i zwolniony warunkowo więzień Reggie Hammond mają dwie doby na wytropienie i unieszkodliwienie pary bandytów, którzy zbiegli z aresztu i grasują w chińskiej dzielnicy San Francisco. Przestępca Albert Ganz i jego indiański partner Billy Bear muszą przeczekać weekend. Chcą zdobyć pół miliona dolarów. Pochodzące z napadu pieniądze ponownie trafiły do banku - można je odebrać dopiero w poniedziałek rano.

"48 godzin" - Polsat, godz. 22:00

Grupa amerykańskich naukowców pracuje nad stworzeniem pierwszego na świecie komputera obdarzonego ludzką inteligencją i empatią. Jeden z badaczy, Will, ginie z rąk terrorystów przeciwnych realizacji projektu. Wdowa po nim, Evelyn, postanawia przenieść umysł mężczyzny do pamięci komputera. Skutki operacji okazują się zaskakujące.

"Transcendencja" - TVP2, godz. 22:35

Minęło osiem lat, od kiedy Batman rozpłynął się w mrokach nocy, wziąwszy na siebie winę za śmierć Harveya Denta. Podczas jego nieobecności mieszkańcy Gotham City zdołali uporać się ze zorganizowaną przestępczością i ufnie patrzą w przyszłość. Niestety, nie mogą spać spokojnie. W mieście pojawiają się niebezpieczni przybysze: tajemnicza Kobieta-Kot oraz Bane, zamaskowany terrorysta, który planuje zrównać Gotham City z ziemią. Batman musi wrócić z wygnania, by ocalić miasto, które uznało go za wroga.

"Mroczny Rycerz powstaje" - TVN, godz. 22:35

