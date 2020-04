Program tv na niedzielę, Święto Narodowe Trzeciego Maja, 3.05.2020. Co obejrzeć 3 maja w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Święto Narodowe Trzeciego Maja w tym roku wypada w niedzielę, a to oznacza ogromną dawkę filmów oraz seriali! Z pewnością każdy z was znajdzie coś dla siebie, aby spędzić ten dzień w podniosłym nastroju. Sprawdźcie, co warto obejrzeć w niedzielę, 3 maja 2020 roku w TV! To majówkowe hity na niedzielę!

Program tv na Święto Narodowe Trzeciego Maja, 3.05.2020 r.:

Pierwsza część komediowej sagi o zwaśnionych rodzinach Pawlaków i Kargulów, które nie mogą bez siebie żyć. Przedwojenny spór o miedzę i krowę Kargula, która weszła Pawlakom w szkodę, znajduje nieoczekiwane rozstrzygnięcie po wojnie. Do porozumienia stron jednak daleko. Zajadłe spory sąsiadów, ciągnące się kilkadziesiąt lat, kończą się wreszcie dzięki Witii, synowi Pawlaka, i Jadźce, córce Kargula.

"Sami swoi" - Polsat, godz. 14:10

Jorday Jaye jest gwiazdą. Marzy o tym, by żyć jak zwyczajny nastolatek. Pragnąc uciec przed tłumem rozgorączkowanych fanek, ukrywa się w domu przyjaciółki z dzieciństwa, Emily Lowe. Młodzi ludzie odkrywają, że choć pochodzą z różnych światów, wiele ich łączy.

"Po prostu być" - TVP2, godz. 18:30

Dwie świetnie uczące się nastolatki postanawiają nadrobić stracony czas i przeżyć imprezę życia. Amy (Kaitlyn Dever) i Molly (Beanie Feldstein) są dwiema przyjaciółkami, które przez cztery lata ogólniaka pilnie się uczyły, aby zostać prymuskami. Jednak w przeddzień ukończenia szkoły zaczynają żałować, że poświęciły nauce wszystko. Marzą, aby nadrobić stracony czas i pewnej nocy postanawiają imprezować do upadłego. Zwariowana komedia opowiadająca o dwóch ambitnych uczennicach, które pod koniec ogólniaka zaczynają żałować swoich życiowych wyborów. W ich role wcielają się Kaitlyn Dever (Mój piękny syn) oraz Beanie Feldstein (Lady Bird), która za stworzoną przez siebie kreację otrzymała nominację do Złotego Globu. W jednej z głównych ról w filmie pojawia się znana z serialu Przyjaciele Lisa Kudrow. Obraz jest reżyserskim debiutem popularnej aktorki Olivii Wilde (serial Dr House).

"Szkoła melanżu" - Cinemax, godz. 20:00

Amerykanka irlandzkiego pochodzenia, Anna Brady, wybiera się do Dublina, by oświadczyć się chłopakowi, Jerry'emu. Dziewczyna chce zrobić to 29 lutego, ponieważ irlandzka tradycja głosi, iż tego dnia mężczyzna musi przyjąć propozycję małżeństwa. Samolot, którym Anna leci do Dublina, z powodu burzy zostaje skierowany do Cardiff. Zdeterminowana dziewczyna nie rezygnuje z planu, a poznany barman, Declan O'Callaghan, zobowiązuje się pomóc jej w dotarciu do celu. Podczas podróży po Zielonej Wyspie rodzi się między nimi wzajemna fascynacja.

"Oświadczyny po irlandzku" - TVP2, godz. 20:05

Lizzie jest rozwódką, która walczy o opiekę nad synem. Pogrążona w depresji kobieta powoli traci kontakt z rzeczywistością. Pewnego dnia jej ścieżki krzyżują się z dziewczynką o imieniu Lola. Kobieta wierzy, że jest ona jej córką, którą straciła 7 lat wcześniej w pożarze szpitala. Owładnięta obsesją Lizzie zaprzyjaźnia się z matką Loli - Claire - i wkracza w życie jej rodziny, budząc podejrzenia u Claire. Konfrontacja kobiet ujawnia głęboko ukryte sekrety i szokującą prawdę.

"Tajemnica anioła" - HBO, godz. 20:10

Na odludziu znaleziono ciało pięknej dziewczyny. Wszystko wskazuje na to, że nie zmarła śmiercią naturalną. Dwaj patolodzy sądowi, ojciec i syn, w ciągu jednej nocy muszą ustalić przyczynę zgonu. Pracują metodycznie i spokojnie. Odrzucają tropy, których nie da się wyjaśnić naukowo. Wkrótce będą zmuszeni zweryfikować wszystkie przekonania. Nic, z czym się do tej pory zetknęli, nie przygotowało ich na konfrontację z koszmarną prawdą.

"Autopsja Jane Doe" - Ale kino+, godz. 20:10

Jupiter Jones, córka rosyjskich imigrantów, urodziła się pod dobrą gwiazdą. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że dziewczyna stworzona jest do wielkich rzeczy. Dorosła Jupiter średnio radzi sobie w życiu. Zarabia jako pomoc domowa w Chicago. Ma też za sobą serię nieudanych związków. Pewnego dnia na Ziemię przybywa Caine Wise, którego celem jest odnalezienie Jupiter. Były zwiadowca wojskowy uświadamia jej, że tylko ona może się przyczynić do zmiany układu sił we wszechświecie.

"Jupiter: Intronizacja" - TVN, godz. 21:30

W okresie zimnej wojny organizacja o nazwie "Patriot" utworzyła zespół, składający się z superbohaterów pochodzących z kilku republik ZSRR. Przez wiele lat ukrywali oni swoją tożsamość. Trudne czasy zmuszą ich do podjęcia walki.

"Guardians: Misja superbohaterów" - TV Puls, godz. 21:50

Francja, lata 90. XX wieku. Epidemia AIDS zbiera żniwo, lecz rządzący oraz firmy farmaceutyczne udają, że nie widzą zagrożenia. Członkowie stowarzyszenia ACT UP postanawiają walczyć o prawa ludzi zarażonych wirusem HIV.

"120 uderzeń serca" - Ale kino+, godz. 21:50

Zarozumiały i egoistyczny Phil Connors, spec od telewizyjnych programów o pogodzie, po raz kolejny jedzie do Pensylwanii, by uczestniczyć w Dniu Świstaka. Nie ma jednak pojęcia, że tym razem los spłata mu przykrą niespodziankę. Mężczyzna wpada w pułapkę czasu. Uwięziony, przeżywa swoistą przemianę, staje się lepszym człowiekiem, zaczyna powoli dostrzegać innych ludzi. Odnajduje też prawdziwą miłość.

"Dzień świstaka" - TV 4, godz. 22:00

Po śmierci matki, pochodzącej z chłopskiej rodziny kaszubskiej, Mateusz Kroll zostaje przygarnięty przez arystokratyczną rodzinę ojca. Chłopiec dorasta w pałacu wraz z przyrodnim rodzeństwem. Zakochuje się w Maricie von Krauss. Czasy są niespokojne, a w państwie pruskim narastają napięcia polityczne.

"Kamerdyner" - TVP1, godz. 22:25

