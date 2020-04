Program TV na piątek, 1.05.2020. Co obejrzeć w piątek 1 maja w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w piątek, 1.05.2020? W programie TV na piątek, m.in. "Ślub od pierwszego wejrzenia", "Sami swoi", "Niania w Nowym Jorku", "Mission: Impossible IV - Protokół duchów" i "Duchy moich byłych". Sprawdź program telewizyjny na piątek, 1 maja 2020 roku!

Program tv na piątek, 1 maja 2020 r.:

Agent IMF Ethan Hunt oraz jego współpracownicy zostają oskarżeni o dokonanie ataku terrorystycznego na Kreml. Ścigany przez Rosjan i Amerykanów zespół staje do walki. Zmuszeni do życia w ukryciu, pozbawieni specjalistycznych urządzeń agenci starają się odzyskać dobre imię. Trafiają na ślad spisku mogącego doprowadzić do wojny nuklearnej.

"Mission: Impossible IV - Protokół duchów" - TVN, godz. 20:00

"Mission: Impossible IV - Protokół duchów", czyli czwarta część przygód Ethana HuntaZobacz więcej

Lekkomyślny, ceniący ponad wszystko dobrą zabawę Connor nie myśli o tym, żeby się ustatkować, w przeciwieństwie do młodszego brata, w którego ceremonii ślubnej ma uczestniczyć. Podczas uroczystości mężczyznę nawiedzają duchy byłych dziewczyn, z którymi rozstawał się zawsze z własnej inicjatywy i zazwyczaj w nieprzyjemnych okolicznościach. Przewodniczką po świecie byłych narzeczonych jest pierwsza miłość Connora, Jenny.

"Duchy moich byłych" - TVN Fabuła, godz. 20:00

"Duchy moich byłych". Sympatyczna komedia romantycznaZobacz więcej

Pierwsza część komediowej sagi o zwaśnionych rodzinach Pawlaków i Kargulów, które nie mogą bez siebie żyć. Przedwojenny spór o miedzę i krowę Kargula, która weszła Pawlakom w szkodę, znajduje nieoczekiwane rozstrzygnięcie po wojnie. Do porozumienia stron jednak daleko. Zajadłe spory sąsiadów, ciągnące się kilkadziesiąt lat, kończą się wreszcie dzięki Witii, synowi Pawlaka, i Jadźce, córce Kargula.

"Sami swoi" - Polsat, godz. 20:05

"Sami swoi", czyli kultowa komedia Sylwestra ChęcińskiegoZobacz więcej

Sandra pracuje w fabryce w Seraing. Zakład boryka się z problemami finansowymi. Aby wystarczyło pieniędzy na premie dla załogi, należy zwolnić etat. Podjęta zostaje decyzja o zwolnieniu Sandry. Chcąc zachować posadę, dziewczyna musi przekonać kolegów, by w imię solidarności zrezygnowali z gratyfikacji.

"Dwa dni, jedna noc" - Ale Kino+, godz. 20:10

Bohaterowie 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wkraczają w kolejne etapy swoich związków. Wydaje się, że największy kryzys mają Joanna i Adam po tym, jak Asia przyjechała do męża, a potem nagle zdecydowała się wyjechać.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" - TVN7, godz. 20:30

Mama Joanny wpływa na jej złą relację z Adamem? Oliwia dominuje w związku z Łukaszem!Zobacz więcej

Uczestnicy programu spróbują sprostać wyzwaniom, które wymagają empatii i kreatywności. Tematem przewodnim odcinka będą emocje. Wrażliwość, opiekuńczość oraz skłonność do wyrażania emocji to cechy postrzegane przez wielu panów jako niemęskie. Bohaterowie odwiedzą leśny szpital dla dzikich zwierząt. Jednak najtrudniejsze wyzwanie czeka na nich później w przedszkolu. Mężczyźni wcielą się w postacie z bajek.

"Ośmiu wspaniałych" - TVP1, godz. 20:35

Annie Braddock, absolwentka antropologii, nie ma pomysłu na to, co robić po studiach. Podczas spaceru w parku poznaje Panią X i jej synka. Nowa znajoma proponuje Annie pracę w charakterze opiekunki do dziecka. Dziewczyna przyjmuje ofertę. Państwo X nie mają czasu dla małego Grayera, który jak każde dziecko potrzebuje dużo miłości i ciepła. Annie stara się wynagrodzić chłopcu zaniedbanie ze strony rodziców. Sprawy komplikują się, gdy na horyzoncie pojawia się przystojny chłopak. Anna nazywa go Harvardzkim Ciachem.

"Niania w Nowym Jorku" - TVP2, godz. 21:15

"Niania w Nowym Jorku". Obłuda i egoizm za zasłoną blichtru, prestiżu i bogactwa Zobacz więcej

Robert MacDougal cieszy się reputacją jednego z najlepszych złodziei dzieł sztuki. Kiedy w Nowym Jorku zostaje skradziony bezcenny obraz Rembrandta, Robert staje się głównym podejrzanym. Towarzystwo ubezpieczeniowe, które z powodu kradzieży narażone jest na ogromną stratę, postanawia wysłać detektyw Virginię Baker, by rozpracowała włamywacza i złapała go na gorącym uczynku. Wkrótce dziewczyna nawiązuje znajomość z Robertem, podając się za złodziejkę. Od tej pory zaczynają współpracować. Razem podróżują i opracowują plany skoków.

"Osaczeni" - TVP1, godz. 21:25

"Osaczeni" - przebojowa sensacja w gwiazdorskiej obsadzie! Zobacz więcej

Nowy Jork, Harlem, lata 70. XX wieku. Gangster Frank Lucas przejmuje kontrolę nad handlem narkotykami. Na jego zlecenie heroina jest przemycana z Bangkoku w bagażach amerykańskich żołnierzy, którzy polegli na wojnie w Wietnamie. Policja przymyka oko na poczynania mafiosa do momentu pojawienia się detektywa Richiego Robertsa. Nieprzekupny stróż prawa postanawia rozpracować organizację Lucasa i postawić króla Harlemu przed sądem. Rozpoczyna się rozgrywka między policjantem i gangsterem.

"Amerykański gangster" - TVN7, godz. 21:30

"Amerykański gangster". Solidny kawałek kina sensacyjnego w starym, dobrym styluZobacz więcej

Sprawdź pełny program telewizyjny na piątek, 1.05.2020 >>