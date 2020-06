Program tv na piątek, 12.06.2020. Co obejrzeć 12 czerwca w telewizji? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Program tv na piątek - dziś w tv nie tylko serial "Cena wolności". 12 czerwca w telewizji również m.in. "Doktor No", "Wkręceni" i "72 godziny". Co jeszcze w piątek w TV? Sprawdź program telewizyjny na 12.06.2020. Tak zapowiada się telewizyjny początek weekendu!

Program tv na piątek, 12 czerwca 2020 r.:

Podczas pierwszej misji agent 007 będzie musiał stawić czoła złowieszczemu Chińczykowi zwanemu "doktorem No", który usiłuje wywołać trzecią wojnę światową, skradłszy rakiety z przylądka Canaveral. Na Jamajce trzej udający ślepców Murzyni zabijają agenta brytyjskiego wywiadu oraz jego sekretarkę i ukrywają ich ciała. Z tego powodu Bond musi przerwać wizytę w kasynie i podjąć śledztwo na miejscu. Po wylądowaniu na wyspie staje się obiektem zainteresowania zarówno agenta CIA Feliksa Leitera, jak i ludzi doktora No.

"Doktor No" - TVP Kultura, godz. 20:00

Franek "Franczesko" Szpak, Zenobiusz "Fikoł" Kozioł i Tomek "Szyja" Zarówny razem pracują w śląskiej fabryce samochodów, razem spędzają wolny czas i razem zostają zwolnieni. Posiadacz najwyższej odprawy, Franek, zaprasza kolegów na szalony weekend w Warszawie. Gdy bez grosza wracają ze stolicy wypożyczonym autem z niemiecką rejestracją, po drodze kończy im się paliwo. Komendant Grygalewicz bierze ich za wyczekiwanych inwestorów z Niemiec. Rozpoczyna to lawinę zdarzeń, która wstrząsa kompanami i społecznością malowniczego Zarzecza.

**"Wkręceni" - Polsat, godz. 20:05

Historia płatnej zabójczyni. Jej obsesją jest odnalezienie i zniszczenie ludzi, którzy zamordowali jej rodziców. Wśród morderców do wynajęcia Cataleya należy do najlepszych. Jest niezwykle skuteczna. Z każdym wykonanym zleceniem zabójczyni zbliża się do celu.

"Colombiana" - TVN, godz. 20:05

Hrabina przyłapuje Polinę w bibliotece czytającą Goethego. Dziewczyna odmawia przygotowania pokoju młodemu księciu Siergiejowi Gołowinowi. Pani wysyła ją za karę do pracy przy wypalaniu węgla drzewnego. Dymitr jest oburzony na brata za traktowanie Poliny, jak zwykłej dziewczyny pańszczyźnianej. Kiedy dowiaduje się, gdzie ta odbywa karę, jedzie ją ratować. Tymczasem hrabia, któremu dziewczyna od pierwszego spotkania wpadła w oko, też postanawia ją wyciągnąć z lasu. Nadarza się okazja. Dowiaduje się, że księżniczka Nikitska, spokrewniona z samym imperatorem, jest na wydaniu. Planuje zapoznać ją z Dymitrem na polowaniu. Jego organizację zleca żonie. Hrabina zastanawia się, kto jest na tyle obyty, by mógł jej pomóc. Przypomina sobie o Polinie wychowance zmarłego księcia. Dziewczyna wraca do Gołowinki.

"Cena wolności" odcinek 4. - TVP1, godz. 20:35

Agent CIA Ethan Renner dowiaduje się, że jest śmiertelnie chory. Postanawia wykorzystać ostatnie miesiące życia, by odbudować zaniedbane relacje z żoną i córką. Niebawem okazuje się, że nie jest mu pisana wcześniejsza emerytura. Ponieważ jest specjalistą w zwalczaniu terroryzmu, kontaktuje się z nim agentka CIA. Proponuje układ. Jeśli w czasie 72 godzin Ethan zlikwiduje przestępcę o pseudonimie "Wilk", dostanie eksperymentalne lekarstwo, które ocali mu życie. W trakcie ryzykownej misji Ethan musi zajmować się nastoletnią córką.

"72 godziny" - TVP1, godz. 21:40

Emma i Dexter kończą studia na Uniwersytecie Edynburskim. W nocy 15 lipca 1988 r. po świętowaniu rozdania dyplomów trafiają do jej mieszkania. Następnego dnia każde rusza w swoją stronę. Ona marzy o karierze pisarki. Zanim jej książka dla dzieci odniesie sukces, dorabia jako kelnerka w meksykańskim barze, gdzie poznaje początkującego komika Iana. Tymczasem Dexter zostaje gospodarzem telewizyjnego show. Przez kilkanaście lat oboje utrzymują ze sobą kontakt. Każdego roku, 15 lipca spotykają się lub rozmawiają przez telefon.

"Jeden dzień" -TVP2, godz. 21:40

Dallas, rok 1963. Butch Haynes w młodości dokonał napadu z bronią w ręku. Otrzymał za to niewspółmierny do przewinienia wyrok czterdziestu lat pozbawienia wolności. Mężczyzna ucieka z więzienia. Ponieważ do tego właśnie zakładu karnego ma przybyć za kilka dni prezydent John F. Kennedy, schwytanie przestępcy staje się punktem honoru policji. W pościgu bierze udział Garnett, który kiedyś wpłynął na wymiar kary dla Haynesa. Zbieg po drodze zabiera zakładnika, siedmioletniego Phillipa Perry'ego.

"Doskonały świat" - TVN, godz. 22:20

