Program tv na piątek, 14.02.2020. Co obejrzeć w Walentynki w telewizji? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Program tv na Walentynki 2020 - podpowiadamy, co warto obejrzeć w telewizji w piątek, 14 lutego. Wśród naszych propozycji m.in. "Thor: Ragnarok", kultowy "Dziennik Bridget Jones" oraz "Nie cierpię walentynek". Sprawdź nasze hity dnia na piątek, 14.02.2020.

Program tv na piątek, 14 lutego 2020 r.:

Los nie sprzyja Thorowi. Bohater został pozbawiony młota. Uwięziono go po drugiej stronie wszechświata. Musi powrócić do Asgardu, aby ocalić świat przed marzącą o zagładzie cywilizacji potężną i złowrogą Helą. Wcześniej zostaje zmuszony do wzięcia udziału w turnieju gladiatorów, gdzie przyjdzie mu stoczyć pojedynek na śmierć i życie z przyjacielem - Hulkiem.

"Thor: Ragnarok" - Polsat, godz. 20:00

Rok 1876. Leopold, zubożały angielski książę, który niedawno przeniósł się z wujem do Nowego Jorku, uczestniczy w przyjęciu wraz z licznymi pannami z zamożnych domów. Kiedy książę dostrzega dziwnie ubranego człowieka, próbuje go zatrzymać. Podążając za uciekającym nieznajomym, dociera do mostu. Między mężczyznami dochodzi do szarpaniny. Obaj wpadają do rzeki. Wszystko wokół zmienia się. Leopold dowiaduje się, że przeniósł się w XXI wiek za sprawą zafascynowanego podróżami w czasie Stuarta. Wkrótce poznaje jego byłą dziewczynę, Kate.

"Kate i Leopold" - Stopklatka TV, godz. 20:00

Bridget Jones, trzydziestodwulatka z nadwagą, budzi się w noworoczny ranek w domu rodziców. Jej życie wydaje się nie mieć sensu. Bridget postanawia to zmienić - chce stracić parę kilogramów, mniej palić i ograniczyć alkohol, a przede wszystkim przestać fantazjować na temat szefa, Daniela Cleavera. Wszystko po to, aby znaleźć upragnionego mężczyznę. Bridget poznaje przystojnego prawnika, Marka Darcy'ego, w którym matka kobiety widzi idealnego kandydata na męża. Niestety, jego niefortunna wypowiedź przekreśla szansę na znajomość z panną Jones.

"Dziennik Bridget Jones" - TVN Fabuła, godz. 20:00

Brian O'Conner i jego dziewczyna Mia Toretto doprowadzają do kraksy autobusu wiozącego skazanych do więzienia. W wyniku akcji z transportu ucieka brat Mii, Dominic "Dom" Toretto. Trójka spotyka się w Rio de Janeiro, gdzie dokonuje kradzieży trzech aut. Mia odjeżdża fordem GT40. Brian i Dominic zostają schwytani przez ludzi mafiosa Hernana Reyesa. Agent Luke Hobbs z Diplomatic Security Service ściga złodziei. Dominic i Brian decydują się na ostatnią akcję - postanawiają obrabować Reyesa. Boss trzyma gotówkę w 10 różnych miejscach w mieście.

"Szybcy i wściekli V" - TVN, godz. 20:00

Ten dzień w Majakach zacznie się bardzo niewinnie. Auguścikowa poddaje Strusia ostatecznym próbom zanim odpowie na jego propozycję małżeństwa. Nietypowa próba zostaje zaliczona, ale na przyjęcie oświadczyn pan Struś będzie musiał jeszcze chwilę poczekać. Wydaje się, że życie uczuciowe Sylwii ustabilizowało się. Dawid wyjeżdża do Warszawy. Ma zakończyć wszystkie sprawy w Fundacji i zakończyć relację z Martą. Nieoczekiwanie Marta prosi o pomoc. Musi pojechać do letniego domu przyjaciółki, a jej samochód zepsuł się. Razem ruszają w podróż. Tymczasem Sylwia z Traczykiem i Jurkiem kończą sprawę niebieskich chemikaliów...

"Blondynka" odcinek 99. - TVP1, godz. 20:35

Nastoletni Ethan Wate mieszka w Karolinie Południowej, w miasteczku Gatlin. Od miesięcy śni mu się piękna nieznajoma. W koszmarnych snach nie może puścić jej ręki. Pewnego dnia na szkolnym korytarzu Ethan spotyka dziewczynę ze snów. Lena Duchannes mieszka w posiadłości wuja Macona, uważanego za szaleńca i czciciela szatana. Dziewczyna nie szuka towarzystwa rówieśników. Mimo to między nią a Ethanem rodzi się uczucie, które dla chłopaka staje się zagrożeniem - Lenie nie wolno wiązać się ze zwykłymi śmiertelnikami.

"Piękne istoty" - TVP2, godz. 20:40

Robert jest samotnym ojcem 10-letniego Filipa. Pracuje jako muzyk w orkiestrze symfonicznej, wiedzie spokojne i uporządkowane życie. Pewnego dnia poznaje Martę, przebojową instruktorkę fitness. Marta onieśmiela Roberta, który nie ma czasu na sport. Jego życie kręci się wokół problemów wychowawczych, koszy pełnych prania i klasówek z matematyki. Okaże się, czy dwie osoby o różnych charakterach i stylach życia znajdą wspólny język.

"Całe szczęście" - Canal+, godz. 21:00

Genevieve Gernier jest właścicielką kwiaciarni położonej w centrum Brooklynu. W życiu osobistym stara się przestrzegać pewnej zasady - nigdy nie umawiać się z jednym mężczyzną na więcej niż pięć randek. Uważa, że w ten sposób nikt nie złamie jej serca, ponieważ nie będzie miał na to wystarczającej ilości czasu. Pewnego dnia Genevieve poznaje przystojnego i czarującego Grega Gatlina. Znajomość szybko przeradza się w romans, który powinien zakończyć się na piątej randce. Kobieta musi podjąć decyzję, czy powinna zrezygnować z tej znajomości.

"Nie cierpię walentynek" - TVN7, godz. 22:05

Sprawdź pełny program telewizyjny na piątek, 14.02.2020 >>