Program TV na piątek, 17.04.2020. Co obejrzeć w piątek, 17 kwietnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w piątek, 17.04.2020? W programie TV na piątek, m.in. "Kogel-mogel", "Legion samobójców", "Ośmiu wspaniałych", "Ślub od pierwszego wejrzenia", "Być jak Czesław Niemen" oraz "Mama i ja". Sprawdź program telewizyjny na piątek, 17 kwietnia 2020 roku!

Program tv na piątek, 17 kwietnia 2020 r.:

Dziewczyna ze wsi, Katarzyna Solska, stara się o przyjęcie na studia. Po egzaminach wraca do domu i dowiaduje się, że rodzice chcą ją wydać za bogatego sąsiada. Kasia wpada w rozpacz, próbuje się sprzeciwić decyzji rodziców, ale zostaje zamknięta w pokoju. W dniu wizyty narzeczonego ucieka przez okno i z poczty dzwoni na uczelnię. Otrzymuje mylną informację i jest przekonana, że nie została przyjęta na studia. Zrezygnowana wraca do domu i zgadza się na ślub. Jednak w przeddzień wesela przychodzi zawiadomienie o przyjęciu na uniwersytet.

"Kogel-mogel" - Polsat, godz. 20:00

Amerykańska agencja rządowa o nazwie A.R.G.U.S. decyduje się stworzyć drużynę o nazwie "Legion samobójców" składającą się z najgorszych przestępców. Jej szefową zostaje Amanda Waller, a w skład ekipy wchodzą: szalona Harley Quinn, Deadshot, Katana oraz Rick Flagg. Ich zadaniem jest wykonywanie niebezpieczniejszych misji w zamian za zredukowanie wyroków.

"Legion samobójców" - TVN, godz. 20:00

Rachel to rozważna młoda kobieta, która wytrwale poszukuje partnera. Pewnego dnia, po przyjęciu urodzinowym z okazji trzydziestych urodzin, budzi się w łóżku z przystojnym mężczyzną. Stwierdza, że jest to narzeczony jej najlepszej przyjaciółki. Rachel chciałaby zapomnieć o tym wydarzeniu, lecz przekonuje się, że jest w mężczyźnie zakochana.

"Pożyczony narzeczony" - TVN Fabuła, godz. 20:00

Leonard Shelby i jego żona zostali napadnięci. W wyniku tego zdarzenia mężczyzna stracił pamięć krótkotrwałą. Nie pamięta o rzeczach, które zdarzyły się zaledwie 15 minut wcześniej, mimo to prowadzi własne śledztwo, by znaleźć napastnika i pomścić śmierć żony. Aby poradzić sobie z lukami w pamięci, Shelby prowadzi notatki i robi zdjęcia, a najważniejsze informacje tatuuje sobie na ciele. Natalia i Ted proponują mu pomoc w odnalezieniu sprawcy napadu. Może się jednak okazać, że nie są oni godni zaufania.

"Memento" - Ale kino+, godz. 20:10

Bohaterowie "8 Wspaniałych" spróbują zmierzyć się z tematem ojcostwa i bycia “prawdziwym facetem”. Zastanowią się, czy prawdziwy mężczyzna to wojownik i lider, który prowadzi i motywuje drużynę do osiągnięcia celu, czy raczej nauczyciel i opiekun, chroniący rodzinę i objaśniający świat dzieciom. W znalezieniu odpowiedzi na ważne pytania pomoże Marta Manowska, która przygotowała dla uczestników prawdziwie “męskie” atrakcje.

"Ośmiu Wspaniałych" - TVP1, godz. 20:30

Z okazji 80. urodzin Czesława Niemena przedstawione zostaną niezapomniane utwory artysty w nowych aranżacjach. Wystąpią m.in.: Kayah, Stanisław Soyka, Sławek Uniatowski, Igor Herbut, Sebastian Karpiel-Bułecka, Olga Szomańska, Mateusz Ziółko, Janusz Radek oraz córki legendarnego muzyka, Natalia i Nora. Artystom będzie towarzyszyć 25-osobowa orkiestra kameralna pod kierunkiem Zygmunta Kukli. Wśród wykonanych utworów znajdą się m.in.: "Dziwny jest ten świat", "Sen o Warszawie", "Jednego serca", "Wspomnienie", "Czy mnie jeszcze pamiętasz".

"Być jak Czesław Niemen" - TVP2, godz. 20:35

Po pięknych chwilach jakie doświadczyły małżeństwa w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia", przychodzi czas na powrót do codzienności. Agnieszka i Wojtek wciąż są nierozłączni, natomiast Joanna pragnie zostać sama i wrócić do domu w pojedynkę. U par pojawia się też zwątpienie, kryzys i strach przed niewiadomym.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" - TVN7, godz. 21:00

Jim Stone i David Waters to dwaj niczym niewyróżniający się pracownicy administracji policyjnej. Do biura ewidencji dowodów, gdzie pracują, codziennie trafia wiele cennych przedmiotów - warte niebagatelne kwoty narkotyki i pieniądze skonfiskowane w trakcie akcji. Tymczasem zarobki pozostawiają wiele do życzenia. Pewnego dnia Stone dostaje informację o handlarzu heroiną, który wyłożył ogromną sumę pieniędzy na kaucję za dilera. Mężczyźni wyczuwają okazję na zdobycie gotówki. Wpadają na pomysł obrabowania skarbca handlarza.

"Skarbiec" - TVP1, godz. 21:20

Andy to chemik i wynalazca, który nie najlepiej radzi sobie w życiu. Mężczyzna ukrywa problemy przed apodyktyczną matką. Pewnego dnia postanawia zabrać ją ze sobą w podróż i tym samym pomóc jej odzyskać dawną miłość. Wyruszają na ośmiodniową wyprawę, podczas której nieustannie dochodzi między nimi do spięć. Jednocześnie Andy próbuje rozreklamować nowy wynalazek - ekologiczny proszek czyszczący.

"Mama i ja" - TVP2, godz. 22:30

