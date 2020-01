Program TV na piątek, 31.01.2020. Co obejrzeć 31 stycznia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w piątek, 31.01.2020? W programie TV na piątek, m.in. "Blondynka", "Terminator II: dzień sądu", "Archiwista" i "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów". Sprawdź program telewizyjny na piątek, 31 stycznia 2020 roku!

Program tv na piątek, 31 stycznia 2020 r.:

Dzielna drużyna Avengers pod wodzą Kapitana Ameryki i Czarnej Wdowy wyrusza do Nigerii. Ich celem jest powstrzymanie kryminalisty Brocka Rumlowa, który razem ze współpracownikami zaatakował laboratorium chemiczne w Lagos. Celem złoczyńców jest zdobycie wirusa. Avengersom udaje się udaremnić niecny plan. W efekcie ich akcji dochodzi do poważnych zniszczeń i strat w cywilach. Zaniepokojone władze postanawiają wprowadzić ustawę, która umożliwi kontrolę działań superbohaterów. Rządowy projekt budzi obawy niektórych członków Avengers.

"Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów" - Polsat, godz. 20:00

Porucznik Ford Brody wyjeżdża do Japonii, gdzie jego ojciec próbuje wyjaśnić zagadkę śmierci żony. Według niego rząd japoński ukrywa istnienie tajemniczej i potężnej siły, która jest odpowiedzialna za śmierć pani Brody. Nieprawdopodobna na pozór teoria znajduje potwierdzenie w rzeczywistości. Na świat wydostaje się gigantyczny, śmiercionośny drapieżnik - Godzilla.

"Godzilla" - TVN, godz. 20:00

Mikołaj jest w szczęśliwym związku z Doris, lecz wciąż nie może się zdecydować na oświadczyny. Małgorzata i Wojtek muszą zmierzyć się z chorobą adoptowanej Małgosi. Związek Kariny i Szczepana nie przetrwał próby czasu, chociaż oboje są w sobie nadal zakochani. Boże Narodzenie przynosi zmiany w relacjach bohaterów.

"Listy do M. 2" - TVN7, godz. 20:00

Nowy dzień nie zaczyna się dla Sylwii dobrze. Najpierw poranna sprzeczka z Dawidem, potem decyzja o zawieszeniu w prawach weterynarza. Sylwia jest w kropce. W schronisku niespodziewanie rozprzestrzenia się epidemia. Sylwia musi wymyślić coś, żeby ocalić psy, a w dodatku jest wzywana do rodzącej klaczy. Jak na zawieszonego weterynarza ma sporo obowiązków. Na nieszczęście jej działania nagrywa powiatowy inpektor. Tym samym zdobywa dowód, że Sylwia praktykuje mimo zakazu. Los doktor Kubus wydaje się przesądzony. Paweł jedzie z Jasiunią podpisać dokumenty u notariusza. Zofia ma oficjalnie przekazać mu swoją część siedliska po ciotce Leokadii. U notariusza ma też się pojawić Zofia...

"Blondynka" - TVP1, godz. 20:35

Katniss Everdeen przebywa w odizolowanym podziemnym Dystrykcie 13. Wbrew propagandzie ten dystrykt przetrwał zemstę Kapitolu. Dziewczyna powraca do zdrowia i zostaje przedstawiona nowej przywódczyni rebeliantów, Almie Coin. Pani prezydent prosi ją, by stała się Kosogłosem, symbolem buntu, ale ona odmawia. Tymczasem rebelianci pod wodzą Almy Coin przygotowują się do walki z dyktatorską władzą. Widząc, że Peeta ulega manipulacjom Kapitolu, Katniss ostatecznie przyłącza się do walczących.

"Igrzyska śmierci: Kosogłos. Częśc 1" - TVP2, godz. 20:40

W archiwum zirytowana Zuza czyta na głos artykuł o tym, jak o zastępca komendanta, Strączek, rozwikłał sprawę Jana Gołki. W tym czasie Henryk porządkuje teczki, które mają trafić na przemiał. Nagle sięga po jedną z nich i kładzie przed Wasiluk. Akta dotyczą morderstwa prokuratora Dariusza Zwolińskiego. Co ciekawe, z jego mieszkania pełnego biżuterii i antyków, zginął jedynie klaser ze starymi monetami. Wieczorem, gdy Zuza sprawdza w internecie informacje na temat skradzionych okazów, w mieszkaniu zjawia się jej młodszy brat. Rodzice wyrzucili go z domu. Zuzia ostatecznie przygarnia chłopaka, a on w chwilę później odwdzięcza się jej informacją na temat Dark Nettu, miejsca, w którym handluje się półlegalnie.

"Archiwista" - TVP1, godz. 21:30

Terminator T-800, wojownik z przyszłości, robot w ludzkiej postaci, ma za zadanie uchronić od śmierci Sarę Connor i jej 10-letniego syna, Johna. Zgodnie z wiedzą wojowniczego cyborga pewnego dnia chłopak poprowadzi ludzi do walki przeciw maszynom i okaże się wybawcą Ziemi. Musi więc przeżyć, by wszystko odbyło się zgodnie z przeznaczeniem. T-800 i Sarah mają przeciwko sobie niezniszczalnego przeciwnika - wysłanego również z przyszłości, okrutnego i precyzyjnego w działaniu cyborga T-1000.

"Terminator II: dzień sądu" - TVN, godz. 22:40

