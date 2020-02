Program TV na poniedziałek, 10.02.2020. Co obejrzeć w poniedziałek, 10 lutego w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w poniedziałek, 10.02.2020? W programie TV na poniedziałek, m.in. kolejne odcinki seriali "M jak miłość" i "Chyłka - Zaginięcie", a także filmy: "Świat w płomieniach", "Epidemia", "John Rambo" oraz "Woda dla słoni". Sprawdź program telewizyjny na poniedziałek, 10 lutego 2020 roku!

Program tv na poniedziałek, 10 lutego 2020 r.:

Trwa rozprawa, w której Szlezyngerowie zasiadają na ławie oskarżonych. Zeznania Satanowskiego potwierdzają teorię prokuratora o winie rodziców. Chyłka, by ratować klientów, próbuje podważyć profesjonalizm sierżanta. Między Chyłką i Angeliką dochodzi do kłótni. Prawniczka jest wściekła, gdy Szlezyngierowie podczas składania zeznań nie stosują się do jej zaleceń. Chyłka po raz kolejny zapewnia, że nie ma dla niej znaczenia fakt, czy jej klienci są niewinni. Najważniejsza jest wygrana w procesie.

"Chyłka - Zaginięcie" - TVN7, godz. 20:00

Po tragicznej śmierci rodziców Jacob Jankowski porzuca studia weterynaryjne i stara się znaleźć nowy cel w życiu. Dołącza do członków wędrownego cyrku i poznaje piękną Marlenę. Między dwojgiem młodych ludzi budzi się namiętne uczucie, które jest z góry skazane na porażkę - kobieta jest zamężna, a jej mężem jest szef trupy, charyzmatyczny i agresywny August.

"Woda dla słoni" - Ale kino+, godz. 20:10

Policjant John Cale marzy o pracy w jednostce specjalnej, której zadaniem jest ochrona prezydenta Jamesa Sawyera. Niestety, jego podanie zostaje odrzucone. Nie chcąc zawieść córeczki, John zabiera ją na wycieczkę po Białym Domu. Miejsce to zostaje nieoczekiwanie zaatakowane przez dobrze zorganizowanych, bezwzględnych terrorystów. Atak wywołuje ogromne zamieszanie, a służby nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa głowie państwa. Cale musi zachować zimną krew i ocalić nie tylko życie córki, ale i prezydenta USA.

"Świat w płomieniach" - Polsat, godz. 20:10

Gruzin Igor wraca do Polski i zapowiada Otarowi, że wkrótce ożeni się z jego córką. Próbuje też zastraszyć Łukasza. Żąda, by chłopak zostawił w spokoju i Katię i dziecko. Tymczasem Kinga i Piotr wybierają się na galę zorganizowaną przez stację radiową. Wcześniej Zduńscy muszą jednak odwiedzić szkołę. Wzywa ich wychowawca Lenki. Okazuje się, że ich córka ma w klasie problem z kilkoma koleżankami. Kinga próbuje w tej sprawie interweniować, a Lenka buntuje się i ucieka z domu.

"M jak miłość" - TVP2, godz. 20:55

Pułkownik Sam Daniels jest epidemiologiem, pracuje w wojskowym instytucie chorób zakaźnych. Prowadząc badania, trafia do położonej w sercu Afryki osady, której ludność została zdziesiątkowana przez tajemniczą chorobę. Poinformowanie przełożonych o odkryciu skutkuje zakazem dalszych badań. Daniels dzieli się spostrzeżeniami z byłą żoną, która pracuje amerykańskim centrum monitorowania chorób zakaźnych. Oboje obawiają się, że choroba dotrze do USA. I niestety, ich obawy się sprawdzają.

"Epidemia" - TVN, godz. 21:35

Jest rok 1933. Kapitan Legii Cudzoziemskiej Rick O'Connell i badaczka Egiptu Evelyn pobrali się i mieszkają w Londynie z synem Aleksem. Przechowywana w muzeum mumia kapłana Imhotepa ożywa. W tym samym czasie z trwającego setki lat snu zostaje obudzony król Skorpion. Obie złe moce dążą do objęcia panowania nad światem. Skorpion jest potężniejszy od Imhotepa. Kapłan może pokonać króla tylko za pomocą przedmiotu, który przypadkiem znalazł się w rękach Aleksa. Chłopiec zostaje porwany. Aby ratować syna, Rick i Evelyn wyruszają do Egiptu.

"Mumia powraca" - TVN7, godz. 22:00

John Rambo mieszka w Tajlandii. Utrzymuje się z naprawy starych łodzi i przewożenia ludzi przez rzekę. Pewnego dnia zjawiają się u niego chrześcijańscy misjonarze. Proszą, by pomógł im przeprawić się do nękanej wojną Birmy, w której zamierzają nieść pomoc miejscowej ludności. Rambo ulega ich namowom. Wkrótce misjonarze trafiają w ręce żołnierzy, dowodzonych przez sadystycznego majora Pa Tee Tinta. Na wieść o tym Rambo postanawia podjąć się niebezpiecznej misji i uwolnić jeńców.

"John Rambo" - Polsat, godz. 22:55

